en vertu de la loi sur la qualité de l'air
L'administration Trump tente d'interrompre une poursuite judiciaire intentée par la NAACP contre la société xAI d'Elon Musk. La NAACP accuse xAI de violation de la loi sur la qualité de l'air pur. L'association allègue que le méga centre de données Colossus de xAI utilise des dizaines de turbines à gaz sans les permis environnementaux requis, menaçant ainsi la santé des populations locales. Pour sa défense, la Maison Blanche invoque des impératifs de sécurité nationale, soulignant que l'IA Grok de xAI est indispensable aux opérations militaires américaines. Mais selon les critiques, Washington place les intérêts des Big Tech au-dessus des lois fédérales.
xAI a installé un énorme centre de données à Southaven, dans le Mississippi, pour entraîner ses grands modèles de langage (LLM). La startup d'Elon Musk accélère ses plans afin de rattraper ses rivaux dans la course. Mais ce développement ne se fait pas sans tensions : les détracteurs soulignent que l'absence de permis a permis à xAI de faire fonctionner des turbines temporaires sans limites d'émissions ni contrôles de pollution pendant des mois.
En avril, la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a poursuivi xAI pour pollution atmosphérique. Elle accuse xAI et sa filiale MZX Tech davoir installé des dizaines de turbines au méthane pour alimenter son méga centre de données à Southaven sans permis démission.
La NAACP allègue que ces turbines émettent des polluants toxiques en violation de la loi sur la qualité de lair (Clean Air Act) et demande au juge dinterdire à xAI dexploiter ces machines. Elle souligne que ces installations génèrent des nuisances sonores et polluent des quartiers à forte population noire. Les émissions d'oxydes d'azote, qui sont jusqu'à dix fois supérieures aux limites légales, augmentent les risques de maladies cardiaques et pulmonaires.
L'administration Trump et le Mississippi volent au secours de xAI
La NAACP réclame une injonction pour interdire le fonctionnement des turbines ainsi que de lourdes pénalités financières quotidiennes. Cependant, le département américain de la Justice (DOJ) est intervenu pour demander le rejet de la plainte, arguant que cette affaire menace à la fois l'innovation technologique et la sécurité nationale. Le DOJ estime que le modèle gouvernemental du chatbot Grok fournit un appui déterminant aux opérations militaires.
Par exemple, Grok aurait permis d'optimiser le déploiement de milliers de munitions en Iran lors de l'opération Epic Fury cette année. L'État du Mississippi soutient également xAI, justifiant la légalité de l'exploitation en qualifiant les turbines à gaz temporaires de sources mobiles qui sont exemptées des exigences de permis. Les autorités locales ajoutent qu'une fermeture soudaine du site provoquerait une perturbation majeure de l'économie de l'État.
Le gouvernement américain estime que la loi sur la qualité de l'air ne permet pas aux citoyens de se substituer aux autorités en lançant des poursuites judiciaires lorsque l'État a décidé de ne pas intervenir. Le Southern Environmental Law Center (SELC) dénonce fermement cette posture juridique et accuse l'administration de permettre à xAI d'enfreindre la loi en toute impunité. Le SELC représente la NAACP dans le cadre de cette action en justice.
« Le ministère de la Justice ne restera pas les bras croisés pendant que des organisations privées utilisent les lois environnementales pour porter atteinte à notre sécurité nationale », a déclaré Adam Gustafson, procureur général adjoint chargé de la division Environnement et ressources naturelles au sein du DOJ.
Les critiques dénoncent l'intervention de l'administration Trump
Le SELC et la NAACP s'inquiètent des répercussions désastreuses qu'une telle décision aurait sur le droit des citoyens. Retirer la possibilité pour les communautés de poursuivre elles-mêmes les pollueurs éliminerait un recours légal essentiel et risquerait d'ouvrir la voie à la corruption en libérant les entreprises de leurs obligations environnementales. (Les engagements climatiques des géants technologiques avaient déjà volé en éclat avec l'essor de l'IA.)
Pour beaucoup, il s'agit d'un scandale. « Il nexiste aucun précédent moral ou juridique à cela », selon Laura Thoms, directrice des affaires juridiques chez Earthjustice, qui représente la NAACP aux côtés du Southern Environmental Law Center. « Il ne sagit pas de sécurité nationale ; cest une tentative désespérée de protéger les riches entreprises technologiques contre lobligation de respecter les lois destinées à protéger les citoyens contre la pollution ».
xAI possède deux centres de données dans la région, surnommés Colossus 1 et Colossus 2. Il sagit dinstallations gigantesques, la seconde occupant une superficie de 9 hectares à Southaven. Colossus 1 est situé à Memphis, à quelques kilomètres de quartiers historiquement noirs qui subissent depuis longtemps une pollution nocive. Ces deux centres de données ont fait lobjet de vives réactions et de manifestations de la part de la population locale.
La NAACP affirme que xAI a installé et exploite illégalement 57 turbines à gaz sur son site de Southaven, chacune de la taille d'un grand bus. Ce centre de données est susceptible d'émettre plus de 5 000 tonnes d'oxydes d'azote nocifs par an, ainsi que des particules fines et des substances chimiques toxiques telles que le formaldéhyde. Ces polluants sont associés à l'explosion des cas d'asthme, de maladies cardiaques, de cancers et d'autres maladies.
