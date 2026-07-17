CCI Penalty on HP India



The Competition Commission of India (CCI) has imposed a ₹139 crore penalty on HP India and certain resellers for indulging in anti competitive practices in the supply of personal system products



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Les revendeurs qui menacent de délaisser les consommables d'impression HP au profit de contrefaçons devront prendre en compte que HP désactive les imprimantes de ses clients pour utilisation des cartouches d'encre d'entreprises concurrentes

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La Commission indienne de la concurrence (CCI) a déclaré cette semaine avoir constaté que HP Inde s'était entendue avec certains partenaires de distribution pour faire grimper le coût des offres soumises dans le cadre de marchés publics portant sur des ordinateurs, ainsi que sur la vente de cartouches d'encre, de toner et d'autres consommables d'impression, y compris des consommables destinés à la fabrication graphique et numérique.Elle a précisé que HP cherchait à évincer la concurrence d'autres fabricants d'équipements d'origine (OEM) et à dissuader les revendeurs de vendre de l'encre et du toner « contrefaits ».Dans une décision, la CCI a indiqué que HP Inde avait collaboré avec cinq revendeurs afin de coordonner leurs prix dappel doffres pour les marchés publics, dans le but daugmenter les chances dun partenaire HP de remporter ces marchés. Lentreprise sest vu infliger une amende de 1,3 milliard de roupies (environ 13,1 millions de dollars).HP s'est également vu infliger une amende de 119,8 millions de roupies (environ 1,2 million de dollars) pour « s'être livrée à des pratiques de cartel dans la vente et la fourniture de consommables, notamment du toner, des cartouches et d'autres consommables utilisés avec du matériel d'impression », a indiqué la CCI dans son communiqué.L'agence a également infligé une amende de 35,2 millions de roupies (environ 365 335 dollars) à 21 revendeurs HP.Dans une décision distincte, la CCI a indiqué que les enregistrements de WhatsApp montraient que HP et 16 de ses revendeurs partenaires de niveau 2 opéraient « dans le cadre dun accord collusoire » et que les messages révélaient que les entreprises se livraient à « des pratiques de manipulation dappels doffres, notamment des offres de couverture, la fixation des prix et la répartition des clients entre 2017 et 2020 ». HP Inde a joué un rôle central, a précisé lautorité de régulation.Conformément à cette décision, HP Inde a déclaré que les prix élevés des consommables dimpression avaient conduit certains revendeurs à menacer de « se tourner vers des produits contrefaits à bas prix pour rester compétitifs sur les prix ».« HP Inde sest retrouvée, dun point de vue commercial, contrainte de soutenir lentente collusoire mise en place par les revendeurs de niveau 2 », indique la décision.Pour sa part, la décision précise que HP Inde « conteste humblement que son rôle soit qualifié de « pivot » de lensemble de lentente collusoire ».Néanmoins, la révélation selon laquelle certains revendeurs HP sont confrontés au prix exorbitant de lencre et du toner dimprimante met en évidence un problème auquel sont confrontés de nombreux utilisateurs dimprimantes. Ce défi économique est exacerbé par la tendance de HP à bloquer lutilisation dencre tierce dans les imprimantes déjà achetées par le biais de mises à jour du micrologiciel.Dans le même temps, alors que même ses propres partenaires menacent de se tourner vers dautres fournisseurs pour leur activité dencre, HP subit des pressions pour inciter davantage dutilisateurs dimprimantes HP à nutiliser que de lencre et du toner de marque HP.La CCI a également ordonné à HP Inde et à ses partenaires de distribution de « cesser et de sabstenir de tout comportement anticoncurrentiel » et dorganiser des programmes de formation sur le respect des règles de concurrence dans un délai de 60 jours.HP désactive les imprimantes des clients qui font usage de cartouches dencre dentreprises concurrentes. Le constructeur procède par lapplication à distance de mises à jour qui ont pour effet dempêcher les imprimantes de fonctionner si elles ne sont pas équipées de cartouches d'encre approuvées. Lentreprise le justifie par la nécessité dassurer la sécurité des consommateurs.« J'étais en train d'imprimer un grand nombre de documents pour un travail urgent et je devais changer de cartouche. À mon insu, HP sest introduit de façon électronique dans mon appartement pendant la nuit et avait désactivé mon imprimante, exigeant une rançon si je n'utilisais pas son encre. J'ai refusé et je refuse de le faire », rapporte un possesseur dimprimante.Lentreprise pour sa part justifie la manuvre en indiquant que les cartouches dencre tierces soulèvent des risques de sécurité. « Un système est dautant plus fort que lest son maillon faible. Nous voyons les cartouches dencre tierces équipées comme des points dentrée pour les pirates », explique un responsable sécurité de HP.Cette plainte fait suite à plusieurs autres avec des motifs similaires. « Je me suis retrouvé avec un message derreur sur mon ordinateur mindiquant que mon imprimante HP Office Jet Pro a été désactivée à distance par le constructeur. Quand je suis allé sur le site de HP pour vérifier, il en est ressorti que la carte de crédit que jutilise pour labonnement au service HP Instant Ink avait expiré, raison pour laquelle HP la mise hors service », rapporte un internaute possesseur dimprimante HP.Le fait est que HP fait parvenir par courrier aux possesseurs de certaines de ses imprimantes connectées des cartouches dencre pour la couverture de leurs besoins anticipés en impression. Lutilisation de celles-ci est soumise à larrimage à un abonnement. En cas de dépassement, lentreprise facture des frais additionnels pour chaque nouvelle page imprimée. En cas de refus de paiement de labonnement ou des frais additionnels par lutilisateur, limprimante cesse de fonctionner, ce, même si la cartouche est encore fournie en encre. Lexpiration de la carte du plaignant aura donc été considérée par lentreprise comme un refus de payer les frais dabonnement.Il sagit de plaintes liées à un service de renouvellement de cartouches que le constructeur dimprimantes offre. Cest un fait, les cartouches dencre dorigine sont chères. Pour apporter réponse à cet état de choses, lentreprise a, depuis 2016, mis sur pied HP Inc Subscription pour une gamme dimprimantes connectées au réseau Internet. La promesse de lentreprise par le biais de ce service est daider les consommateurs à réaliser des économies importantes. Elle a donc jusquici mis en avant loffre « Free Ink For Life » qui permet aux utilisateurs dimprimer gratuitement 15 pages par mois. Passé ce quota, il faut passer à la caisse selon un barème tarifaire défini par lentreprise.Ces situations illustrent la façon dont les constructeurs dimprimantes érodent les droits de propriété des utilisateurs au profit de leurs entreprises. Le phénomène nest pas nouveau. En 2016, plusieurs utilisateurs dimprimantes HP situés en Amérique du Nord se sont plaints de ce que leur imprimante HP ne fonctionnait plus avec des cartouches de fabricants tiers. Le constat faisait suite à lapplication dune mise à jour de firmware qui a instauré un DRM rendant les imprimantes compatibles uniquement avec des cartouches originales. LElectronic Frontier Foundation (EFF) avait envoyé une lettre au PDG de HP lui demandant de présenter des excuses aux clients de lentreprise et de restaurer la possibilité dutiliser des cartouches tierces. Au cours du troisième trimestre de lannée 2018, HP a accepté de payer 1,5 million de dollars de compensation à 2,4 millions dAméricains propriétaires dune imprimante HP concernée par les développements. Au...