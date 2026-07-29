eBay et certains de ses anciens dirigeants acceptent de payer 56 millions $ à un couple, à la suite d'une campagne de harcèlement odieuse menée en représailles à leurs critiques en ligne à l'encontre d'eBay

eBay Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans le commerce électronique, dont le siège social est situé à San José, en Californie. Elle permet à ses utilisateurs dacheter ou de consulter des articles proposés à la vente au détail via des places de marché en ligne et des sites web présents sur 190 marchés à travers le monde. Les ventes seffectuent soit par le biais denchères en ligne, soit par le biais de ventes immédiates via la fonction « Acheter tout de suite », et la société prélève des commissions auprès des vendeurs lors de la vente. eBay a été fondée par Pierre Omidyar en septembre 1995. En 2021, eBay comptait environ 17 millions de vendeurs dans le monde. En 2023, la société a déclaré 132 millions d'acheteurs actifs par an à l'échelle mondiale et a traité 73 milliards de dollars de transactions, dont 48 % aux États-Unis.
Pour situer le contexte, le scandale du harcèlement sur eBay désigne une campagne menée en 2019 par eBay et ses sous-traitants. Ce scandale concernait le harcèlement agressif de deux blogueurs spécialisés dans le commerce électronique, Ina et David Steiner, qui publiaient régulièrement des commentaires sur eBay sur leur site « EcommerceBytes ». Sept employés d'eBay ont plaidé coupables de chefs d'accusation liés à des complots criminels, parmi lesquels figuraient deux hauts responsables de l'équipe de sécurité de l'entreprise. Deux membres de la direction d'eBay impliqués dans le scandale n'ont pas été inculpés. Un documentaire intitulé Whatever It Takes: Inside the eBay Scandal, réalisé par Jenny Carchman, est sorti en 2024.
EcommerceBytes est une lettre d'information en ligne et une publication spécialisée dans le commerce électronique fondée en 1999, quatre ans après la création d'eBay. Initialement baptisé « AuctionBytes », le site proposait des conseils aux acheteurs aux débuts du commerce en ligne. Au cours des années qui ont suivi sa création, il est devenu une ressource pour les vendeurs sur diverses plateformes, d'Etsy à Amazon, une sorte de publication spécialisée destinée à tous ceux dont l'activité consiste à vendre des articles en ligne.
EcommerceBytes est principalement lu par des vendeurs, mais aussi par certains employés d'entreprise, dont certains ont publié des commentaires sur le site. Le site propose non seulement des conseils, mais aussi des analyses critiques des changements organisationnels et stratégiques chez eBay et sur d'autres plateformes de commerce électronique. Par exemple, en avril 2019, Ina Steiner y a rapporté que Devin Wenig, alors PDG d'eBay, était rémunéré 152 fois plus qu'un employé type d'eBay.
Dans le cadre de cette affaire, eBay et certains de ses anciens dirigeants ont accepté de verser 56 millions de dollars au couple Ina et David Steiner, à la suite d'une campagne de harcèlement menée en représailles à leurs critiques en ligne à l'encontre de l'entreprise. Dans un communiqué publié le mardi 28 juillet 2026, Ina et David Steiner ont déclaré avoir conclu avec eBay un accord à l'amiable concernant le harcèlement dont ils avaient été victimes en 2019 de la part de plusieurs dirigeants de l'entreprise, ainsi que des communications internes de l'ancien PDG d'eBay.
Un groupe d'anciens dirigeants d'eBay a finalement reconnu avoir envoyé au couple un masque de fête recouvert de sang de porc, un livre sur la façon de surmonter la mort de son conjoint, ainsi que d'autres actes menaçants. Parmi les autres actes commis à l'encontre des Steiner, on peut citer l'envoi par des dirigeants d'eBay d'une couronne funéraire ainsi que des messages de harcèlement sur Twitter (désormais X). Certains se sont même rendus au domicile du couple, dans le Massachusetts, dans le but d'installer un dispositif de suivi sur leur voiture.
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), sept anciens dirigeants d'eBay ont plaidé coupables des chefs d'accusation criminels entre 2022 et 2024.
Un agent du FBI ayant participé à l'enquête a déclaré en 2024 que les agissements de ces anciens dirigeants constituaient une « campagne de harcèlement sans précédent, implacable et démesurée ».
eBay a également fait l'objet de poursuites pénales et a conclu un accord de poursuite différée avec le DOJ, s'engageant à payer une amende de 3 millions de dollars.
Alors qu'eBay verse au couple la majeure partie du montant du règlement, dont 6 millions de dollars destinés à « diverses organisations à but non lucratif », Devin Wenig versera personnellement 1 million de dollars au titre de ce règlement.
Devin Wenig a quitté eBay en 2019. La même année, il avait envoyé au directeur de la communication d'eBay un SMS concernant Ina Steiner, dans lequel il écrivait : « Fais-la tomber. »
Un représentant de l'ancien PDG d'eBay a déclaré mardi que les précédentes étapes de la procédure judiciaire engagée par les Steiner expliquaient que son message faisait référence à une stratégie de relations publiques visant à contrer les prétendues erreurs contenues dans les écrits dIna Steiner.
Devin Wenig a ajouté : « Personne n'aurait jamais dû subir ce que les Steiner ont enduré en 2019, et cela m'attriste, d'autant plus que cela s'est produit alors que j'étais PDG d'eBay. Ce harcèlement a été délibérément mené en secret. »
Selon les avocats du couple, la contribution de l'ancien PDG d'eBay sera versé à une association caritative dont le nom n'a pas été révélé, qui « se consacre à la protection des droits garantis par le Premier amendement », et sera effectué au nom d'Ina Steiner. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis garantit le droit à la liberté d'expression.
Christopher Murphy, du cabinet Scalli Murphy Law PC, qui représentait les Steiner dans cette affaire, a déclaré : « Nous estimons que cette décision envoie un message clair : les entreprises et leurs dirigeants ne peuvent pas se livrer à ce type de comportement répréhensible sans en subir les conséquences. »
De son côté, eBay a déclaré : « Ce que les Steiner ont subi de la part d'anciens employés d'eBay en 2019 était inacceptable, répréhensible et n'aurait jamais dû se produire. »
L'entreprise a condamné les anciens employés qui ont fini par plaider coupables des chefs d'accusation criminels à l'origine de l'action civile, et a reconnu un « ton peu professionnel dans les communications internes » de la part de Devin Wenig et d'autres anciens dirigeants. « Cet accord s'inscrit dans notre engagement à indemniser équitablement les Steiner et concrétise nos efforts pour réparer nos torts », a déclaré eBay mardi.
Cette affaire intervient quelques mois après une autre décision stratégique majeure d'eBay. En mai 2026, l'entreprise avait rejeté une offre publique d'achat non sollicitée de 56 milliards de dollars formulée par GameStop, estimant qu'elle n'était « ni crédible ni attrayante ». Le conseil d'administration de la société de commerce électronique avait alors invoqué les incertitudes financières, les risques opérationnels, les préoccupations concernant la gouvernance de GameStop et les doutes quant à la valeur à long terme de la fusion. Pour justifier sa décision, eBay avait également mis en avant ses solides performances en tant qu'entreprise autonome et son orientation stratégique, soulignant une croissance soutenue au cours des dernières années, l'amélioration du fonctionnement de sa plateforme et la rentabilité pour ses actionnaires.
Sources : Déclaration d'eBay concernant l'accord conclu avec les Steiner, Annonce du cabinet Scalli Murphy Law
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