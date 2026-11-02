La Division nationale de lutte contre la fraude (National Fraud Enforcement Division, ci-après dénommée « Division de la fraude ») du ministère de la Justice mène des enquêtes et poursuit en justice les auteurs de fraudes au détriment du peuple américain. Elle remplit sa mission en recourant à des techniques denquête avancées fondées sur les données ; en assurant la coordination avec les agences chargées de gérer les programmes financés par les contribuables ; en collaborant avec les forces de lordre fédérales, tribales, dÉtat, territoriales et locales dans le cadre de la lutte contre la fraude ; en développant des systèmes et des processus garantissant une identification et une enquête efficaces en matière de fraude ; et en dotant les procureurs et les forces de lordre des outils et des ressources de pointe nécessaires pour traduire les auteurs dinfractions en justice.
Récemment, les autorités fédérales chargées de lapplication de la loi ont lancé une opération de répression à léchelle nationale baptisée « Opération Ghostbusters », visant à démanteler un réseau international de fraude aux aides financières aux étudiants qui, selon les enquêteurs, serait en activité depuis 2021 et aurait « potentiellement causé plusieurs centaines de millions de dollars » de pertes aux contribuables.
En annonçant la première vague de mesures répressives, le procureur général adjoint Colin McDonald a révélé que des réseaux organisés avaient systématiquement usurpé lidentité de travailleurs américains nayant jamais postulé à luniversité, utilisant leurs informations pour inscrire de faux « étudiants fantômes » dans des établissements à travers tout le pays et détourner les aides financières fédérales directement vers des comptes offshore. « Il ne sagit pas derreurs isolées », a déclaré McDonald lors dune conférence de presse. « Il sagit dune fraude organisée à grande échelle. »
Cette vaste opération porte actuellement sur plus de 40 dossiers en cours répartis entre 26 bureaux locaux du FBI et a déjà donné lieu à des mises en accusation contre cinq prévenus, ainsi quà la saisie internationale de plus de 750 000 dollars en cryptomonnaie blanchie liée à des réseaux au Kenya. « Sil parvient à duper le ministère de lÉducation, Ed envoie alors les fonds daide à létablissement où létudiant fantôme est inscrit », a déclaré McDonald dans son discours douverture. Une fois les frais de scolarité et les frais annexes déduits, les fonds fédéraux restants sont versés directement sur des comptes bancaires contrôlés par les fraudeurs, et en un clin dil, largent disparaît, souvent à létranger, vers des destinations comme le Kenya.
Les méthodes utilisées dans ces stratagèmes sont de plus en plus sophistiquées. Certains ont recours à des outils dIA pour remplir les dossiers dinscription à luniversité et effectuer les travaux de cours, de sorte quil semble que létudiant fantôme suive réellement les cours. Dautres vont même jusquà créer lillusion dun faux étudiant dans une salle de classe en ligne pour faire croire aux établissements quune personne réelle est présente. Lobjectif est de maintenir létudiant fantôme à luniversité aussi longtemps que possible, semestre après semestre, afin de détourner largent des contribuables.
Les procureurs affirment quune fois les frais de scolarité et les frais annexes réglés, les versements restants provenant des bourses et des prêts ont été détournés par lintermédiaire de « mules financières » nationales, puis acheminés à létranger notamment via des sociétés écrans telles quune agence de safari à Nairobi. « Nous avons déjà envoyé une équipe au Kenya afin dêtre sur le terrain pour démanteler ce réseau frauduleux et comprendre comment il fonctionne au Kenya », a déclaré McDonald lors de la séance de questions-réponses de la conférence de presse. Et, ont-ils averti, des victimes sans méfiance se retrouvent avec un crédit ruiné et des factures à payer pour des études quelles nont jamais suivies.
« Lhistoire complète met en lumière le calvaire dun citoyen américain qui, après avoir obtenu son baccalauréat, sest immédiatement mis à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille », a expliqué McDonald. Il na jamais postulé à luniversité, il ne sest jamais inscrit à des cours et il na jamais demandé daide fédérale aux étudiants. Mais un jour, il découvre que son nom est associé à un prêt contracté auprès dun établissement situé à des centaines, voire des milliers de miles de là. « Sa solvabilité est désormais menacée et cest son nom qui figure sur la facture. »
Selon McDonald, lenquête a véritablement débuté en avril et porte notamment sur des faits de fraude présumés qui auraient commencé en 2021, sous ladministration Biden. « Si vous volez des identités américaines, si vous détournez largent des contribuables, si vous abusez de programmes destinés à aider les étudiants à construire leur avenir, nous sommes déterminés à vous retrouver et à vous poursuivre en justice », a-t-il déclaré. « Que vous soyez dans le Nebraska, le New Jersey, en Virginie ou à Nairobi, nous vous traquerons et vous traduirons en justice. »
Le sous-secrétaire à lÉducation, Nicholas Kent, a reproché à ladministration Biden davoir supprimé les mesures de protection contre la fraude. « Lorsque nous avons franchi la porte en janvier dernier, nous avons été extrêmement préoccupés de constater que ladministration Biden avait désactivé la quasi-totalité des mesures de détection des fraudes, permettant ainsi à des fonds essentiels de devenir la cible dune fraude à grande échelle », a déclaré Kent. « Les programmes fédéraux daide aux étudiants représentent un portefeuille de prêts étudiants denviron 1 700 milliards de dollars. Cest comme si lon désactivait les mesures de détection des fraudes chez Wells Fargo, ce qui est tout simplement insensé. »
Un rapport dAU10TIX, basé sur plus de 9 millions de transactions de vérification didentité traitées entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, montrait que les fraudeurs ne se contentaient plus de falsifier des documents ; ils créaient des identités réutilisables et les déployaient dans divers secteurs comme sil sagissait dune infrastructure coordonnée. Pour la première fois depuis que ces données étaient enregistrées, la fraude à l'identité générée par l'IA dépassait la falsification de documents physiques. Selon le rapport, près dune tentative de vérification didentité sur onze présentait des indicateurs dimplication de lIA.
Source : DOJ, sur son site officiel
Et vous ?
Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Pendant des années, plus de 40 000 Kenyans étaient rémunérées pour faire les devoirs d'étudiants universitaires, puis l'IA a fait son apparition, ce secteur s'est depuis pratiquement éteint
Le CFPB prend des mesures contre le Coding Bootcamp BloomTech Lambda School, les étudiants ont été attirés par de fausses promesses, un marketing trompeur et des contrats illégaux
De fausses pièces d'identité générées par l'IA et censées passer le KYC des bourses de cryptomonnaies sont vendues pour 15 $ et sont utilisées pour tromper les contrôles d'identité des crypto-bourses
Vous avez lu gratuitement 3 574 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.