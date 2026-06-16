Les actionnaires de Microsoft poursuivent l'entreprise pour fraude, l'accusant d'avoir gonflé le cours de l'action en dissimulant le ralentissement d'Azure et en minimisant les risques liés à l'IA

Microsoft fait face à une bataille juridique après que des actionnaires ont déposé une proposition de recours collectif accusant le géant technologique de « fraude ». La plainte allègue que Microsoft a gonflé le cours de son action en dissimulant un ralentissement de son activité cruciale dans le cloud Azure, tout en injectant discrètement des milliards de dollars supplémentaires dans des infrastructures dintelligence artificielle (IA). Selon la plainte, Microsoft aurait exagéré ses avancées en matière dIA et les capacités de son assistant IA, Copilot, afin de susciter loptimisme des investisseurs.
Microsoft Azure, parfois stylisé Azure, et anciennement Windows Azure, est la plateforme de cloud computing développée par Microsoft. Elle offre la gestion, l'accès et le développement d'applications et de services aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements grâce à son infrastructure mondiale. Microsoft Azure prend en charge plusieurs langages de programmation, outils et frameworks, y compris des logiciels et systèmes spécifiques à Microsoft et tiers. Azure a été présenté pour la première fois lors de la Professional Developers Conference (PDC) en octobre 2008 sous le nom de code « Project Red Dog ».Il a été officiellement lancé sous le nom de Windows Azure en février 2010, puis rebaptisé Microsoft Azure le 25 mars 2014.
Fin mars 2026, un ancien ingénieur de Microsoft a publié une série de révélations accablantes sur l'état réel d'Azure. Axel Rietschin, ingénieur senior qui a travaillé neuf ans chez Microsoft, reconte comment Microsoft a précipité le lancement d'Azure en 2008 pour concurrencer Amazon Web Services, sacrifiant la stabilité sur l'autel de la vitesse de mise sur le marché, et ratant ainsi des occasions cruciales de consolider la plateforme tout en laissant les équipes sans soutien suffisant.
Entre fuite massive des talents, décisions architecturales absurdes et pari tout-IA au détriment de l'infrastructure, le numéro deux mondial du cloud vacille sur des fondations que ses propres équipes ne comprennent plus. Le récit de Rietschin permet de comprendre pourquoi la capitalisation boursière de Microsoft a chuté de plus de 30 % depuis son sommet d'octobre 2025, effaçant plus de mille milliards de dollars de valeur de marché.
Récemment, Microsoft fait face à une bataille juridique après que des actionnaires ont déposé une proposition de recours collectif accusant le géant technologique de « fraude ». La plainte allègue que Microsoft a gonflé le cours de son action en dissimulant un ralentissement de son activité cruciale dans le cloud Azure, tout en injectant discrètement des milliards de dollars supplémentaires dans des infrastructures dintelligence artificielle (IA). Selon un rapport, la plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de Seattle par un fonds de pension basé dans le Michigan, le City of St. Clair Shores Police and Fire Retirement System.
Selon la plainte, Microsoft aurait exagéré ses avancées en matière dIA et les capacités de son assistant IA, Copilot, afin de susciter loptimisme des investisseurs. Parallèlement, la plainte affirme que lentreprise a minimisé les risques financiers liés à ses investissements massifs dans lIA et à ses partenariats complexes avec des entreprises technologiques, telles quOpenAI, le créateur de ChatGPT.
Pourtant en avril, Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Selon le site officiel de Microsoft, cette modification des conditions dutilisation a été effectuée en octobre de lannée dernière.
La plainte cite plusieurs hauts dirigeants de Microsoft comme défendeurs, notamment le PDG Satya Nadella et la directrice financière Amy Hood, selon le rapport. Cette action en justice fait suite à un coup dur financier pour lentreprise le 29 janvier, lorsque laction Microsoft a chuté de 10 % en une seule journée. Ce krach, qui a constitué la plus forte baisse journalière de Microsoft en près de six ans, a fait perdre 357 milliards de dollars de valeur boursière à lentreprise après la publication de son rapport trimestriel.
Les failles de la stratégie sont apparues lorsque Microsoft a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal. Deux signaux d'alerte majeurs ont interpellé les investisseurs. Le premier concernait le ralentissement de la croissance du cloud, les revenus de l'écosystème cloud phare de Microsoft, Azure, ayant ralenti à 39 %, contre 40 % au trimestre précédent. De plus, la société prévoyait que la croissance ralentirait encore davantage, pour sétablir entre 37 % et 38 % au cours des trois premiers mois de 2026.
Microsoft a révélé des dépenses dinvestissement de 37,5 milliards de dollars pour un seul trimestre. Cela représentait une augmentation de 66 % par rapport à lannée précédente et dépassait les 34,3 milliards de dollars attendus par les analystes de Wall Street. Confrontée à ces chiffres, Microsoft a imputé le ralentissement de la croissance du cloud à des « contraintes de capacité ». »
Les investisseurs à l'origine du procès affirment que Microsoft n'a pas fait preuve de transparence concernant ces goulots d'étranglement internes. Ils affirment que Microsoft a induit le public en erreur en lui faisant croire qu'il était parfaitement positionné pour tirer immédiatement profit de ses investissements dans l'IA. Le procès vise à représenter toute personne ayant acheté des actions Microsoft pendant la « période visée » comprise entre le 1er mai 2025 et le 28 janvier 2026.
Source : Cour fédérale de Seattle
Et vous ?
Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft enregistre son pire trimestre à Wall Street depuis 2008 en raison des inquiétudes liées à l'IA : l'action chute de 23 % au premier trimestre, effaçant près d'un quart de sa valeur
Microsoft perd 400 milliards $ en valeur boursière à cause de la bulle monétaire circulaire de l'IA qui a créé une illusion de 750 milliards $, un fantasme de Sam Altman qui ruine l'avenir de Microsoft
Microsoft crée la surprise avec sa première distribution Linux pour serveurs : Azure Linux 4.0. Redmond reconnaît que Linux s'est imposé comme le socle des infrastructures cloud modernes et de l'IA
Vous avez lu gratuitement 1 135 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.