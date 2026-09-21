Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI s'entendent illégalement pour freiner le développement de l'IA , selon une plainte qui les accuse d'avoir enfreint la législation antitrust

Récemment, OpenAI a entamé des discussions avec d'autres entreprises spécialisées dans l'IA, notamment Anthropic et Google, afin d'étudier les possibilités de collaboration pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Ces discussions sont en cours depuis que Demis Hassabis, président de Google DeepMind, a publié en juillet une proposition appelant à la création d'un « organisme de normalisation » dirigé par les USA. OpenAI, Anthropic et Google sont des concurrents acharnés, mais ces entreprises subissent une pression intense pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité de l'IA. Sam Altman a déclaré qu'il partageait l'avis de Dario Amodei quant à la nécessité de modérer le rythme de développement des modèles les plus avancés.
Une nouvelle action en justice allègue que les géants de la technologie Anthropic, OpenAI, SpaceXAI et Google ont conclu un accord « illégal » visant à ralentir le rythme de leurs développements respectifs en matière dIA. La plainte a été déposée récemment devant le tribunal fédéral du district nord de Californie.
Que prétend cette plainte ?
Selon larticle, elle soutient que les principales entreprises du secteur de lIA ont enfreint les lois antitrust en convenant de coordonner leurs efforts pour ralentir les progrès, et que cela réduirait la valeur que les consommateurs tirent de leurs abonnements payants à des services dIA. La coordination a principalement eu lieu le 12 septembre, affirme la plainte, lorsque le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a publié un essai appelant à une coopération à léchelle du secteur pour ralentir les avancées au profit de mesures de sécurité renforcées.
Le même jour, Sam Altman, PDG d'OpenAI, Elon Musk, PDG de SpaceXAI, et Demis Hassabis, cofondateur et président de Google DeepMind, ont chacun réagi publiquement aux propositions d'Amodei en exprimant leur accord. « Il est clair quun accord entre les principaux concurrents dans le domaine de lIA, selon lequel leurs progrès devraient être plus lents que ne le permettrait la concurrence, a un effet anticoncurrentiel sur les consommateurs », ont fait valoir les plaignants.
Les avocats représentant quatre plaignants nommément cités, qui paient un abonnement à ChatGPT, Claude, Grok ou Gemini, intentent cette action au nom dun groupe national proposé, composé dautres abonnés payants à ces services. Les plaignants affirment quils ne sopposent pas à ce que les entreprises dIA demandent au Congrès, à la Maison Blanche ou à toute autre agence délaborer une réglementation en matière dIA, pas plus quils ne sopposent à ce que ces entreprises sollicitent une exemption antitrust.
Mais parvenir à ce type de collaboration avec le gouvernement fédéral pourrait savérer une tâche ardue. « LIA échappera rapidement au contrôle humain et pourrait tous nous tuer si nous permettons que la sécurité et les protocoles de lIA soient régis par des accords privés égoïstes entre les entreprises technologiques à but lucratif les plus puissantes du monde », a déclaré Nick Rowley, lavocat principal des plaignants. Les représentants d'Anthropic, d'OpenAI, de Google et de SpaceXAI n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
Qu'a déclaré Dario Amodei, de la société Anthropic ?
La semaine dernière, le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a appelé le secteur de lIA à ralentir le rythme des progrès en matière de capacités des modèles, en présentant un plan en trois volets visant à gagner du temps pour gérer les risques potentiels. Sa déclaration fait suite à la démission de Jacob Coxon, un chercheur en IA de 27 ans qui a travaillé à la fois chez Anthropic et OpenAI, et qui a averti mercredi que lIA pourrait précipiter lextinction de lhumanité dici 2030.
DElon Musk, le patron de SpaceX et Tesla, à Sam Altman, PDG dOpenAI, en passant par Demis Hassabis, cofondateur et président de Google DeepMind et directeur scientifique dAlphabet, nombreux sont ceux qui ont soutenu les propos de Amodei appelant à un ralentissement du rythme damélioration des capacités des modèles dIA. Dans son premier essai proposant ce ralentissement, Amodei a reconnu lexistence de problèmes potentiels en matière de droit de la concurrence, écrivant quil serait utile que le gouvernement américain joue un rôle de médiateur « ou, à tout le moins, facilite » ces discussions entre laboratoires.
Le gouvernement n'aurait pas besoin d'y participer, a-t-il précisé, mais devrait « accorder une dérogation limitée pour certains types de discussions relatives à la sécurité ». En réponse, Sam Altman a déclaré sur les réseaux sociaux qu'OpenAI accueillait favorablement l'idée d'un « cadre fédéral fixant des exigences cohérentes en matière de sécurité », mais a ajouté : « Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'attendre une dérogation antitrust ou une législation pour commencer à instaurer cette confiance ».
Trump annonce la création dune « AI Force »
Le président Donald Trump a rejeté les appels à une réglementation des réseaux sociaux. Il a affirmé que toute tentative visant à limiter cette technologie sinscrivait dans le cadre dun « complot ». Il sest interrogé sur les raisons pour lesquelles les leaders du secteur réclameraient une réglementation qui, selon lui, « si elle était rigoureusement appliquée, les mènerait à la disparition et à la faillite ». Récemment, Trump a déclaré sur les réseaux sociaux quil mettait en place un groupe de travail sur lIA et quil nommerait un « tsar de lIA », sans toutefois fournir davantage de détails.
Ladministration Trump na pas caché son souhait de voir les laboratoires américains dIA devancer et surpasser la concurrence chinoise. Alors que plusieurs dirigeants et candidats démocrates ont appelé à une action de grande envergure en matière de réglementation de lIA, les républicains ont largement repris à leur compte la position de Trump. Le sénateur Josh Hawley a déclaré lors dune récente audition au Sénat quil nexistait « aucun scénario » dans lequel il accepterait daccorder aux « entreprises les plus puissantes de lhistoire du monde » une dérogation aux lois antitrust pour leur permettre de collaborer, arguant quelles pourraient sentendre et étouffer la concurrence.
Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp, avait rejeté la nécessité de nouvelles réglementations en matière de sécurité de l'IA, affirmant que les forces du marché aideraient les entreprises à innover en toute sécurité. « Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois nous n'avons pas besoin de nouvelles réglementations », avait déclaré Huang lors d'un événement organisé par Salesforce. Le PDG avait ajouté qu'il s'agissait d'un « faux dilemme » de croire que le développement de l'IA devait choisir entre sécurité et rapidité. Ces propos intervenaient alors que les risques liés à l'IA étaient devenus un sujet brûlant ces jours-là, notamment après la publication d'un essai de Dario Amodei proposant un ralentissement.
Source : PacerMonitor
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