Le désastre sanitaire induit par les centres de données pour l'IA
Une étude a quantifié ces impacts en dollars via des indicateurs comme le coût social du carbone, mesurant le préjudice économique de chaque tonne de CO2 émise. Il en résulte que le coût réel des centres de données dépasse largement leur prix d'achat. Il ne s'agit pas d'argent, mais de la santé des personnes vivant à proximité. En 2025, les dommages environnementaux causés par les centres de données ont coûté 25 milliards de dollars à l'économie.
Environ 3,7 milliards sont directement liés aux activités d'IA menées dans ces centres. Selon le rapport de l'étude, ce coût représente une externalité, c'est-à-dire une conséquence indirecte de l'activité économique qui impose des coûts à des tiers n'étant pas directement impliqués dans l'activité initiale.
Ces chiffres ne correspondent pas à des dépenses médicales directes ou à des impôts, mais reflètent la valeur économique attribuée à la réduction de l'espérance de vie et aux décès prématurés causés par l'impact environnemental de ces installations. L'auteur indique : « en ce qui concerne la consommation électrique des centres de données, les coûts externes liés à la production délectricité sont supportés par les consommation exposés aux PM2,5 ».
Nicholas Muller fait référence aux particules fines inhalables qui peuvent présenter de graves risques pour la santé des communautés locales, notamment des maladies pulmonaires, des troubles cardiaques et, dans certains cas, des taux plus élevés de mortalité prématurée. « L'impact des gaz à effet de serre, quant à lui, se manifeste sur le long terme et représente donc une externalité supportée par les générations futures », a expliqué l'auteur.
L'essor des centres de données crée des pénuries de composants
Le monde est actuellement confronté à une pénurie massive de puces de mémoire et de stockage. Les centres de données consomment des quantités colossales de composants électroniques, au point de provoquer des tensions sévères sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Une crise similaire menace désormais les CPU, dont le besoin s'intensifie à mesure que les charges de travail d'inférence des grands modèles de langage se multiplient.
Par ailleurs, les prix de gros de l'électricité ont grimpé en flèche jusqu'à 267 % en cinq ans sous l'effet de la demande des centres de données. Cette pression généralisée sur les ressources matérielles et énergétiques complique d'autant plus les projets d'expansion des hyperscaleurs, qui se retrouvent coincés entre des communautés locales hostiles, des infrastructures électriques saturées et des composants de plus en plus difficiles à obtenir.
Selon certains observateurs, cette dynamique de rejet rappelle fortement l'expansion des chemins de fer à la fin du dix-neuvième siècle. À l'époque, cette technologie transformatrice, dominée par de grandes entreprises et largement subventionnée, avait été imposée aux communautés locales avec très peu de concertation, déclenchant le désespoir économique des travailleurs, des émeutes et la destruction de centaines d'infrastructures ferroviaires.
L'écrivain Samuel Butler avait d'ailleurs anticipé ce type de conflit il y a 150 ans dans son roman dystopique Erewhon, où une société décide de détruire toutes ses machines par crainte qu'elles ne finissent par l'asservir. Aujourd'hui, les campus de centres de données font figure de nouvelles gares ferroviaires de l'ère technologique, suscitant l'angoisse et un rejet massif similaires face à des systèmes perçus comme incontrôlables.
Conclusion
La société mère de xAI, SpaceX, a réalisé la semaine dernière la plus grande introduction en bourse de l'histoire, avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars. Cette introduction en bourse a également fait dElon Musk le premier « trillionnaire » au monde. Ces dernières semaines, xAI a conclu des partenariats avec Google et Anthropic afin de louer de lespace dans leurs centres de données pour plusieurs milliards de dollars par an.
SpaceX franchit donc un cap essentiel dans sa quête visant à dominer l'industrie de l'IA. En définitive, cette bataille juridique cristallise une confrontation majeure entre la course à l'innovation en IA, invoquée comme une nécessité stratégique, et la préservation indispensable de la santé publique face aux impératifs de rentabilité. L'issue de ce litige devant le tribunal fédéral du Mississippi s'annonce décisive et devrait également faire jurisprudence.
La décision du tribunal est très attendue. Le jugement établira si les garanties offertes aux populations par le Congrès peuvent être écartées au nom de la sécurité nationale, ou si elles restent un contre-pouvoir constitutionnel indispensable. Au-delà du sort de cette infrastructure en particulier, c'est l'intégrité de la législation environnementale américaine et le fragile équilibre institutionnel entre l'État et les citoyens qui seront redéfinis par la justice.
Sources : documents judiciaires (1, 2), mémoire déposé par le DOJ (PDF)
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Que pensez-vous du soutien du ministère de la Justice à xAI d'Elon Musk ?
Les questions de sécurité nationale éclipsent-elles le respect des législations en vigueur ?
Selon vous, les communautés vont-elles avoir gain de cause dans cette bataille juridique ? Pourquoi ?
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