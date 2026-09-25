La protestation contre les centres de données dédiés à l'IA est devenue plus virulente ces derniers mois. Face à cette hostilité croissante, certains opérateurs choisissent la voie de la ruse. L'État du New Jersey a imposé une amende de 1,1 million de dollars à DataOne, exploitant d'un centre de données situé à Vineland, pour avoir installé et fait fonctionner secrètement 62 générateurs à gaz en violation de la réglementation sur la pollution de l'air.
Cette infraction a été mise au jour grâce à une enquête menée par The Guardian et Floodlight News, dont les images thermiques capturées par drone ont prouvé que 45 générateurs tournaient simultanément sans aucun permis. Les installations de DataOne affichaient une capacité totale de 1 982 kilowatts.
Cette consommation représenterait plus de 50 fois le seuil légal de 37 kilowatts à partir duquel une autorisation est obligatoire. Selon le département de la Protection de l'environnement du New Jersey, ces équipements émettent du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et des oxydes d'azote, ainsi que des polluants atmosphériques. Ces polluants peuvent provoquer des crises d'asthme, des problèmes cardiaques ou des décès prématurés.
L'origine de la découverte et les inquiétudes de la population
Les promesses de rendements colossaux de l'IA générative poussent les acteurs à prendre des risques. L'existence de ces générateurs clandestins a d'abord été décelée par un agriculteur local qui photographiait un terrain de golf voisin et a aperçu ces structures sur des prises de vue aériennes. Lors de leur inspection en juillet 2026, les agents de l'État ont découvert des unités de la taille de semi-remorques qu'il était impossible de manquer.
Ce centre de données, qui alimente les systèmes d'IA de Microsoft tels que Copilot, se trouve à proximité immédiate de terres agricoles, de zones résidentielles et de deux écoles. La proximité de ces installations suscite une forte inquiétude chez les riverains quant à la qualité de l'air et aux nuisances sonores.
Tiffany Leone-Vespa, une résidente du quartier depuis 18 ans, a exprimé ses inquiétudes : « qu'avons-nous respiré depuis qu'ils font fonctionner ces générateurs sans permis ? » Ed Potosnak, commissaire du département de la Protection de l'environnement (DEP) du New Jersey, s'est félicité de cette mesure corrective sévère et a ajouté que « les centres de données ne seraient pas construits ni exploités en toute impunité dans cet État ».
Un porte-parole de DataOne a indiqué que l'entreprise contestait la sanction, mais qu'elle allait déposer une demande de permis temporaire sous 45 jours, tout en préparant une transition vers des générateurs à combustible plus silencieux et moins polluant. Cependant, cette mesure ne satisfait pas les associations locales telles que Sustain SJ, qui demandent l'arrêt immédiat des générateurs pendant la période d'instruction du dossier.
Parallèlement à cette demande, de nombreux habitants jugent cette amende « dérisoire » au regard des moyens financiers colossaux de l'entreprise. Un résident, Steve Brown, a estimé qu'il s'agissait d'une stratégie coutumière s'apparentant à « ne demandez pas la permission, demandez pardon plus tard ». Dans le Mississippi, un centre de données de xAI fonctionne grâce à 27 turbines à gaz qui rejettent des polluants dans latmosphère.
Les mouvements de contestation gagnent le monde entier
Aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, limplantation des centres de données destinés à l'IA saccompagne de problèmes et dune opposition croissante de la part de la population. Bien qu'il s'agisse de la plus forte pénalité jamais infligée à un opérateur de centres de données dans le New Jersey, l'affaire s'inscrit dans un contexte plus large où plus de 80 projets de centres de données sont prévus ou en cours de construction dans la région.
La mobilisation citoyenne ont poussé l'État à faire marche arrière sur certains soutiens financiers, et a entrainé le vote d'une loi supprimant 250 millions de dollars d'incitations fiscales accordées à ce secteur en plein essor. Face à ces violations et au manque de transparence déploré par les riverains, les militants écologistes réclament désormais l'instauration d'un moratoire à l'échelle de l'État sur la construction de tout nouveau centre de données.
