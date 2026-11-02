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Des milliers d'« étudiants fantômes » utilisent l'IA pour détourner des millions de prêts étudiants via des identités usurpées
Redirigeant les aides fédérales vers des comptes offshore et des cryptomonnaies

Le , par Eliora
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Les autorités fédérales chargées de l'application de la loi ont lancé une opération de répression à l'échelle nationale baptisée « Opération Ghostbusters » visant à démanteler un réseau international de fraude aux aides financières aux étudiants, actif depuis 2021 et ayant potentiellement causé plusieurs centaines de millions de dollars de pertes aux contribuables. Des réseaux organisés usurpaient l'identité de travailleurs américains n'ayant jamais postulé à l'université pour inscrire de faux « étudiants fantômes » et détourner les aides fédérales vers des comptes offshore. Certains utilisaient des outils d'intelligence artificielle (IA) pour remplir les dossiers d'inscription et effectuer les travaux de cours. L'opération porte sur plus de 40 dossiers répartis entre 26 bureaux du FBI et a déjà donné lieu à des mises en accusation contre cinq prévenus.

La Division nationale de lutte contre la fraude (National Fraud Enforcement Division, ci-après dénommée « Division de la fraude ») du ministère de la Justice mène des enquêtes et poursuit en justice les auteurs de fraudes au détriment du peuple américain. Elle remplit sa mission en recourant à des techniques denquête avancées fondées sur les données ; en assurant la coordination avec les agences chargées de gérer les programmes financés par les contribuables ; en collaborant avec les forces de lordre fédérales, tribales, dÉtat, territoriales et locales dans le cadre de la lutte contre la fraude ; en développant des systèmes et des processus garantissant une identification et une enquête efficaces en matière de fraude ; et en dotant les procureurs et les forces de lordre des outils et des ressources de pointe nécessaires pour traduire les auteurs dinfractions en justice.

Récemment, les autorités fédérales chargées de lapplication de la loi ont lancé une opération de répression à léchelle nationale baptisée « Opération Ghostbusters », visant à démanteler un réseau international de fraude aux aides financières aux étudiants qui, selon les enquêteurs, serait en activité depuis 2021 et aurait « potentiellement causé plusieurs centaines de millions de dollars » de pertes aux contribuables.

En annonçant la première vague de mesures répressives, le procureur général adjoint Colin McDonald a révélé que des réseaux organisés avaient systématiquement usurpé lidentité de travailleurs américains nayant jamais postulé à luniversité, utilisant leurs informations pour inscrire de faux « étudiants fantômes » dans des établissements à travers tout le pays et détourner les aides financières fédérales directement vers des comptes offshore. « Il ne sagit pas derreurs isolées », a déclaré McDonald lors dune conférence de presse. « Il sagit dune fraude organisée à grande échelle. »

Cette vaste opération porte actuellement sur plus de 40 dossiers en cours répartis entre 26 bureaux locaux du FBI et a déjà donné lieu à des mises en accusation contre cinq prévenus, ainsi quà la saisie internationale de plus de 750 000 dollars en cryptomonnaie blanchie liée à des réseaux au Kenya. « Sil parvient à duper le ministère de lÉducation, Ed envoie alors les fonds daide à létablissement où létudiant fantôme est inscrit », a déclaré McDonald dans son discours douverture. Une fois les frais de scolarité et les frais annexes déduits, les fonds fédéraux restants sont versés directement sur des comptes bancaires contrôlés par les fraudeurs, et en un clin dil, largent disparaît, souvent à létranger, vers des destinations comme le Kenya.

Les méthodes utilisées dans ces stratagèmes sont de plus en plus sophistiquées. Certains ont recours à des outils dIA pour remplir les dossiers dinscription à luniversité et effectuer les travaux de cours, de sorte quil semble que létudiant fantôme suive réellement les cours. Dautres vont même jusquà créer lillusion dun faux étudiant dans une salle de classe en ligne pour faire croire aux établissements quune personne réelle est présente. Lobjectif est de maintenir létudiant fantôme à luniversité aussi longtemps que possible, semestre après semestre, afin de détourner largent des contribuables.


Les procureurs affirment quune fois les frais de scolarité et les frais annexes réglés, les versements restants provenant des bourses et des prêts ont été détournés par lintermédiaire de « mules financières » nationales, puis acheminés à létranger  notamment via des sociétés écrans telles quune agence de safari à Nairobi. « Nous avons déjà envoyé une équipe au Kenya afin dêtre sur le terrain pour démanteler ce réseau frauduleux et comprendre comment il fonctionne au Kenya », a déclaré McDonald lors de la séance de questions-réponses de la conférence de presse. Et, ont-ils averti, des victimes sans méfiance se retrouvent avec un crédit ruiné et des factures à payer pour des études quelles nont jamais suivies.

« Lhistoire complète met en lumière le calvaire dun citoyen américain qui, après avoir obtenu son baccalauréat, sest immédiatement mis à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille », a expliqué McDonald. Il na jamais postulé à luniversité, il ne sest jamais inscrit à des cours et il na jamais demandé daide fédérale aux étudiants. Mais un jour, il découvre que son nom est associé à un prêt contracté auprès dun établissement situé à des centaines, voire des milliers de miles de là. « Sa solvabilité est désormais menacée et cest son nom qui figure sur la facture. »

Selon McDonald, lenquête a véritablement débuté en avril et porte notamment sur des faits de fraude présumés qui auraient commencé en 2021, sous ladministration Biden. « Si vous volez des identités américaines, si vous détournez largent des contribuables, si vous abusez de programmes destinés à aider les étudiants à construire leur avenir, nous sommes déterminés à vous retrouver et à vous poursuivre en justice », a-t-il déclaré. « Que vous soyez dans le Nebraska, le New Jersey, en Virginie ou à Nairobi, nous vous traquerons et vous traduirons en justice. »

Le sous-secrétaire à lÉducation, Nicholas Kent, a reproché à ladministration Biden davoir supprimé les mesures de protection contre la fraude. « Lorsque nous avons franchi la porte en janvier dernier, nous avons été extrêmement préoccupés de constater que ladministration Biden avait désactivé la quasi-totalité des mesures de détection des fraudes, permettant ainsi à des fonds essentiels de devenir la cible dune fraude à grande échelle », a déclaré Kent. « Les programmes fédéraux daide aux étudiants représentent un portefeuille de prêts étudiants denviron 1 700 milliards de dollars. Cest comme si lon désactivait les mesures de détection des fraudes chez Wells Fargo, ce qui est tout simplement insensé. »

Un rapport dAU10TIX, basé sur plus de 9 millions de transactions de vérification didentité traitées entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, montrait que les fraudeurs ne se contentaient plus de falsifier des documents ; ils créaient des identités réutilisables et les déployaient dans divers secteurs comme sil sagissait dune infrastructure coordonnée. Pour la première fois depuis que ces données étaient enregistrées, la fraude à l'identité générée par l'IA dépassait la falsification de documents physiques. Selon le rapport, près dune tentative de vérification didentité sur onze présentait des indicateurs dimplication de lIA.

Source : DOJ, sur son site officiel

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