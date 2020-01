Amazon avait indiqué la semaine dernière qu'il déposerait une ordonnance de restriction temporaire afin d’empêcher temporairement Microsoft de commencer à travailler sur l’important contrat JEDI de plusieurs milliards de dollars sur l'informatique en nuage du Pentagone, destiné à moderniser la technologie de l'armée américaine. C’est maintenant chose faite. Le géant du commerce électronique a déclaré mercredi avoir déposé une requête au tribunal pour obliger le ministère américain de la Défense et Microsoft à suspendre toutes activités initiales pour le contrat, jusqu'à ce qu'un tribunal statue sur sa plainte pour contester l'attribution du contrat, a rapporté Reuters.Amazon, considéré à l'origine comme le favori pour remporter le contrat, n’avait pas été désigné le 25 octobre dernier pour exécuter ce contrat, au profit de son rival Microsoft. Dans un communiqué attribuant le contrat à Microsoft, le ministère de la Défense a déclaré que le processus d'acquisition s'était déroulé « conformément aux lois et règlements en vigueur ». Et que toutes les candidatures avaient été « traitées équitablement et évaluées conformément aux critères d'évaluation énoncés dans la demande de soumissions ».Mais l'unité cloud d'Amazon a déclaré en novembre que « de nombreux aspects du processus d'évaluation de JEDI comportaient des lacunes, des erreurs et des préjugés évidents - et qu'il était important que ces problèmes soient examinés et corrigés », avant de faire appel de l’attribution du contrat. Dans un communiqué publié mercredi dernier, AWS a écrit : « Il est de pratique courante de suspendre l'exécution du contrat pendant qu'une protestation est en cours et il est important que les nombreuses erreurs d'évaluation et l'ingérence politique flagrante qui ont eu un impact sur la décision d'attribution du JEDI soient réexaminées ».Connu sous le nom de Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, ou JEDI, le contrat – qui pourrait valoir jusqu'à 10 milliards de dollars pour des services rendus sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans – vise à donner aux militaires un meilleur accès aux données et à la technologie à partir d'endroits éloignés. Microsoft devrait commencera à exécuter le contrat le 11 février, les États-Unis ayant classé les services à fournir dans le cadre du JEDI comme nécessaires de toute urgence pour soutenir la sécurité nationale.« AWS est absolument déterminée à soutenir les efforts de modernisation du DoD et à mettre en place une procédure juridique rapide qui résoudra cette question aussi vite que possible », a ajouté le porte-parole d’AWS dans le communiqué du mercredi.Dans son appel de l’attribution du contrat, Amazon prétend également que le président Trump « a lancé des attaques répétées, en public et en coulisse, pour détourner le contrat JEDI d'AWS [Amazon Web Services] afin de nuire à son ennemi politique présumé - Jeffrey P. Bezos », fondateur et PDG d'Amazon qui est aussi propriétaire du Washington Post. Donald Trump critique régulièrement le journal du milliardaire pour sa couverture de son administration.Andy Jassy, PDG d'Amazon Web Services, a déclaré à CNBC, en décembre dernier, que le contrat d'utilisation du cloud n'avait pas été jugé équitablement. « Vous savez, il y a eu une ingérence politique importante ici », avait expliqué Jassy à propos de l'attribution du JEDI. « Quand vous avez un président en exercice qui est prêt à dire très ouvertement qu'il n'aime pas une entreprise et le PDG de cette entreprise, il est difficile pour les agences gouvernementales, y compris le DoD, de prendre des décisions objectives sans crainte de représailles. Et je pense que c'est dangereux et risqué pour notre pays », a-t-il ajouté en s’adressant à Jon Fortt de CNBC.La procédure de passation des marchés a été retardée par des plaintes juridiques et des allégations de conflit d'intérêts. Le Pentagone a annoncé en août que le secrétaire à la défense Mark Esper allait revoir l'accord après que Trump ait déclaré avoir reçu des plaintes de sociétés à propos du processus. Trump avait également déclaré en juillet que les entreprises avaient fait savoir que les spécifications du contrat favorisaient Amazon , selon Bloomberg. « Certaines des plus grandes entreprises du monde s'en plaignent », avait dit le président Trump à l’époque, en citant Microsoft, Oracle et IBM.« Nous devons faire les choses correctement, donc nous n'allons pas nous précipiter pour prendre une décision. Nous allons consacrer tout le temps nécessaire à l'équipe d'évaluation pour nous assurer que nous choisissons la meilleure solution technique au bon prix avec les bons critères », avait déclaré Dana Deasy, le directeur de l'information du Pentagone, aux journalistes lors d'une table ronde à huis clos sur les médias au Pentagone.Selon le rapport conjoint de situation déposé la semaine dernière, les États-Unis et Microsoft « ont l'intention de déposer des motions partielles de rejet » de la requête d’Amazon au motif qu'elle aurait dû être déposée plus tôt. Le PDG de Microsoft Satya Nadella a expliqué la semaine dernière la raison pour laquelle son équipe a été choisie devant AWS.Nadella a déclaré que l’offre cloud de Microsoft a remporté le contrat du Pentagone pour l'informatique en nuage devant son rival Amazon Web Services en raison de son investissement dans le nuage hybride. Selon lui, l'approche de l’informatique en nuage de Microsoft, qui met l'accent sur un équilibre entre les ressources publiques et privées, a milité en faveur de la société.S’adressant au journaliste, Nadella a dit : « Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir la capacité de distribuer les calculs, de contester les données et d'avoir ensuite une cohérence de gestion, de sécurité et de données entre ces deux plaques », faisant apparemment référence à l'informatique sur site et à l'informatique dans le nuage. « C'est une chose difficile ». Il a ajouté que « Nous avons juste construit une position de leader dans ce que les gens décrivent comme l'informatique hybride ».Mais Amazon Web Service n’a pas encore dit son dernier mot dans l’affaire. Son appel de l’attribution du contrat nous situera sur la suite.Source : Reuters Que pensez-vous de la requête déposée par Amazon ?Selon vous, Amazon parviendra-t-il à changer la situation actuelle ?