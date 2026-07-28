Cette affaire rocambolesque trouve son origine en 2018 dans le Wisconsin, lorsqu'une mère de famille a découvert des images inappropriées sur le téléphone de sa fille de 12 ans et a contacté la police. L'analyse du smartphone par les forces de l'ordre a mis en évidence l'existence de 125 messages échangés sur l'application Kik entre la jeune fille et un adulte utilisant le pseudonyme « fus__ro_dah », qui comprenait deux tirets bas consécutifs.
Afin d'identifier le suspect, les enquêteurs ont exigé de la plateforme Kik qu'elle leur fournisse les informations relatives au compte. Cependant leur demande comportait une erreur décisive : ils ont réclamé les données sur un compte portant le pseudonyme « fus_ro_dah », ne tapant qu'un seul tiret du bas.
En raison de ce caractère manquant, l'application a transmis l'adresse e-mail d'un homme innocent, le Canadien Brandon Klayme, dont l'identité et la localisation en Nouvelle-Écosse ont ensuite été confirmées par Google et son fournisseur d'accès à Internet local. À la suite de ces éléments, la police canadienne a perquisitionné le domicile de Brandon Klayme. Puis, le malheureux va se retrouver dans un imbroglio judiciaire qui le conduira en prison.
L'examen de ses ordinateurs et téléphones n'a révélé absolument aucune preuve le liant à l'affaire ni aucune image explicite, et la police n'a même pas pu prouver qu'il avait utilisé l'application Kik durant la période concernée. Malgré cette absence totale de preuves numériques, il a été arrêté en 2020 et reconnu coupable lors de son procès en 2023. Brandon Klayme a été condamné et a purgé la totalité d'une peine de 18 mois de prison ferme.
Dans cette affaire, personne, pas même son équipe de défense, ne s'est aperçu de la confusion autour de son pseudonyme lors du procès. De nombreux internautes ont qualifié cette situation de « justice expéditive » face à la pression à laquelle les autorités font face dans les cas d'abus sexuel sur enfant.
L'acquittement après la découverte tardive de la vérité
Même après sa libération, au bout de sa peine, Brandon Klayme a continué à contester sa condamnation. L'erreur n'a été repérée que tardivement, alors que Brandon Klayme continuait de se battre pour préparer son appel. Expliquant le basculement tragique de son destin, ce dernier a déclaré : « au lieu de demander des détails pour le nom d'utilisateur "fus__ro_dah", l'assignation a demandé des détails pour le nom d'utilisateur "fus_ro_dah" ».
Le 23 juillet 2026, la Cour dappel de la Nouvelle-Écosse a annulé la condamnation de Brandon Klayme, déclarant : « M. Klayme est, en réalité, innocent des infractions qui lui sont reprochées. Il naurait jamais dû être inculpé, et encore moins condamné ». Cette méprise typographique est passée totalement inaperçue lors de son procès. Elle na jamais été portée à lattention du juge de première instance, ce qui a bouleversé la vie de Brandon Klayme.
Une fois ce point soulevé, les procureurs ont réexaminé le dossier. Ils ont convenu que l'appel devait être admis. « Si laffaire avait fait lobjet dune enquête en bonne et due forme, les preuves auraient permis didentifier un individu prénommé Jay, dont ladresse IP semble se situer en Californie », a expliqué la Cour d'appel. Cette dernière l'a acquitté de tous les chefs daccusation. Sa peine (y compris sa mise à lépreuve en cours) a été annulée.
Le tribunal a également exprimé son incompréhension face à cette erreur monumentale. Comment une erreur aussi cruciale a-t-elle pu passer inaperçue pendant si longtemps ? Personne ne semble le savoir. Comme le souligne le tribunal : « bien que les informations concernant les noms d'utilisateur aient été disponibles au moment du procès, aucun élément ne permet de confirmer ni d'expliquer comment elles ont pu passer inaperçues ».
Quand les erreurs informatiques bouleversent des vies
Au Royaume-Uni, le scandale du logiciel Horizon de la Poste britannique reste l'un des exemples les plus marquants d'erreur informatique ayant ruiné des vies : entre 1999 et 2015, un bogue a fait croire à des centaines de gérants de bureaux de poste qu'ils détournaient de l'argent, entraînant des centaines de condamnations injustifiées, certaines menant à de la prison ferme, avant que l'erreur logicielle ne soit reconnue des années plus tard.
On note aussi des erreurs liées à la reconnaissance faciale : au Royaume-Uni, un homme a été arrêté pour un cambriolage commis dans une ville où il n'avait jamais mis les pieds, le logiciel l'ayant confondu avec un autre individu d'origine sud-asiatique, illustrant les biais raciaux persistants de ces systèmes.
Il s'agit de l'une des technologies les plus controversées. Aux États-Unis, de nombreux cas d'arrestations injustifiées liées à la reconnaissance faciale ont été documentés ces dernières années. Nijeer Parks a passé 10 jours en prison en 2019 après avoir été identifié à tort par un logiciel de reconnaissance faciale pour un vol à l'étalage et une tentative de bousculer un policier avec une voiture, alors qu'il se trouvait ailleurs au moment des faits.
Deux hommes noirs de la région de Detroit, Robert Williams et Michael Oliver, ont été arrêtés à tort pour des faits similaires. Plus récemment, en mars 2026, Angela Lipps, une grand-mère du Tennessee, a été désignée par un logiciel de reconnaissance faciale comme suspecte d'une série de fraudes bancaires dans le Dakota du Nord et a passé près de quatre mois en détention sans que la police prenne la peine de la contacter ou de vérifier son alibi.
Un autre cas, celui de Jalil Richardson en Caroline du Nord, montre l'ampleur du problème : il a passé plus de 50 jours en prison après avoir été désigné par un logiciel comme suspect « à 85% compatible » pour un vol de véhicule, alors qu'il travaillait à des centaines de kilomètres du lieu du crime au moment des faits. De nombreuses organisations ont réclamé l'abandon de cette technologie par la police, mais le combat est loin d'être gagné.
Source : décision de justice
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