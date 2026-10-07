Cette affaire met en lumière un phénomène bien plus large que le cas isolé de Daniel Rhyne. Selon une étude de Beyond Identity, spécialiste de l'authentification multifactorielle, 83 % des employés reconnaissent avoir conservé un accès permanent aux comptes de leur ancien employeur après leur départ. Plus de la moitié d'entre eux (56 %) admettent même avoir utilisé cet accès dans l'intention délibérée de nuire. Cette proportion atteint 70 % chez les salariés licenciés, selon l'étude.
Daniel Rhyne, 57 ans, originaire de Kansas City, dans le Missouri, a plaidé coupable pour son implication dans un complot d'extorsion visant l'entreprise où il travaillait auparavant. Les procureurs l'ont arrêté en août 2024, puis l'ont remis en liberté après sa première comparution devant un tribunal fédéral.
D'après les documents judiciaires, Daniel Rhyne aurait accédé à distance et sans autorisation au réseau de l'entreprise entre le 8 et le 25 novembre 2023, à l'aide d'un compte administrateur. Il aurait ensuite créé des tâches planifiées sur un contrôleur de domaine qui ont modifié le mot de passe du compte administrateur, supprimé 13 comptes d'administrateurs de domaine et modifié les mots de passe de 301 comptes d'utilisateurs du domaine.
L'attaque a utilisé « TheFr0zenCrew ! » pour plusieurs comptes. Daniel Rhyne a également créé des tâches planifiées qui ont modifié les mots de passe de deux comptes d'administrateur local, coupant ainsi l'accès à 254 serveurs. Il a modifié les mots de passe de deux autres comptes d'administrateur, bloquant ainsi l'accès à 3 284 postes de travail supplémentaires.
L'ancien ingénieur a également éteint à distance, de manière aléatoire, des serveurs et des postes de travail sur l'ensemble du réseau de l'entreprise pendant plusieurs jours en décembre 2023.
Le 25 novembre, Daniel Rhyne a envoyé aux employés un e-mail de rançon intitulé « Votre réseau a été piraté ». Il affirmait que les sauvegardes des serveurs de l'entreprise avaient également été supprimées et menaçait de mettre hors service 40 serveurs choisis au hasard chaque jour pendant les 10 jours suivants, à moins que l'entreprise ne verse 20 bitcoins, d'une valeur d'environ 750 000 dollars à l'époque.
Selon la plainte pénale, les administrateurs réseau ont commencé à recevoir, vers 16 heures (heure de la côte Est), le 25 novembre, des notifications de réinitialisation de mot de passe concernant un compte dadministrateur de domaine et des centaines de comptes dutilisateurs. Peu après, les administrateurs ont constaté que les autres comptes dadministrateur de domaine avaient été supprimés, ce qui les a empêchés daccéder au réseau de lentreprise et de le gérer.
Les enquêteurs ont par la suite découvert des preuves indiquant que Daniel Rhyne sétait préparé à cette attaque. Le 22 novembre, il a utilisé un compte sur une machine virtuelle cachée pour rechercher en ligne des informations sur la modification des mots de passe de domaine, la suppression de comptes de domaine et leffacement des journaux Windows.
Ils ont également constaté quenviron une semaine plus tôt, Daniel Rhyne avait recherché depuis son ordinateur portable des commandes permettant de modifier les mots de passe dadministrateur local, de modifier à distance les mots de passe dadministrateur et déteindre à distance des ordinateurs à laide doutils en ligne de commande Windows.
Laffaire Daniel Rhyne est un autre exemple dun initié utilisant un accès administratif légitime et sa connaissance de linfrastructure dune organisation pour perturber les systèmes de lentreprise et tenter dobtenir le paiement dune rançon.
Plus tôt cette année, Cameron Curry, un analyste de données indépendant de 27 ans originaire de Caroline du Nord, a été condamné à deux ans de prison après avoir été reconnu coupable dun complot dextorsion visant son employeur, Brightly Software. Les procureurs ont déclaré que Curry avait tenté dextorquer 2,5 millions de dollars à léditeur de logiciels.
Ce type de représailles numériques de la part d'un employé ayant un accès privilégié n'est pas propre aux États-Unis, comme en témoigne le cas d'un ancien ingénieur du géant chinois du courtage immobilier Lianjia. Han Bing, administrateur de base de données dans l'entreprise, s'est connecté en juin 2018 au système financier de la société grâce à ses privilèges d'accès et à son compte root, puis a effacé l'intégralité des données hébergées sur deux serveurs de base de données et deux serveurs d'application, provoquant la paralysie instantanée d'une grande partie des opérations de l'entreprise. Il a été condamné à sept ans de prison pour ces faits.
Source : Communiqué du Bureau du procureur fédéral, district du New Jersey
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