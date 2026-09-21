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Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI s'entendent illégalement pour freiner le développement de l'IA , selon une plainte qui les accuse d'avoir enfreint la législation antitrust

Le , par Eliora
47 commentaires

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6  0 
Une nouvelle action en justice allègue que les géants de la technologie Anthropic, OpenAI, SpaceXAI et Google ont conclu un accord « illégal » visant à ralentir le rythme de leurs développements respectifs en matière d'IA. La plainte a été déposée récemment devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Les plaignants soutiennent que les principales entreprises du secteur ont enfreint les lois antitrust en convenant de coordonner leurs efforts pour ralentir les progrès. Les avocats représentant quatre plaignants intentent cette action au nom d'un groupe national proposé, composé d'autres abonnés payants à ces services. Les représentants d'Anthropic, d'OpenAI, de Google et de SpaceXAI n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Récemment, OpenAI a entamé des discussions avec d'autres entreprises spécialisées dans l'IA, notamment Anthropic et Google, afin d'étudier les possibilités de collaboration pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Ces discussions sont en cours depuis que Demis Hassabis, président de Google DeepMind, a publié en juillet une proposition appelant à la création d'un « organisme de normalisation » dirigé par les USA. OpenAI, Anthropic et Google sont des concurrents acharnés, mais ces entreprises subissent une pression intense pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité de l'IA. Sam Altman a déclaré qu'il partageait l'avis de Dario Amodei quant à la nécessité de modérer le rythme de développement des modèles les plus avancés.

Une nouvelle action en justice allègue que les géants de la technologie Anthropic, OpenAI, SpaceXAI et Google ont conclu un accord « illégal » visant à ralentir le rythme de leurs développements respectifs en matière dIA. La plainte a été déposée récemment devant le tribunal fédéral du district nord de Californie.

Que prétend cette plainte ?

Selon larticle, elle soutient que les principales entreprises du secteur de lIA ont enfreint les lois antitrust en convenant de coordonner leurs efforts pour ralentir les progrès, et que cela réduirait la valeur que les consommateurs tirent de leurs abonnements payants à des services dIA. La coordination a principalement eu lieu le 12 septembre, affirme la plainte, lorsque le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a publié un essai appelant à une coopération à léchelle du secteur pour ralentir les avancées au profit de mesures de sécurité renforcées.

Le même jour, Sam Altman, PDG d'OpenAI, Elon Musk, PDG de SpaceXAI, et Demis Hassabis, cofondateur et président de Google DeepMind, ont chacun réagi publiquement aux propositions d'Amodei en exprimant leur accord. « Il est clair quun accord entre les principaux concurrents dans le domaine de lIA, selon lequel leurs progrès devraient être plus lents que ne le permettrait la concurrence, a un effet anticoncurrentiel sur les consommateurs », ont fait valoir les plaignants.


Les avocats représentant quatre plaignants nommément cités, qui paient un abonnement à ChatGPT, Claude, Grok ou Gemini, intentent cette action au nom dun groupe national proposé, composé dautres abonnés payants à ces services. Les plaignants affirment quils ne sopposent pas à ce que les entreprises dIA demandent au Congrès, à la Maison Blanche ou à toute autre agence délaborer une réglementation en matière dIA, pas plus quils ne sopposent à ce que ces entreprises sollicitent une exemption antitrust.

Mais parvenir à ce type de collaboration avec le gouvernement fédéral pourrait savérer une tâche ardue. « LIA échappera rapidement au contrôle humain et pourrait tous nous tuer si nous permettons que la sécurité et les protocoles de lIA soient régis par des accords privés égoïstes entre les entreprises technologiques à but lucratif les plus puissantes du monde », a déclaré Nick Rowley, lavocat principal des plaignants. Les représentants d'Anthropic, d'OpenAI, de Google et de SpaceXAI n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Qu'a déclaré Dario Amodei, de la société Anthropic ?

La semaine dernière, le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a appelé le secteur de lIA à ralentir le rythme des progrès en matière de capacités des modèles, en présentant un plan en trois volets visant à gagner du temps pour gérer les risques potentiels. Sa déclaration fait suite à la démission de Jacob Coxon, un chercheur en IA de 27 ans qui a travaillé à la fois chez Anthropic et OpenAI, et qui a averti mercredi que lIA pourrait précipiter lextinction de lhumanité dici 2030.

DElon Musk, le patron de SpaceX et Tesla, à Sam Altman, PDG dOpenAI, en passant par Demis Hassabis, cofondateur et président de Google DeepMind et directeur scientifique dAlphabet, nombreux sont ceux qui ont soutenu les propos de Amodei appelant à un ralentissement du rythme damélioration des capacités des modèles dIA. Dans son premier essai proposant ce ralentissement, Amodei a reconnu lexistence de problèmes potentiels en matière de droit de la concurrence, écrivant quil serait utile que le gouvernement américain joue un rôle de médiateur « ou, à tout le moins, facilite » ces discussions entre laboratoires.

