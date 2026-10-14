Ces opérations ne représentent que la partie visible dun phénomène bien plus vaste : la Corée du Nord a transformé le recrutement IT mondial en machine à financer son programme d'armement. Dans un rapport publié en mars dernier, IBM X-Force et Flare Research ont révélé ce quils décrivent comme lune des fraudes à lemploi les plus élaborées et les plus rentables jamais observées dans le domaine de la cybersécurité. Les deux organisations avertissent que derrière chaque offre demploi acceptée, chaque pull request soumise ou chaque réunion quotidienne sur Slack, une machine dÉtat nord-coréenne pourrait être à luvre pour capter les salaires, les données sensibles et les accès aux systèmes internes des plus grandes entreprises mondiales, dans des proportions qui dépassent les prévisions des spécialistes.
Le mardi 13 octobre 2026, le ministère américain de la Justice a annoncé avoir pris des mesures coordonnées pour lutter contre les manuvres du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée du Nord (RPDC) visant à financer son régime grâce à des prestations informatiques à distance fournies à des entreprises américaines. Ce stratagème aurait touché plus de 70 entreprises américaines et généré des millions de dollars de recettes qui seraient liées au régime nord-coréen.
Le ministère a également annoncé une série d'opérations récentes menées de manière coordonnée par les forces de l'ordre dans l'Ohio et au Texas, comprenant une mise en accusation, deux arrestations, des perquisitions menées dans plusieurs « fermes dordinateurs portables » connues ou présumées au Texas dans le cadre de l« opération Lonestar Roundup », ainsi que la saisie denviron 187 appareils informatiques utilisés par des informaticiens nord-coréens pour obtenir des emplois frauduleux au sein d'entreprises américaines.
« Le régime voyou nord-coréen utilise ses vastes réseaux de travailleurs informatiques pour générer des revenus destinés à diverses fins illicites, notamment le développement darmes qui pourraient, à terme, viser les États-Unis ou leurs alliés », a déclaré John A. Eisenberg, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale. « Ces manuvres menacent la sécurité des systèmes informatiques et des données des employeurs américains trompés et font dinnombrables victimes dusurpation didentité. La National Security Division (NSD), en collaboration avec nos partenaires des forces de lordre, utilisera tous les moyens à sa disposition pour traquer toute personne apportant son aide à la RPDC et pour protéger notre sécurité nationale. »
« Les menaces que représentent des États-nations comme la Corée du Nord nous rappellent cruellement que nos adversaires sont prêts à tout pour exploiter la puissance économique de notre pays afin de servir et dalimenter leurs propres desseins malveillants », a déclaré David M. Toepfer, procureur fédéral du district nord de lOhio. « Nous remercions le bureau du FBI de Cleveland pour son travail remarquable et sa persévérance, qui ont permis de mettre un terme aux agissements de ces malfaiteurs. Ces inculpations constituent un signal dalarme urgent pour toutes les entreprises américaines, qui doivent rester vigilantes dans leurs pratiques de recrutement. »
« Cette enquête va bien au-delà de la simple fraude », a déclaré Ryan Raybould, procureur fédéral du district nord du Texas. « Il sagit dun régime étranger hostile qui infiltre des entreprises américaines en utilisant des identités volées et des points daccès clandestins à lintérieur de nos propres frontières. Chaque réseau dordinateurs portables que nous démantelons met fin à une source de revenus dont le gouvernement nord-coréen dépend pour financer des programmes darmement qui menacent la stabilité mondiale. Lopération « Lonestar Roundup » envoie un message clair : nous ne laisserons pas les ennemis des États-Unis exploiter nos entreprises ni compromettre notre sécurité nationale. »
« La Corée du Nord continue de déployer des travailleurs informatiques à distance utilisant des identités volées pour infiltrer des entreprises américaines et générer des revenus pour le régime et ses programmes darmement », a déclaré Brett Leatherman, directeur adjoint de la division cybercriminalité du FBI. « Aujourdhui, le FBI et le ministère de la Justice ont annoncé une série dactions coordonnées contre cette menace : des poursuites ont été engagées contre 14 individus, deux arrestations ont été effectuées, près de 190 appareils ont été saisis et des opérations ont été menées dans plus de 40 « fermes dordinateurs portables » présumées à travers le Texas. Une coordination étroite entre le secteur privé et les forces de lordre fédérales a joué un rôle central dans cette opération. Afin de lutter davantage contre cette menace, le FBI a publié un message dintérêt public contenant des conseils détaillés sur les mesures de prévention à lintention des entreprises américaines. »
Mise en accusation et arrestations
Le 13 octobre 2026, le parquet fédéral du district nord de lOhio a annoncé larrestation de deux ressortissants américains, Michael James Bostelle, originaire de Pennsylvanie, et Juan Cecilio Pena Carrillo, originaire du Texas, dans le cadre dun acte daccusation comportant quatre chefs daccusation pour fraude électronique, blanchiment dargent et usurpation didentité. L'acte d'accusation décrit un stratagème frauduleux mis en place depuis plusieurs années par Bostelle, Pena et leurs complices afin d'obtenir des missions informatiques à distance auprès d'entreprises américaines, ce qui leur a permis de générer plus de 3 millions de dollars de recettes. L'acte d'accusation vise également Sun Sheng Ming, Pei Li Guang, Weng Shou Cheng, Han Guo Bin, Wang Jian Jun, Sheng Zhang Kun, Zhang Wei Ping, Zhang Li Ping, Yu Yang et Jin Long, tous basés en Chine, pour leur rôle dans ce stratagème. L'identité de deux autres prévenus reste confidentielle.
