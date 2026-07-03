Un tribunal suédois condamne Google à verser 1,7 milliard  de dommages-intérêts à PriceRunner, filiale de Klarna, après que Google ait illégalement favorisé son propre service de comparaison de prix

Un tribunal suédois condamne Google à verser 1,97 milliard de dollars à PriceRunner (filiale de Klarna) au titre de dommages-intérêts pour violation des règles de la concurrence. Le tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm a jugé que Google avait illégalement favorisé son propre service de comparaison de prix, bien que le montant des dommages-intérêts accordés soit bien inférieur à ce que réclamait PriceRunner.
Klarna est une entreprise suédoise spécialisée dans les technologies financières et une banque numérique. Fondée en 2005 à Stockholm, en Suède, Klarna propose des solutions de paiement numérique, des crédits à la consommation à court terme, des cartes, des services bancaires et des outils destinés aux commerçants pour le commerce en ligne et en magasin. Cotée à la Bourse de New York, elle est surtout connue pour ses produits de paiement de type « achetez maintenant, payez plus tard ».
Récemment, PriceRunner, la filiale de comparaison de prix de Klarna, a obtenu un jugement antitrust de près de 2 milliards de dollars à lencontre de Google, un tribunal suédois ayant estimé que le géant de la recherche avait illégalement favorisé son propre service de comparaison de prix au détriment de ses concurrents pendant des années. Le jugement a condamné Google à verser 14,3 milliards de couronnes suédoises, majorées des intérêts soit environ 1,7 milliard deuros , les juges ayant conclu que PriceRunner avait subi un préjudice du fait de la pratique de la société de recherche consistant à placer son propre outil de comparaison de prix au-dessus des services concurrents dans ses résultats.
Linda Kullberg, une responsable du tribunal, a qualifié cette somme de « sans conteste le montant de dommages-intérêts le plus élevé jamais prononcé dans un litige en matière de concurrence en Suède ». PriceRunner réclamait initialement environ 80 milliards de couronnes ; ainsi, bien que les juges aient rejeté la majeure partie de la somme demandée, ils ont néanmoins donné raison à lentreprise sur le fond de laffaire. Le procès de 2022 alléguait que le comportement de Google avait fait reculer PriceRunner dans les classements de recherche et entamé son chiffre daffaires pendant bien plus dune décennie ; la plainte portait sur les bénéfices dont PriceRunner affirmait avoir été privé au Royaume-Uni depuis 2008, et en Suède et au Danemark à partir de 2013.
Google a déclaré ne pas être daccord avec cette décision et envisagera les recours juridiques à sa disposition. « Les modifications que nous avons apportées aux annonces Shopping en 2017 portent leurs fruits, générant de la croissance et des emplois pour des centaines de comparateurs de prix qui exploitent plus de 1 500 sites web à travers lEurope », a déclaré dans un communiqué Mathilde Méchin, responsable de la communication sur les politiques pour lEurope au sein de lentreprise.
Au cur du litige se trouve une mesure réglementaire datant de 2017, lorsque les autorités de la Commission européenne avaient infligé à Google une amende de 2,42 milliards deuros après avoir déterminé que lentreprise avait abusé de sa position dominante dans le domaine de la recherche pour orienter les utilisateurs vers son propre comparateur de prix, au détriment de ses concurrents.
Cette amende a été confirmée par la plus haute juridiction de lUnion européenne en 2024, une décision qui a ouvert la voie à des actions en dommages-intérêts telles que celle de PriceRunner devant les tribunaux nationaux, sans que les plaignants aient à prouver à nouveau linfraction sous-jacente. Par ailleurs, Google sest vu infliger une condamnation à verser 573 millions deuros de dommages-intérêts par un tribunal berlinois au profit de deux opérateurs allemands de comparaison de prix, un verdict quil a également contesté en appel.
Klarna, qui est entrée en bourse à la Bourse de New York et compte PriceRunner parmi ses filiales après avoir racheté lentreprise en 2022, a salué cette décision. « Cet arrêt favorise un marché plus sain et plus concurrentiel en matière de comparaison des produits et services », a déclaré Dan Greaves, responsable de la communication et des politiques chez Klarna, dans un communiqué.
Google se réserve le droit de contester le verdict devant une juridiction supérieure, et même si la décision est confirmée à lissue de cette procédure, le montant que Klarna percevra effectivement sera probablement inférieur au chiffre annoncé, une fois les impôts pris en compte et les recettes distribuées aux anciens actionnaires de PriceRunner ainsi quau bailleur de fonds qui a financé laffaire. Laction Klarna a progressé en pré-ouverture à lannonce de cette nouvelle.
Cette décision intervient dans un contexte où Klarna se concentre sur l'IA. En 2024, Klarna annonçait fièrement que son assistant IA, alimenté par OpenAI, accomplissait le travail de 700 agents du service client. Cette initiative s'inscrivait dans une stratégie ambitieuse visant à réduire les coûts et à optimiser l'efficacité grâce à l'intelligence artificielle. Cependant, moins d'un an plus tard, l'entreprise opérait un revirement notable en réembauchant des employés humains pour ses services clients. Ce retournement met en lumière les défis persistants liés à l'intégration de l'IA dans les opérations commerciales.
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