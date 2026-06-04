Pour la première fois, une ville californienne vote à une large majorité en faveur d'une interdiction définitive des centres de données, les habitants s'inquiétant de leurs effets négatifs sur l'environnement

Monterey Park, en Californie, est devenue la première ville américaine à adopter une interdiction définitive des centres de données. Les habitants ont approuvé à une écrasante majorité la mesure NDC (No Data Centers), invoquant des préoccupations liées à la demande en électricité, à la qualité de l'air, à la consommation d'eau et à la hausse du coût des services publics. Cette décision fait suite à des mois d'opposition à un projet de centre de données de 23 000 mètres carrés dédié à l'intelligence artificielle (IA) et marque un précédent dans la résistance locale à ce type d'infrastructures. Les experts préviennent que cela pourrait signaler une opposition croissante à l'échelle nationale.
Un centre de données est une installation destinée à héberger des systèmes informatiques et les composants associés, tels que les systèmes de télécommunications et de stockage. Les centres de données constituent une infrastructure essentielle pour le stockage et le traitement de l'information ; ils soutiennent le système financier mondial, les services cloud, l'apprentissage automatique et l'IA.
Les électeurs de Monterey Park, en Californie, ont approuvé le mardi 4 juin une proposition de loi interdisant l'implantation de centres de données sur le territoire de la ville, instaurant ainsi ce qui semble être la première interdiction municipale, adoptée par les électeurs, visant le développement de centres de données aux États-Unis. La proposition a été adoptée avec environ 86 % des voix.
Ce vote intervient alors que la rébellion contre les centres de données IA gagne du terrain aux États-Unis. Selon plusieurs rapports, 69 collectivités locales ont bloqué de nouvelles constructions, tandis que quatre d'entre elles ont adopté des restrictions permanentes. Les habitants dénoncent notamment la hausse du prix de l'électricité, les avantages fiscaux excessifs et la menace que l'IA fait peser sur l'emploi. Cette mobilisation croissante a déjà conduit à l'annulation ou à la suspension de plusieurs projets d'envergure dans différents États.
Le vote de Monterey Park met ainsi fin à une bataille qui a duré plusieurs mois autour d'un projet de centre de données de 23 000 m², soutenu par la société d'investissement australienne HMC StratCap. Prévu sur un terrain de 6,4 hectares au sein du Saturn Business Park de la ville, le site aurait été situé à moins de 150 mètres de l'habitation la plus proche et aurait nécessité environ 50 MW d'électricité en période de pointe.
Le projet a suscité de vives polémiques dans cette ville denviron 60 000 habitants. Alors que le promoteur mettait en avant les recettes fiscales, la création demplois et les investissements dans les infrastructures, les opposants ont exprimé leurs inquiétudes concernant la demande en électricité, les générateurs diesel, le bruit, la qualité de lair, la consommation deau, les coûts de lélectricité et la valeur des biens immobiliers. Le projet prévoyait la construction dune nouvelle sous-station et dune infrastructure de production délectricité de secours.
Du moratoire à l'interdiction
L'opposition publique s'est rapidement intensifiée lorsque les habitants ont pris connaissance de ce projet. En janvier 2026, le conseil municipal de Monterey Park a approuvé à l'unanimité un moratoire de 45 jours sur la construction de centres de données, le temps d'évaluer les options stratégiques à long terme. Le conseil a ensuite prolongé ce moratoire, proposé une interdiction définitive et inscrit la mesure NDC au scrutin de juin.
Le promoteur a retiré son projet en mars dernier, alors que l'opposition s'intensifiait et que les responsables municipaux s'orientaient vers une interdiction définitive. Mais les responsables municipaux ont continué à faire avancer la proposition de référendum, arguant qu'une interdiction approuvée par les électeurs serait plus difficile à annuler qu'une simple ordonnance.
« Si un conseil municipal adopte une ordonnance, un futur conseil peut également l'annuler », a déclaré la maire Elizabeth Yang. « Avec la mesure soumise au vote, il est beaucoup plus difficile de lever l'interdiction, car il faut que toute la ville se prononce à ce sujet. »
La mesure NDC modifie le cadre d'aménagement du territoire de Monterey Park afin d'interdire les centres de données sur l'ensemble du territoire municipal, à moins que les électeurs ne décident ultérieurement d'abroger cette restriction. Le texte de la mesure précise que celle-ci vise à protéger la qualité de l'air, les ressources en eau potable, la santé publique et les tarifs des services publics.