Selon lacte daccusation, entre 2019 et juillet 2025 (ou aux alentours de cette date), des informaticiens nord-coréens ont postulé et obtenu des postes à distance en utilisant des documents didentité volés ou falsifiés, des réseaux privés virtuels et des infrastructures de proxy afin de donner limpression quils étaient des ressortissants américains travaillant depuis le territoire des États-Unis. Ils se sont également appuyés sur des intermédiaires basés aux États-Unis qui recevaient et hébergeaient plusieurs ordinateurs portables fournis par les entreprises américaines victimes à leur domicile aux États-Unis (« fermes dordinateurs portables »), hébergeaient et configuraient ces appareils, installaient des logiciels daccès à distance et transféraient les gains vers des comptes contrôlés par la RPDC.
Au total, ce stratagème a touché plus de 70 employeurs américains et généré environ 3 millions de dollars de recettes pour des professionnels de linformatique. Ces recettes auraient été transférées à des entités soumises à des sanctions et contrôlées par la RPDC. Parmi les employeurs victimes figuraient des entreprises des secteurs de la santé, des communications, du soutien informatique, du commerce de détail et de lindustrie manufacturière, situées dans lOhio, dans seize autres États et dans le District de Columbia.
Le bureau local du FBI de Cleveland mène lenquête sur cette affaire. Le procureur fédéral adjoint Duncan T. Brown, du district nord de lOhio, et lavocat chargé des poursuites Neeraj Gupta, de la section « Cybersécurité » de la division de la sécurité nationale, sont chargés des poursuites dans cette affaire.
L'opération « Lonestar Roundup » a permis de démanteler plusieurs fermes d'ordinateurs portables au Texas
Entre le 21 et le 25 septembre 2026, le FBI a mené des perquisitions et dautres opérations de police dans plus de 40 résidences au Texas, connues pour être, ou soupçonnées de servir de « fermes dordinateurs portables » pour des informaticiens nord-coréens. Au cours de lensemble de lopération (opération « Lonestar Roundup »), le FBI a saisi environ 187 ordinateurs portables et périphériques KVM (clavier, vidéo, souris) que des informaticiens nord-coréens et leurs complices basés aux États-Unis utilisaient pour commettre des fraudes, obtenir des emplois à distance et générer des revenus destinés aux programmes darmement sanctionnés du régime nord-coréen. La société américaine de cybersécurité CrowdStrike a identifié ce groupe de spécialistes informatiques nord-coréens et leurs complices sous le nom de « Famous Chollima ».
Les enquêteurs ont découvert que les agents nord-coréens auraient utilisé un réseau de comptes de messagerie frauduleux pour faciliter leurs activités criminelles. Les comptes suivants figuraient parmi ceux identifiés comme ayant été utilisés dans le cadre de ces manuvres :
- Bright.star.me208@gmail.com,
- Merrttank.bz@gmail.com,
- randyryang@gmail.com,
- michaelb860102@gmail.com,
- assassinki211@gmail.com,
- dev.jerryyang@gmail.com,
- denis.turgenev2021@gmail.com,
- yesiree.cano825@gmail.com,
- thomasdenzelbrown@gmail.com,
- anthonyortega4592@gmail.com,
- tyler.j.palmi38@gmail.com.
Les employeurs sont encouragés à ajouter ces comptes à la liste des indicateurs quils utilisent pour identifier et contrecarrer lembauche de travailleurs nord-coréens du secteur informatique.
Le 13 octobre, le FBI a publié un message dintérêt public décrivant lévolution de la menace que représentent les travailleurs nord-coréens du secteur informatique, et proposant notamment des conseils pour la détecter. Les informaticiens nord-coréens font de plus en plus appel à des intermédiaires américains pour contourner les systèmes de détection de plus en plus performants du secteur privé et les mesures prises par les forces de lordre. Ces informaticiens engagent des intermédiaires pour accomplir un éventail plus large de tâches et, dans certains cas, sous-traitent des missions entières à des ressortissants étrangers. Par ailleurs, CrowdStrike a publié un article de blog décrivant ses efforts de surveillance des réseaux de ses clients afin de détecter lactivité des informaticiens nord-coréens, ainsi que sa collaboration fructueuse avec le FBI pour contrer cette menace.
Le parquet fédéral du district nord du Texas, lantenne du FBI à Dallas et la division cybercriminalité du FBI ont coordonné lopération « Lonestar Roundup ». Le parquet fédéral du district nord de lOhio a également apporté une aide précieuse.
Initiative « DPRK RevGen : Domestic Enabler Initiative »
Ces annonces constituent les dernières mesures prises par le Département pour lutter contre les manuvres des informaticiens nord-coréens, dans le cadre dune initiative conjointe du NSD et des divisions « Cyber » et « Contre-espionnage » du FBI, baptisée « DPRK RevGen : Domestic Enabler Initiative ». Cette initiative vise en priorité à cibler et à perturber les mécanismes de génération de revenus illicites de la RPDC ainsi que ses...
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