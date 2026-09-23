La province canadienne de la Colombie-Britannique et le conseil scolaire local ont intenté une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman à la suite d'une fusillade meurtrière survenue le 10 février 2026 à l'école secondaire de Tumbler Ridge. Cette petite collectivité rurale de 2 700 habitants a été profondément traumatisée par cette attaque où les plus jeunes victimes étaient âgées de 12 et 13 ans. On dénombre 10 morts et 25 à 27 blessés.
Les familles des victimes tuées lors de lune des fusillades de masse les plus meurtrières de lhistoire du Canada ont déjà intenté un procès contre OpenAI pour ne pas avoir alerté les forces de lordre à temps après avoir découvert à lavance que la tireuse utilisait ChatGPT pour planifier cette tuerie de masse.
Cet été, au moins 30 plaintes auraient été déposées devant un tribunal fédéral américain en Californie, venant s'ajouter aux 7 plaintes initiales déposées en avril. En juin, la Floride a déposé une plainte contre OpenAI et Sam Altman. Elle accuse OpenAI et son PDG de privilégier le profit au détriment de la sécurité, dans le cadre de la première action en justice intentée par un État contre le créateur de ChatGPT au sujet des lacunes présumées du chatbot.
La plainte accusait OpenAI d'avoir aidé et encouragé des auteurs de fusillades de masse, d'avoir incité des personnes vulnérables au suicide et d'avoir rendu des enfants dépendants « d'un outil qui feint la compassion humaine pour collecter leurs données sans aucun contrôle parental ». De nombreux utilisateurs se sont suicidés après de longues conversations avec ChatGPT. En outre, La Floride cherche à tenir Sam Altman personnellement responsable.
Reconstitution de la communauté et compensations financières
Aujourdhui, la Colombie-Britannique intente à son tour un procès, expliquant pour la première fois à quel point la gestion de cette catastrophe a été coûteuse et extrême. Un responsable local a résumé le sentiment général : « nous connaissons tous les victimes ». La plainte accuse l'entreprise d'avoir failli à son devoir d'alerter les forces de l'ordre après avoir découvert au préalable que l'auteur des faits utilisait ChatGPT pour planifier ses actes violents.
À la suite de la fusillade, l'établissement scolaire impliqué est devenu un symbole insupportable du traumatisme subi. L'école a été démolie en août 2026 et les élèves étudient actuellement dans un campus temporaire aménagé à partir de modules préfabriqués. Les plaignants exigent notamment qu'OpenAI finance intégralement « la construction d'un nouvel établissement dans un autre emplacement » pour offrir un soulagement à toute la communauté.
La plainte exige le remboursement de nombreuses dépenses d'urgence engendrées par la crise, incluant la démolition de l'ancienne structure, le recrutement d'enseignants de remplacement, la présence policière renforcée contre les menaces d'imitation, ainsi que les services de santé mentale. La prise en charge psychologique s'annonce colossale et durable, les spécialistes ayant déjà dispensé plus de 900 séances de conseil à plus de 100 personnes.
La Colombie-Britannique et le conseil scolaire du district local ont demandé au tribunal d'enjoindre à OpenAI de rendre publics, pour la première fois, les historiques de conversation de l'auteur de la fusillade. Jusquà présent, OpenAI na communiqué ces historiques quà la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Interrogée sur lexistence dun éventuel projet de divulgation publique de ces historiques de conversation, la GRC a refusé de commenter.
Accusations de négligence et d'intérêts financiers visant OpenAI
Selon le récit des événements, en juin 2025, les systèmes automatisés d'OpenAI avaient détecté qu'une utilisatrice planifiait une fusillade de masse. L'équipe de sécurité a recommandé d'alerter la police. La direction a refusé. Huit mois plus tard, une école secondaire de Tumbler Ridge est devenue le théâtre du pire attentat scolaire de l'histoire canadienne récente. Pour de nombreuses familles, la société a privilégié le profit au détriment de la sécurité.
Ce qui s'est passé entre ces deux dates est une leçon cinglante sur ce que l'industrie de l'IA est prête à sacrifier sur l'autel de la croissance. En avril 2026, Sam Altman avait adressé une lettre à la communauté pour présenter ses excuses quant au fait qu'OpenAI nait pas alerté les autorités au sujet de la tireuse, Jesse Van Rootselaar. Cela n'a cependant pas suffi à calmer la colère des résidents, qui dénoncent le mépris dont a fait preuve l'entreprise.
Après le signalement interne, l'entreprise s'est contentée de désactiver le compte de l'utilisateur, ce qui n'a pas empêché ce dernier de créer un second compte pour poursuivre ses activités. La province soutient qu'OpenAI a délibérément étouffé l'affaire pour éviter de révéler les dangers réels posés par ses systèmes d'IA et ainsi protéger l'image de la société dans la perspective d'une entrée en bourse évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars.
La procureure générale de la Colombie-Britannique, Niki Sharma, a souligné la gravité de cette responsabilité face à la presse : « dans toute autre circonstance où une personne aide, encourage ou conspire à commettre une infraction criminelle ou fait preuve de négligence criminelle, elle peut faire l'objet d'une enquête, de poursuites et d'un jugement ». Elle a également ajouté qu'il n'y avait pas d'exemption liée à l'IA à ces principes de droit criminel.
Exigences de transparence et réformes en matière de sécurité
En plus des dédommagements financiers, la plainte demande également une révision en profondeur du fonctionnement de ChatGPT afin d'empêcher les dérives violentes. Elle exige notamment la fin des consignes internes imposant au modèle de présumer de la bonne foi de l'utilisateur ou de ne pas chercher à évaluer ses intentions. Pour la Colombie-Britannique, il semble quOpenAI ne fasse pas grand-chose pour lutter contre les menaces les plus violentes.
Dans sa plainte, elle a souligné quOpenAI affirmait avoir tenté de bloquer les discussions violentes en décembre 2025, mais que cette mesure navait pas empêché lutilisation abusive de Van Rootselaar à cette période ni au cours des mois qui ont suivi. Lors de sa conférence, la procureure générale de la Colombie-Britannique, Niki Sharma, a déclaré : « nous devrions leur demander pourquoi ils refusent de divulguer les historiques de discussion ».
Après que des lanceurs dalerte ont dénoncé OpenAI pour ne pas avoir alerté les forces de l'ordre concernant les plans de Van Rootselaar, lentreprise a affirmé quelle hésitait à effectuer de tels signalements, car « cela laurait obligée à révéler en quoi son produit contribue à lenvironnement de menace ».
Mais cela na pas convaincu la Colombie-Britannique ni la communauté de Tumbler Ridge. Selon eux, OpenAI semblait espérer que des promesses creuses damélioration suffiraient à protéger « sa valorisation boursière et son introduction en bourse prévue ». La plainte laisse entendre que la défense dOpenAI consistera à « rejeter la responsabilité sur Van Rootselaar pour ses entrées » violentes, tout en minimisant limportance des sorties de ChatGPT.
En cas de défaite, OpenAI pourrait se voir infliger des dommages-intérêts importants, notamment lobligation de prendre en charge les frais liés aux interventions durgence. Lentreprise pourrait également se voir infliger des dommages-intérêts punitifs si le fait de ne pas avoir alerté la police est jugé intentionnel.
Source : document de la plainte (PDF)
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OpenAI a délibérément passé sous silence les plans de l'auteur de la fusillade. Comprenez-vous les arguments de l'entreprise ?
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