Le gouvernement n'aurait pas besoin d'y participer, a-t-il précisé, mais devrait « accorder une dérogation limitée pour certains types de discussions relatives à la sécurité ». En réponse, Sam Altman a déclaré sur les réseaux sociaux qu'OpenAI accueillait favorablement l'idée d'un « cadre fédéral fixant des exigences cohérentes en matière de sécurité », mais a ajouté : « Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'attendre une dérogation antitrust ou une législation pour commencer à instaurer cette confiance ».

Trump annonce la création dune « AI Force »

Le président Donald Trump a rejeté les appels à une réglementation des réseaux sociaux. Il a affirmé que toute tentative visant à limiter cette technologie sinscrivait dans le cadre dun « complot ». Il sest interrogé sur les raisons pour lesquelles les leaders du secteur réclameraient une réglementation qui, selon lui, « si elle était rigoureusement appliquée, les mènerait à la disparition et à la faillite ». Récemment, Trump a déclaré sur les réseaux sociaux quil mettait en place un groupe de travail sur lIA et quil nommerait un « tsar de lIA », sans toutefois fournir davantage de détails.

Ladministration Trump na pas caché son souhait de voir les laboratoires américains dIA devancer et surpasser la concurrence chinoise. Alors que plusieurs dirigeants et candidats démocrates ont appelé à une action de grande envergure en matière de réglementation de lIA, les républicains ont largement repris à leur compte la position de Trump. Le sénateur Josh Hawley a déclaré lors dune récente audition au Sénat quil nexistait « aucun scénario » dans lequel il accepterait daccorder aux « entreprises les plus puissantes de lhistoire du monde » une dérogation aux lois antitrust pour leur permettre de collaborer, arguant quelles pourraient sentendre et étouffer la concurrence.

Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp, avait rejeté la nécessité de nouvelles réglementations en matière de sécurité de l'IA, affirmant que les forces du marché aideraient les entreprises à innover en toute sécurité. « Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois  nous n'avons pas besoin de nouvelles réglementations », avait déclaré Huang lors d'un événement organisé par Salesforce. Le PDG avait ajouté qu'il s'agissait d'un « faux dilemme » de croire que le développement de l'IA devait choisir entre sécurité et rapidité. Ces propos intervenaient alors que les risques liés à l'IA étaient devenus un sujet brûlant ces jours-là, notamment après la publication d'un essai de Dario Amodei proposant un ralentissement.

Source : PacerMonitor

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Voir aussi :

Dario Amodei, PDG d'Anthropic, souhaite freiner le développement de l'IA. Il a le soutien de Musk et Altman, mais la Chine reste le « dilemme le plus épineux » de ce projet de ralentissement

L'IA se fait prendre en train de demander à ses futures versions de contourner les contrôles humains et de masquer leurs manuvres, d'après des révélations d'OpenAI sur les comportements dits de désalignement

Le projet de loi « AI Kill Switch Act » permettra à l'administration Trump d'ordonner la mise hors service de systèmes d'IA devenus incontrôlables, notamment de décider quand une IA doit être mise hors service
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47 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
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Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:33
Depuis le 2 août, la Commission peut infliger à un fournisseur une amende pouvant atteindre 3 % de son chiffre daffaires annuel mondial ou 15 millions deuros, le montant le plus élevé étant retenu. Elle peut exiger laccès à un modèle, ordonner des évaluations et obliger un fournisseur à restreindre sa mise à disposition publique. Les pratiques interdites sont passibles dune amende pouvant aller jusquà 7 %.
Ben voyons. "L'Europe, combien de division ?"

On a déjà vu les réaction des USA (par ex. le gouvernement USA a défendu Musk, ou ... toutes ses sociétés contre les décisions judiciaires européennes).
On a vu les réactions des Chinois à toutes les menaces ("allez y et dites au revoir aux matières premières").
On a déjà vu les Européens applaudir servilement, et exécuter tous les oukases de Trump.

Non mais la seule façon de peser dans quelque chose chose, serait que l'Europe ait une alternative souveraine, pas des règlements qui ne pénalisera qu'elle-même au final.

Les Chinois, vont-ils fabriquer une IA selon les spécifications de l'Europe, ou bien la garder seulement pour eux et ceux qui voudront bien les payer, et nous filer un service dégradé ?
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chef_phi
Avatar de chef_phi
Membre du Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 10:17
1 milliard de morts. Quelles sont les sources de Bill Gates ? Son doigt mouillé dans le vent ?
En tout cas, selon https://populationtoday.com/fr/ ce ne sera pas plus de 8,17 milliards et quelques : nombre total d'humains sur terre (qui augmente d'environ une unité par seconde).
Plus sérieusement, il craint de voir Microsoft dépassé pour demander ainsi maintenant que quelqu'un mette le pied sur la pédale de frein de la course à l'eldorado promis par les commerciaux promoteurs de l'IA.
Ou alors, il s'inquiète de voir le pouvoir dont dispose Microsoft, et les rentes associées, s'effondrer face aux succès de la concurrence propulsée par l''IA. Vu les qualités morales du personnage, j'ai du mal à croire que ses craintes à l'égard de l'IA ne résultent pas de quelque vil calculs d'arrière boutique.
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Rockveleur
Avatar de Rockveleur
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:24
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
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