David Spence, professeur à la faculté de droit de l'université du Texas spécialisé dans les politiques énergétiques et d'infrastructure, a déclaré que l'opposition aux centres de données semblait dépasser le cadre de conflits locaux isolés. « Partout, les gens semblent se mobiliser contre les centres de données », a déclaré David Spence.
Selon lui, cette réticence pourrait s'expliquer par des inquiétudes liées à la hausse des coûts énergétiques, par une méfiance envers les entreprises technologiques ou par des craintes concernant les répercussions de l'intelligence artificielle sur la société.
« Les gens associent ces technologies à une augmentation des coûts énergétiques... ou à des milliardaires du secteur technologique qui semblent faire la sourde oreille aux préoccupations du grand public », a-t-il déclaré. « Ou peut-être craignent-ils ce que l'IA pourrait nous faire, ce qui n'est pas une crainte déraisonnable. »
Un coup de semonce pour le secteur
Au début de l'année, des chercheurs qui suivaient l'évolution de l'opposition à l'implantation de centres de données ont mis en évidence des mouvements de résistance organisés au sein de centaines de collectifs locaux à travers tout le pays. Les communautés ont fait pression pour obtenir des moratoires, des refus de permis et de nouvelles restrictions, alors que les inquiétudes liées à l'expansion des infrastructures liées à l'IA s'étendent désormais au-delà des marchés traditionnels des centres de données.
Cette tendance a commencé à redéfinir la manière dont le secteur envisage le choix des sites. Dans une récente interview, Steven Carlini, cadre chez Schneider Electric, a déclaré que « le soutien de la communauté est devenu tout aussi déterminant que la faisabilité technique », alors que les promoteurs cherchent à implanter des campus de plus grande envergure axés sur l'IA.
Jack Gold, président et analyste principal chez J. Gold Associates, a déclaré qu'il s'attendait à ce que Monterey Park ne soit pas la dernière collectivité à s'opposer au développement de centres de données. « Je pense que ce n'est pas un cas isolé », a-t-il déclaré.
L'analyste de J. Gold Associates a indiqué que les habitants s'inquiétaient de plus en plus des ressources nécessaires au fonctionnement des infrastructures d'IA, notamment la consommation d'électricité et d'eau, tout en s'interrogeant sur les avantages économiques à long terme.
« Les usagers sont en colère à cause du coût que cela leur imposera et des ressources que cela privera la communauté », a-t-il déclaré. « Sans compter le nombre relativement faible d'emplois que cela créera pour assurer le fonctionnement à long terme des centres de données. »
Ihab Osman, un stratège indépendant spécialisé dans les centres de données et les infrastructures critiques, a déclaré que le vote de Monterey Park devait être considéré comme un signal d'alerte pour le secteur plutôt que comme un différend local isolé.
« C'est un coup de semonce pour le marché », a-t-il affirmé. « Les infrastructures d'IA se développent plus rapidement que le modèle de consentement local. »
Ihab Osman a ajouté que les futurs projets devront démontrer des avantages évidents pour les communautés d'accueil avant que l'opposition ne s'enracine sur le plan politique. « Les projets viables seront ceux qui pourront prouver la logique du réseau électrique, la gestion rigoureuse de l'eau, la valeur économique et la légitimité publique avant que l'opposition ne se traduise par une loi », a-t-il déclaré.
La plupart des conflits locaux ont porté sur des projets ponctuels ou des suspensions temporaires. Monterey Park est allé plus loin. Les électeurs ont approuvé une interdiction qui ne pourra être levée que par un nouveau vote à l'échelle de la ville. Les collectivités ont contesté des projets, retardé des autorisations et obtenu des moratoires. Monterey Park a imposé une interdiction.
Alors que la demande en capacités de calcul ne cesse d'augmenter, les promoteurs de centres de données se heurtent à une opposition locale de plus en plus marquée. La Virginie illustre parfaitement cette tendance. Un récent sondage du Washington Post et de l'école Schar indique que seuls 35 % des électeurs de Virginie soutiennent désormais la construction d'un nouveau centre de données dans leur localité, contre 69 % il y a deux ans.
Ce recul est survenu alors que le conseil du comté de Prince William a abandonné ses recours en faveur du projet Digital Gateway, mettant ainsi fin à plusieurs années d'efforts visant à relancer un campus de 850 hectares comprenant 37 bâtiments, qui aurait figuré parmi les plus vastes complexes de centres de données au monde.
Source : Résultats de l'élection à Monterey Park
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