La Commission indienne de la concurrence (CCI) a déclaré cette semaine avoir constaté que HP Inde s'était entendue avec certains partenaires de distribution pour faire grimper le coût des offres soumises dans le cadre de marchés publics portant sur des ordinateurs, ainsi que sur la vente de cartouches d'encre, de toner et d'autres consommables d'impression, y compris des consommables destinés à la fabrication graphique et numérique.
Elle a précisé que HP cherchait à évincer la concurrence d'autres fabricants d'équipements d'origine (OEM) et à dissuader les revendeurs de vendre de l'encre et du toner « contrefaits ».
Dans une décision, la CCI a indiqué que HP Inde avait collaboré avec cinq revendeurs afin de coordonner leurs prix dappel doffres pour les marchés publics, dans le but daugmenter les chances dun partenaire HP de remporter ces marchés. Lentreprise sest vu infliger une amende de 1,3 milliard de roupies (environ 13,1 millions de dollars).
HP s'est également vu infliger une amende de 119,8 millions de roupies (environ 1,2 million de dollars) pour « s'être livrée à des pratiques de cartel dans la vente et la fourniture de consommables, notamment du toner, des cartouches et d'autres consommables utilisés avec du matériel d'impression », a indiqué la CCI dans son communiqué.
L'agence a également infligé une amende de 35,2 millions de roupies (environ 365 335 dollars) à 21 revendeurs HP.
Dans une décision distincte, la CCI a indiqué que les enregistrements de WhatsApp montraient que HP et 16 de ses revendeurs partenaires de niveau 2 opéraient « dans le cadre dun accord collusoire » et que les messages révélaient que les entreprises se livraient à « des pratiques de manipulation dappels doffres, notamment des offres de couverture, la fixation des prix et la répartition des clients entre 2017 et 2020 ». HP Inde a joué un rôle central, a précisé lautorité de régulation.
Conformément à cette décision, HP Inde a déclaré que les prix élevés des consommables dimpression avaient conduit certains revendeurs à menacer de « se tourner vers des produits contrefaits à bas prix pour rester compétitifs sur les prix ».
« HP Inde sest retrouvée, dun point de vue commercial, contrainte de soutenir lentente collusoire mise en place par les revendeurs de niveau 2 », indique la décision.
Pour sa part, la décision précise que HP Inde « conteste humblement que son rôle soit qualifié de « pivot » de lensemble de lentente collusoire ».
Néanmoins, la révélation selon laquelle certains revendeurs HP sont confrontés au prix exorbitant de lencre et du toner dimprimante met en évidence un problème auquel sont confrontés de nombreux utilisateurs dimprimantes. Ce défi économique est exacerbé par la tendance de HP à bloquer lutilisation dencre tierce dans les imprimantes déjà achetées par le biais de mises à jour du micrologiciel.
Dans le même temps, alors que même ses propres partenaires menacent de se tourner vers dautres fournisseurs pour leur activité dencre, HP subit des pressions pour inciter davantage dutilisateurs dimprimantes HP à nutiliser que de lencre et du toner de marque HP.
La CCI a également ordonné à HP Inde et à ses partenaires de distribution de « cesser et de sabstenir de tout comportement anticoncurrentiel » et dorganiser des programmes de formation sur le respect des règles de concurrence dans un délai de 60 jours.
Les revendeurs qui menacent de délaisser les consommables d'impression HP au profit de contrefaçons devront prendre en compte que HP désactive les imprimantes de ses clients pour utilisation des cartouches d'encre d'entreprises concurrentes
CCI Penalty on HP India— Dataquest (@dataquestindia) July 16, 2026
The Competition Commission of India (CCI) has imposed a ₹139 crore penalty on HP India and certain resellers for indulging in anti competitive practices in the supply of personal system products
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HP désactive les imprimantes des clients qui font usage de cartouches dencre dentreprises concurrentes. Le constructeur procède par lapplication à distance de mises à jour qui ont pour effet dempêcher les imprimantes de fonctionner si elles ne sont pas équipées de cartouches d'encre approuvées. Lentreprise le justifie par la nécessité dassurer la sécurité des consommateurs.
« J'étais en train d'imprimer un grand nombre de documents pour un travail urgent et je devais changer de cartouche. À mon insu, HP sest introduit de façon électronique dans mon appartement pendant la nuit et avait désactivé mon imprimante, exigeant une rançon si je n'utilisais pas son encre. J'ai refusé et je refuse de le faire », rapporte un possesseur dimprimante.
Lentreprise pour sa part justifie la manuvre en indiquant que les cartouches dencre tierces soulèvent des risques de sécurité. « Un système est dautant plus fort que lest son maillon faible. Nous voyons les cartouches dencre tierces équipées comme des points dentrée pour les pirates », explique un responsable sécurité de HP.
Cette plainte fait suite à plusieurs autres avec des motifs similaires. « Je me suis retrouvé avec un message derreur sur mon ordinateur mindiquant que mon imprimante HP Office Jet Pro a été désactivée à distance par le constructeur. Quand je suis allé sur le site de HP pour vérifier, il en est ressorti que la carte de crédit que jutilise pour labonnement au service HP Instant Ink avait expiré, raison pour laquelle HP la mise hors service », rapporte un internaute possesseur dimprimante HP.
Le fait est que HP fait parvenir par courrier aux possesseurs de certaines de ses imprimantes connectées des cartouches dencre pour la couverture de leurs besoins anticipés en impression. Lutilisation de celles-ci est soumise à larrimage à un abonnement. En cas de dépassement, lentreprise facture des frais additionnels pour chaque nouvelle page imprimée. En cas de refus de paiement de labonnement ou des frais additionnels par lutilisateur, limprimante cesse de fonctionner, ce, même si la cartouche est encore fournie en encre. Lexpiration de la carte du plaignant aura donc été considérée par lentreprise comme un refus de payer les frais dabonnement.
Il sagit de plaintes liées à un service de renouvellement de cartouches que le constructeur dimprimantes offre. Cest un fait, les cartouches dencre dorigine sont chères. Pour apporter réponse à cet état de choses, lentreprise a, depuis 2016, mis sur pied HP Inc Subscription pour une gamme dimprimantes connectées au réseau Internet. La promesse de lentreprise par le biais de ce service est daider les consommateurs à réaliser des économies importantes. Elle a donc jusquici mis en avant loffre « Free Ink For Life » qui permet aux utilisateurs dimprimer gratuitement 15 pages par mois. Passé ce quota, il faut passer à la caisse selon un barème tarifaire défini par lentreprise.
Ces situations illustrent la façon dont les constructeurs dimprimantes érodent les droits de propriété des utilisateurs au profit de leurs entreprises. Le phénomène nest pas nouveau. En 2016, plusieurs utilisateurs dimprimantes HP situés en Amérique du Nord se sont plaints de ce que leur imprimante HP ne fonctionnait plus avec des cartouches de fabricants tiers. Le constat faisait suite à lapplication dune mise à jour de firmware qui a instauré un DRM rendant les imprimantes compatibles uniquement avec des cartouches originales. LElectronic Frontier Foundation (EFF) avait envoyé une lettre au PDG de HP lui demandant de présenter des excuses aux clients de lentreprise et de restaurer la possibilité dutiliser des cartouches tierces. Au cours du troisième trimestre de lannée 2018, HP a accepté de payer 1,5 million de dollars de compensation à 2,4 millions dAméricains propriétaires dune imprimante HP concernée par les développements. Au...
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