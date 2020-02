Le juge arrête les travaux sur le contrat JEDI de Microsoft, une victoire pour Amazon, Qui avait contesté l'attribution du contrat 0PARTAGES 5 0 Alors que Microsoft renforce son équipe pour exécuter l’important contrat JEDI (the Joint Enterprise Defense Infrastructure project), un contrat de cloud computing du Pentagone, un juge a ordonné l'arrêt de tous travaux concernant le projet jusqu'à ce qu’une contestation judiciaire d'Amazon soit résolue, a rapporté le New York Times. Amazon s’oppose à l’exécution par Microsoft du contrat de 10 milliards de dollars de l’armée américaine, qu’il pense avoir été accordé injustement à la société, après que l’unité Amazon Web Services ait été écartée par l’administration Trump.



Le géant du cloud computing et du commerce électronique Amazon a remporté jeudi une victoire juridique contre son rival Microsoft, la juge fédérale Patricia Campbell-Smith ayant accepté d'ordonner la suspension du contrat fédéral de 10 ans que Microsoft avait obtenu en octobre l'année dernière. Le contrat JEDI est un projet du gouvernement fédéral pour la construction d'une plateforme de stockage et d'informatique en nuage à l'usage de l'ensemble du ministère de la Défense. Il est considéré comme crucial pour les efforts du Pentagone visant à moderniser sa technologie. Une grande partie de l'armée utilise des systèmes informatiques datant des années 1980 et 1990, et le ministère de la Défense a dépensé des milliards de dollars pour les moderniser.





Plusieurs entreprises étaient en lice pour ce contrat, dont Oracle et IBM. En avril, le DoD a réduit la liste des candidats finalistes à deux : AWS d'Amazon et Azure de Microsoft furent



en décembre dernier pour contester cette décision. La société a fait valoir qu'elle n'avait pas seulement perdu le contrat pour des raisons ordinaires de coût ou de capacité, mais qu'elle avait été sabotée pour des raisons politiques. La victoire de Microsoft est le résultat de « pressions inappropriées du président Donald J. Trump, qui a lancé des attaques répétées en public et en coulisses pour éloigner le contrat JEDI d'AWS afin de nuire à son ennemi politique présumé, Jeffrey P. Bezos », selon les arguments de la plainte. Pour rappel, Bezos est le fondateur d'Amazon et le PDG ainsi que le propriétaire du Washington Post, accusé de couvrir de manière agressive l’administration Trump et de diffuser de "fausses nouvelles".



La société a également fait valoir que ses services de cloud computing étaient supérieurs à ceux de Microsoft et qu'elle était mieux placée pour répondre aux exigences techniques du contrat. En octobre, lorsque Microsoft s'est vu attribuer le contrat, le ministère de la Défense a explicitement indiqué que « Le processus d'acquisition a été mené conformément aux lois et règlements applicables ». « Tous les soumissionnaires ont été traités équitablement et évalués conformément aux critères d'évaluation énoncés dans l'appel d'offres », avait-il ajouté.



Mais Amazon a intensifié la bataille plus tôt cette semaine. La société a demandé à entendre Donald Trump et le secrétaire à la défense Mark Esper pour déterminer s'ils étaient intervenus contre elle dans le contrat. M. Esper s'était récusé de la décision d'attribution du contrat en octobre, en invoquant l'emploi de son fils chez IBM, l'un des premiers soumissionnaires du contrat JEDI, alors que IBM avait déjà été éliminé de la compétition.



Victoire juridique d’Amazon sur son rival Microsoft dans le contrat JEDI



Dans une opinion scellée, l'injonction a été annoncée jeudi par la juge Campbell-Smith de la Cour des revendications fédérales, ordonnant l'arrêt des travaux sur le projet JEDI, jusqu'à ce que la contestation juridique d'Amazon soit résolue. La raison pour laquelle les documents ont été scellés n'est pas connue, d’après CNBC.



Selon CNBC, Jay Carney, le principal porte-parole d'Amazon et ancien attaché de presse du président Barack Obama, a déclaré mercredi que la société protestait contre la décision de s'assurer que le processus d'attribution était « libre de toute interférence politique ». « Tout ce que nous essayons de faire à travers cette protestation et cette demande de révision juridique est de s'assurer qu'une décision correcte a été prise au nom des contribuables américains », a-t-il déclaré à CNBC lorsqu'il a été interrogé sur la décision d'Amazon d'appeler le président Trump à la barre.