L'IA suscite une inquiétude grandissante au sein de la population occidentale, provoquant de vives oppositions. Aux États-Unis, les protestations ont déjà fait échouer des projets de centres de données d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, et jusqu'à 40 % des électeurs souhaiteraient même voir l'IA bannie de la plupart des secteurs industriels. Des politiques ont perdu des élections en raison de leur soutien aux centres de données.
Selon un rapport récent, des projets de centres de données évalués à 68 milliards de dollars ont été bloqués ou retardés en seulement trois mois. Data Centre Watch a recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Le groupe a également constaté que les législateurs dune trentaine dÉtats avaient proposé ou adopté des réglementations concernant limplantation des centres de données, leur consommation délectricité et leur utilisation de leau.
Le Texas a suspendu les raccordements au réseau électrique des nouveaux centres de données d'IA afin de protéger le réseau contre les surcharges, ainsi que la qualité de vie des Texans. « Notre priorité absolue est de protéger la sécurité et la qualité de vie des Texans », a déclaré Greg Abbott, le gouverneur de l'État.
Limpact environnemental colossal des centres de données
Amazon est en train de construire une centrale électrique au gaz naturel de 7,65 gigawatts dans le comté de Pecos, au Texas, afin d'alimenter son nouveau centre de données d'IA. Équipée de 35 turbines, cette grande installation a reçu l'autorisation d'émettre jusqu'à 33 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui représente un volume d'émissions prévisionnel supérieur à celui de n'importe quelle autre centrale électrique du pays.
En autorisant un tel niveau de pollution pour soutenir l'IA, les autorités texanes illustrent une tendance lourde où l'innovation semble l'emporter sur l'écologie. Pour certains critiques , ce projet soulève une question cruciale : faut-il donner la priorité à l'environnement ou à l'innovation et la souveraineté numérique ?
L'essor de l'IA génère des besoins énergétiques et hydriques massifs qui pèsent lourdement sur l'environnement. Aux États-Unis, la Virginie se place en tête des États les plus polluants en raison d'une concentration mondiale record de centres de données, suivie par le Texas, la Californie et l'Ohio. En France, le plus grand centre de données du pays, situé à La Courneuve, consomme à lui seul autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants.
L'implantation de ces infrastructures suscite une opposition locale de plus en plus structurée et déterminée à travers le monde. Les opposants dénoncent non seulement la consommation d'eau et d'électricité, mais aussi l'artificialisation de terres agricoles et naturelles. Aux États-Unis, 69 collectivités locales bloquent actuellement les nouvelles constructions de centres de données, et une ville californienne a voté leur interdiction définitive.
Le désastre sanitaire causé par les centres de données d'IA
Une étude a quantifié ces impacts en dollars via des indicateurs comme le coût social du carbone, mesurant le préjudice économique de chaque tonne de CO2 émise. Il en résulte que le coût réel des centres de données dépasse largement leur prix d'achat. Il ne s'agit pas d'argent, mais de la santé des personnes vivant à proximité. En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie.
Environ 3,7 milliards sont directement liés aux activités d'IA menées dans ces centres. Selon le rapport de l'étude, ce coût représente une externalité, c'est-à-dire une conséquence indirecte de l'activité économique qui impose des coûts à des tiers n'étant pas directement impliqués dans l'activité initiale.
Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations. L'auteur indique : « en ce qui concerne la consommation électrique des centres de données, les coûts externes liés à la production délectricité sont supportés par les consommation exposés aux PM2,5 ».
Il fait notamment référence aux particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales, notamment des maladies pulmonaires, des troubles cardiaques et, dans certains cas, des taux plus élevés de mortalité prématurée. « L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures », a expliqué l'auteur.
Source : département de la Protection de l'environnement du New Jersey
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