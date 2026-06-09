Des habitants de l'Utah s'associent à une organisation à but non lucratif pour intenter un procès contre le projet de construction d'un énorme campus de centres de données IA, Stratos, porté par Kevin OLeary

L'« Alliance for a Better Utah », une association progressiste à but non lucratif de l'Utah, et cinq habitants du comté de Box Elder ont engagé une action en justice contre la Military Installation Development Authority (MIDA) au sujet du projet Stratos, un immense complexe de centres de données dédié à l'intelligence artificielle (IA) et soutenu par l'investisseur Kevin O'Leary. Déposée devant la 3e cour de district de l'Utah, la plainte affirme que le cadre réglementaire de la MIDA porte atteinte au droit de référendum des citoyens, car il les empêche de contester les décisions relatives à des projets d'aménagement d'envergure par le biais de mesures de démocratie directe. Ce projet suscite une opposition croissante de la part des habitants, en raison de son ampleur et de ses répercussions potentielles sur l'environnement et la communauté.
Cette contestation survient alors que le projet Stratos est devenu l'un des symboles les plus controversés de la course aux infrastructures d'IA aux États-Unis. En avril 2026, l'Utah a approuvé un accord de développement autorisant la construction d'un centre de données colossal de 9 GW dans le comté de Box Elder, soit plus du double de la consommation électrique moyenne actuelle de l'État. Soutenu par l'investisseur Kevin O'Leary, ce projet prévoit une alimentation énergétique hors réseau, principalement basée sur le gaz naturel, ainsi que des avantages fiscaux importants et la création d'emplois.
L'approbation du projet a rapidement alimenté une vive contestation populaire. Les opposants dénoncent l'ampleur exceptionnelle du campus Stratos, dont la superficie dépasserait celle de Manhattan, ainsi que ses besoins considérables en eau et en énergie. Plusieurs organisations et habitants du comté de Box Elder affirment que le projet pourrait accentuer les pressions sur l'écosystème déjà fragile du Grand Lac Salé et aggraver certaines formes de pollution environnementale. Ces inquiétudes persistent malgré les arguments avancés par les promoteurs du projet, qui mettent en avant les retombées économiques attendues et le renforcement de la souveraineté technologique américaine.
À mesure que la contestation s'est amplifiée, les échanges entre les promoteurs et les opposants se sont également durcis. Après l'approbation unanime du projet par les commissaires du comté de Box Elder, Kevin O'Leary a affirmé que les opposants à son projet étaient des « manifestants payés pour le faire », acheminés par bus depuis d'autres États. Selon lui, la campagne de protestation en ligne serait lancée en partie par l'IA. Ces déclarations ont renforcé la polémique entourant un projet déjà critiqué pour sa dépendance au gaz naturel et ses conséquences environnementales potentiellement catastrophiques.
Dans le cadre d'un nouveau rebondissement, une association à but non lucratif progressiste a engagé une action en justice contre l'Autorité chargée du développement des installations militaires (MIDA) au sujet du projet Stratos, un immense complexe de centres de données dont la construction est prévue dans le comté de Box Elder. Mais le recours ne se limite pas à ce projet spécifique : il fait également valoir que le cadre réglementaire de l'Autorité est inconstitutionnel et prive les citoyens de leurs droits législatifs.
L'« Alliance for a Better Utah » et cinq habitants du comté de Box Elder, dont l'identité n'a pas été révélée, affirment que la Constitution de l'Utah confère aux citoyens de l'État un pouvoir législatif par le biais d'initiatives populaires et de référendums. Cependant, lorsque les représentants des collectivités locales valident une zone de projet de la MIDA, leur consentement devient irrévocable, conformément au cadre réglementaire de cette entité.
Selon la plainte, cela prive les citoyens du comté de Box Elder de leur droit d'organiser un référendum pour contester l'accord.
Il s'agit de la deuxième action en justice à laquelle le projet Stratos a dû faire face au cours de la première semaine de juin 2026.
La Constitution « confère à lAssemblée législative de lÉtat de lUtah un pouvoir limité pour réglementer les moyens par lesquels les citoyens peuvent exercer leurs droits à la démocratie directe, mais elle nautorise pas et ne peut autoriser cet organe, par le biais dune loi telle que la loi MIDA, à supprimer entièrement ces droits préexistants ».