La décision de la juge a été critiquée par Microsoft et le Département de la Défense. Frank Shaw, le vice-président de la communication de Microsoft, a déclaré à CNBC : « Bien que nous soyons déçus par le délai supplémentaire, nous pensons que nous pourrons finalement aller de l'avant avec le travail visant à s'assurer que ceux qui servent notre pays puissent accéder à la nouvelle technologie dont ils ont besoin de toute urgence. Nous avons confiance dans le ministère de la Défense, et nous pensons que les faits montreront qu'il a mené un processus détaillé, approfondi et équitable pour déterminer les besoins des combattants qui seraient le mieux satisfaits par Microsoft ».



Quant au ministère de la Défense, son porte-parole, le lieutenant-colonel Robert Carver, a déclaré : « Nous sommes déçus par la décision d'aujourd'hui et pensons que les mesures prises dans le cadre de ce litige ont inutilement retardé la mise en œuvre de la stratégie de modernisation du ministère de la Défense et privé nos combattants d'un ensemble de capacités dont ils ont un besoin urgent. Toutefois, nous sommes confiants dans l'attribution du contrat JEDI à Microsoft et nous restons concentrés sur la mise à disposition de cette capacité critique à nos combattants aussi rapidement et efficacement que possible.



CNBC a rapporté que Microsoft a renforcé ses effectifs en vue de travailler sur le projet d’infrastructures cloud du gouvernement, malgré la contestation en cours du géant de l’informatique en nuage Amazon. La société a tenté d'attirer des talents parmi les entrepreneurs de la Défense et d'autres entreprises, alors qu'il y avait de nombreuses offres d'emploi pour les personnes ayant une habilitation de sécurité. Brad Smith, président et directeur juridique de Microsoft, a déclaré à CNBC que la société « avançait encore plus vite » depuis que le contrat JEDI a été attribué. Mais elle a été arrêtée dans son élan jeudi à la demande d’Amazon.





« Tout ceci prépare le terrain pour une bataille judiciaire majeure entre Amazon et Microsoft, avec le Département de la Défense pris entre les deux », a déclaré Daniel Ives, un analyste de Wedbush Securities qui a suivi le contrat du JEDI. « C'est un football politique qui est en train de se jouer », a rapporté The NYT.



Le fait qu’Amazon ait obtenu l’injonction de l’arrêt des travaux dans le contrat le jeudi constitue une victoire juridique contre son rival Microsoft. Alexander Major, associé chez McCarter & English, a également déclaré, selon Reuters, que « La cour a confirmé par l'injonction que les contestations d'Amazon concernant ce marché ne sont pas anodines. Il n'est pas garanti qu'ils l'emporteront, mais le fait qu'ils l'aient obtenu est une grosse affaire ».



Dans une autre requête déposée ce mois-ci, a rapporté The NYT, Amazon a fait valoir qu'une injonction était nécessaire pour l'empêcher de perdre le bénéfice qu'elle pourrait tirer du contrat. Le JEDI « va transformer l'architecture en nuage du DoD et définir le cloud d'entreprise pour les années à venir », a écrit Kevin Mullen, un avocat représentant Amazon dans cette affaire.



Mais pour l’heure, c’est Microsoft qui détient cet avantage, du moins provisoirement en raison de la protestation. M. Ives, l'analyste, a déclaré que l'obtention du contrat JEDI a permis à Microsoft de gagner les quelque 40 milliards de dollars que le gouvernement fédéral devrait consacrer au cloud computing au cours des prochaines années.



Dans le cadre de l’injonction, le juge Campbell-Smith a également exigé qu'Amazon verse une caution de 42 millions de dollars que le tribunal retiendra au cas où il déterminerait ultérieurement que l'injonction a été délivrée à tort et que Microsoft doit des dommages et intérêts. Amazon doit soumettre un plan pour fournir l'argent à la Cour jusqu’à jeudi prochain, et il doit accepter de rédiger l'ordonnance du juge au plus tard le 27 février afin qu'elle puisse être rendue publique.



Selon M. Ives, l'injonction préliminaire était une « décision prudente » étant donné la complexité de l'affaire et les enjeux monétaires, et les 42 millions de dollars demandés à Amazon ne seraient pas un fardeau pour la société. « C'est moins qu'une erreur d'arrondi par rapport à leur coffre au trésor », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que Microsoft l'emporte dans l'affaire, a rapporté The NYT.



Selon un commentateur du sujet, il est vrai que 42 millions de dollars sont de l'argent de poche pour ces entreprises, « mais cela contribue grandement à dissiper mon impression que le juge est partial ». Que pensez-vous du nouveau rebondissement dans l’affaire JEDI ?



Que pensez-vous de l'injonction d'arrêt des travaux accordée à Amazon ?

L'analyste Daniel Ives a dit qu'il s'attendait à ce que Microsoft l'emporte dans l'affaire. Qu'en pensez-vous ?



