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Un blocage de ces plateformes pourrait paradoxalement provoquer un mouvement de fond des contestataires vers des réseaux décentralisés, bien plus résilients face à la censure, aux blocages et à la surveillance étatique.En cherchant à renforcer son contrôle sur les moyens de communication, l'État français risquerait donc de produire l'effet inverse : pousser les mouvements contestataires vers des infrastructures sur lesquelles il disposerait de beaucoup moins de leviers de contrôle.« Diviser pour mieux régner » : c'est précisément l'une des principales faiblesses des mouvements de contestation actuels.D'un côté, les forces de l'ordre disposent d'une structure hiérarchique, d'un entraînement, d'équipements spécialisés, d'une chaîne de commandement et d'une coordination opérationnelle.De l'autre, les contestataires sont souvent désorganisés, sans revendications communes clairement définies, sans véritable stratégie collective et sans coordination durable. Leurs discours se limitent à une accumulation de constats épars, sans propositions concrètes.Lorsqu'une mobilisation est annoncée sur les Champs-Élysées, les autorités peuvent anticiper le rassemblement et déployer des unités bien avant l'arrivée des manifestants.Comme je l'ai déjà dit, ces manifestations vont ne déboucher sur aucun changement concret si elles continuent à fonctionner de cette manière.Pour obtenir des changements durables, il faut d'abord un manifeste clair, accompagné de revendications précises et de propositions réalistes, compréhensibles et applicables.Casser des vitrines, multiplier les affrontements ou dégrader des équipements ne suffit pas à construire un rapport de force politique. Ces actes peuvent au contraire détourner l'attention des revendications, exposer des personnes à des dangers et faciliter la criminalisation du mouvement.L'objectif devrait être de construire une mobilisation capable de durer, de rassembler largement et de rendre les revendications difficiles à ignorer.Il existe de nombreuses formes de résistance civile permettant de construire un rapport de force sans bêtement foncer sur des soldats armées et se faire matraquer.- Grèves générales ou sectorielles, organisées collectivement.- Boycotts ciblés d'entreprises ou de services, avec des revendications publiques précises.- Campagnes de désabonnement et de retrait de consommation.- Grèves de la faim volontaires, malgré leurs risques médicaux importants.- sabotage ferroviaire majeure- black-out électrique régional provoquant une crise politique.- interruption simultanée de plusieurs réseaux de télécommunications.- dysfonctionnement généralisé des systèmes de surveillance (radars, caméras...)- perturbation prolongée d'un grand réseau logistique (rungis)les francais étaient moins con dans les années 40, imaginer jean moulin annoncer ces actions a lavance sur la radio publique et foncer sur un ss avec un pavé, c'est le niveau intellectuels des 'révolutionnaires' en 2026les roms en piquant le cuivre des lignes de tgv font bien plus chier le gouvernementLes lycéens: faite un bts électricien et aller saboter les réseaux électriques près des bâtiments administratifs, en plus vous aurez du taff le lendemain pour réparer.