Le président du Sénat, Stuart Adams, et le sénateur Jerry Stevenson, tous deux républicains de Layton et membres du conseil d'administration de la MIDA, ainsi que la Commission du comté de Box Elder sont également cités dans la plainte déposée devant la 3e cour de district de l'Utah.
Les porte-parole de la MIDA et du Sénat de l'Utah ont déclaré que les défendeurs examinaient actuellement la plainte et n'avaient aucun commentaire à faire à ce sujet.
« Des répercussions considérables » sur la vie des citoyens
La plainte dénonce également le fait que les membres du conseil d'administration de la MIDA, qui ne résident pas dans la région et n'ont pas été élus par les citoyens locaux, seraient chargés de gérer une grande partie du comté, la livrant ainsi à des projets immobiliers privés.
« Ce projet pourrait avoir des répercussions considérables sur la qualité de vie de tous les citoyens du nord de lUtah, notamment parce quil risque de faire baisser encore davantage le niveau deau du Grand Lac Salé. Il pourrait nuire à la qualité de lair, réduire la disponibilité en eau et avoir dautres répercussions sur lenvironnement. Il pourrait également entraîner une augmentation de la densité de population, de la criminalité urbaine et de la charge fiscale », indique la plainte.
Le projet Stratos, une initiative soutenue par le célèbre investisseur Kevin OLeary et rendue publique ces derniers mois, a fait grand bruit dans lÉtat. Les habitants de lUtah ont été pris au dépourvu par la rapidité du processus dapprobation du campus, par son ampleur et par ses répercussions environnementales potentielles.
L'indignation générale qui a secoué tout l'État a conduit les élus qui avaient farouchement défendu le projet, dont le gouverneur Spencer Cox, à revenir sur leurs déclarations et à prendre de nouveaux engagements visant à ralentir la délivrance des permis pour les centres de données. Kevin OLeary a également accepté de réduire de moitié l'empreinte du projet, la faisant passer de près de 16 000 hectares à environ 8 000 hectares, à la suite d'un appel lancé par Stuart Adams.
« Une atteinte grave » aux droits
La plainte qualifie le statut de la MIDA, qui a permis lapprobation rapide de laccord entre la MIDA et le comté de Box Elder, d« atteinte grave aux droits des habitants du comté de Box Elder à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, sans garantir que ces droits soient protégés par le consentement des gouvernés au travers des principes fondamentaux de la démocratie représentative inscrits dans la Constitution de lUtah ».
Selon la plainte, les mesures prises par la MIDA et la Commission du comté de Box Elder « confèrent également le pouvoir législatif en matière de santé publique, de sécurité, de bien-être, de murs, de fiscalité, de zonage, daménagement du territoire et autres questions similaires, concernant une partie importante du territoire du comté, à un conseil dadministration non élu de la MIDA et à la commission spéciale prévue par laccord intercommunal ».
Les plaignants font également valoir que la décision du conseil d'administration de la MIDA d'approuver le projet Stratos devrait être annulée, car, selon eux, la nomination de Stuart Adams et de Jerry Stevenson au conseil d'administration de la MIDA est contraire à la Constitution, « qui interdit aux législateurs de l'État de l'Utah d'exercer plusieurs mandats simultanément ».
« L'un des objectifs parmi d'autres visés par ces dispositions constitutionnelles est de prévenir les conflits d'intérêts », indique la plainte. « En siégeant à la fois au conseil d'administration de la MIDA et à l'Assemblée législative de l'État, Adams et Stevenson servent plusieurs maîtres dont les intérêts sont distincts et souvent contradictoires. »
Alors que le projet Stratos illustre l'expansion rapide des infrastructures nécessaires à l'IA, cette croissance exerce déjà une pression croissante sur les chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales. Selon de récentes prévisions, les centres de données devraient absorber près de 70 % des puces mémoire produites en 2026, alimentant une pénurie de RAM qui pourrait se prolonger au moins jusqu'en 2029.
L'essor des charges de travail liées à l'IA perturbe déjà plusieurs marchés, notamment ceux des smartphones, des PC, des consoles de jeux et des objets connectés. La capacité mondiale de production de RAM prévue pour 2028 étant déjà entièrement réservée, les prix de la mémoire DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025, laissant entrevoir de nouvelles hausses pour les consommateurs au cours des prochaines années.
Sources : Kevin OLeary, Sénat de l'Utah
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