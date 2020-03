Des documents judiciaires révèlent que le ministère de la Défense veut « reconsidérer certains aspects » de sa décision d'attribuer à Microsoft le contrat du Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), un contrat de 10 milliards de dollars tant convoité dans le milieu des fournisseurs américains des services cloud computing. Le dernier développement juridique dans l’affaire fait partie de la protestation d'Amazon concernant le prestigieux contrat d'informatique en nuage. Amazon avait affirmé que les ressentiments personnels du président Donald Trump envers Amazon et son PDG Jeff Bezos ont influencé de manière inappropriée le résultat du concours JEDI.Amazon Web Services a poursuivi le gouvernement fédéral après que Microsoft se soit révélé être le vainqueur du contrat JEDI l'année dernière. Dans un nouveau dépôt à la Cour américaine des réclamations fédérales, le DoD a déclaré jeudi qu'il « souhaite reconsidérer sa décision d'attribution en réponse aux autres défis techniques présentés par Amazon Web Services ». Les avocats du gouvernement américain ont demandé à un juge fédéral d'accorder au Pentagone « 120 jours pour reconsidérer certains aspects de la décision de l'agence contestée ». Le DoD souhaite examiner plus particulièrement une question liée aux « offres des marchés en ligne ».Le contrat JEDI implique la refonte de l'infrastructure technologique du DoD, permettant à différentes branches de l'armée de partager des informations sensibles dans le cloud, tout en intégrant la technologie de l'intelligence artificielle. De nombreuses entreprises informatiques fournisseurs de services cloud computing figuraient sur la liste initiale des fournisseurs potentiels, dont Oracle et IBM. En avril, le DoD a réduit la liste des candidats finalistes au contrat à Amazon AWS et Microsoft Azure. Les observateurs de l'industrie pensaient généralement qu'Amazon allait l'emporter et ont été surpris lorsque Microsoft a remporté la victoire en octobre.En novembre, Amazon a exprimé son intention d’intenter une action en justice pour tenter de faire annuler la décision d’attribution du contrat à Microsoft, affirmant que la querelle de longue date entre le président Trump et le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, l'avait amené à s'impliquer et à influencer indûment les responsables du Pentagone pour qu'ils attribuent le contrat à Microsoft.En décembre, Amazon a officiellement porté plainte, alléguant que Microsoft avait obtenu le contrat non pas grâce à une plateforme ou une offre supérieure, mais plutôt en raison de « la pression inappropriée du président Donald J. Trump, qui a lancé des attaques publiques et en coulisses répétées pour détourner le contrat JEDI d'AWS afin de nuire à son ennemi politique présumé, Jeffrey P. Bezos, fondateur et PDG de la société mère d'AWS, Amazon.com, et propriétaire du Washington Post ».Amazon a demandé et obtenu une injonction préliminaire interdisant au DoD d'aller de l'avant avec le projet tant que la contestation juridique est en cours. Le mois dernier, un juge fédéral a émis une injonction préliminaire empêchant Microsoft et le Pentagone de poursuivre les travaux sur le contrat en attendant l'issue de la contestation judiciaire d'Amazon.Dans l’ordonnance qui a été rendue publique plus tôt ce mois, la juge Patricia Campbell-Smith a estimé qu'Amazon semble susceptible de gagner son procès sur le fond . Non seulement le dossier semble soutenir l'affirmation d'Amazon selon laquelle le DoD a commis des erreurs dans certains jugements techniques et tarifaires lors de sa décision, a écrit Campbell-Smith, mais il semble également soutenir l'affirmation d'Amazon selon laquelle la décision était due à un préjudice injustifié.Dans le nouveau dépôt, on peut lire « Le DoD n'a pas l'intention de mener des discussions avec les offrants ou d'accepter des révisions de propositions concernant tout aspect de la sollicitation autre que le scénario de prix ».« Nous sommes heureux que le DoD ait reconnu les problèmes "substantiels et légitimes" qui ont affecté la décision d'attribution du JEDI, et que des mesures correctives soient nécessaires », a dit un porte-parole d'AWS dans une déclaration. « Nous attendons avec impatience des mesures correctives complètes, justes et efficaces qui isolent totalement la réévaluation de l'influence politique et corrigent les nombreux problèmes qui ont affecté l'attribution défectueuse initiale », a déclaré le porte-parole d'Amazon dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.Une porte-parole du Pentagone, Rachel VanJohnson, a déclaré à Washington Post que le processus d'évaluation des offres était « juste et impartial ». « Bien que nous ne soyons pas d'accord avec la décision de la Cour, nous devons traiter les conclusions de l'ordonnance de la Cour dans le but de garantir que nos combattants obtiendront cette technologie urgente et indispensable aussi rapidement et efficacement possible », a-t-elle déclaré. « En tant que tel, le ministère a déterminé que la meilleure et la plus efficace voie à suivre est de procéder à une réévaluation des propositions afin de répondre aux préoccupations notées par la Cour ».Quant à Microsoft, un porte-parole Frank Shaw a déclaré dans un communiqué que la société soutenait la décision du Pentagone :« Nous pensons que le ministère de la Défense a pris la bonne décision lorsqu'il a attribué le contrat ». « Cependant, nous soutenons leur décision de reconsidérer un petit nombre de facteurs, car c'est probablement le moyen le plus rapide de résoudre tous les problèmes et de fournir rapidement la technologie moderne nécessaire aux gens au sein de nos forces armées. Tout au long de ce processus, nous nous sommes attachés à écouter les besoins du DoD, à fournir le meilleur produit et à nous assurer que rien de ce que nous avons fait ne retarde le processus d'acquisition. Nous n'allons pas changer cette approche maintenant ».« En deux ans, le DoD a examiné des dizaines de facteurs et de sous-facteurs et a constaté que Microsoft était égal ou supérieur à AWS pour chaque facteur. Nous restons convaincus que la proposition de Microsoft était technologiquement supérieure, qu'elle continue à offrir le meilleur rapport qualité-prix et qu'elle est le bon choix pour le DoD », a-t-il ajouté.Un commentateur qui dit avoir déjà travaillé avec les deux concurrents s’est aligné sur les arguments de Microsoft. « Je dirais que pour une raison ou une autre, le choix de Microsoft est beaucoup plus logique ». Avant d’ajouter que « Certes, AWS est peut-être plus "flexible" pour les cas d'utilisation, mais la rigueur d'Azure est sacrément bonne, et il est assez robuste et avec de très bons outils ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : Motion de renvoi volontaire du DoD Que pensez-vous de la décision du DoD de reconsidérer certaines parties du contrat ?Pensez-vous que cette motion de renvoi volontaire pourrait conduire à la modification de la décision initiale d’attribution de JEDI à Microsoft ?