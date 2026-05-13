Deux frères effacent 96 bases de données gouvernementales dans les minutes qui suivent leur licenciement, puis demandent à une IA comment effacer leurs traces pour dissimuler le sabotage

Le secteur technologique traverse une période de restructuration sans précédent. Depuis le début de l'année 2026, plus de 92 000 postes ont été supprimés dans la tech, avec un mois d'avril qui s'est révélé être le pire en presque deux ans, affectant à lui seul 45 000 travailleurs. Selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas, l'IA est désormais citée comme la principale cause de ces suppressions d'emplois, représentant 26 % des licenciements d'avril, soit deux mois consécutifs où l'automatisation est invoquée comme moteur premier des coupes.
Dans ce climat de tension, une catégorie de professionnels se retrouve dans une position particulièrement délicate : les administrateurs systèmes, les développeurs seniors et les ingénieurs DevOps. Ces profils disposent, par nature de leurs fonctions, d'un accès privilégié à des infrastructures critiques. Lorsque la rupture du contrat de travail se passe mal (ou simplement très vite), la question de la révocation effective et immédiate de ces accès devient une question de sécurité nationale, pas seulement d'hygiène RH.
56 minutes pour effacer 96 bases de données fédérales
Le cas le plus retentissant de ces derniers mois illustre à quel point cette fenêtre d'accès post-licenciement peut être dévastatrice. Sohaib Akhter et son frère jumeau Muneeb ont été licenciés le 18 février 2025 de leur entreprise basée à Washington D.C., qui desservait plus de 45 agences fédérales américaines. En 56 minutes à peine, ils ont effacé 96 bases de données gouvernementales contenant des informations sensibles.
Un jury fédéral a condamné Sohaib Akhter le 8 mai 2026. La destruction a débuté presque immédiatement après le licenciement : au moment où l'employeur découvrait une condamnation pénale antérieure non déclarée lors de la réunion de fin de contrat par visioconférence, Muneeb disposait encore d'un accès actif aux systèmes hébergés à Ashburn, en Virginie. Il a mis à profit ces précieuses minutes pour protéger en écriture puis supprimer méthodiquement des bases contenant des données de production du Département de la Sécurité Intérieure, des dossiers de demandes d'accès à l'information (FOIA) et des systèmes de gestion des affaires judiciaires. Les dommages incluent également le vol de données personnelles d'environ 450 individus issus de systèmes de l'IRS, ainsi que la copie de 1 805 fichiers de l'EEOC sur des clés USB.
Ce qui rend l'affaire encore plus troublante : les deux frères avaient déjà plaidé coupables en 2015 pour fraude électronique et accès non autorisé à des systèmes du Département d'État, Sohaib purgeant deux ans de prison et Muneeb plus de trois. Ils avaient pourtant réintégré des postes nécessitant des autorisations de sécurité et un accès privilégié à des bases de données fédérales. La question du contrôle des antécédents des prestataires reste entière. Sohaib Akhter fait face à une peine maximale de 21 ans de prison lors de sa mise en examen prévue le 9 septembre 2026, tandis que son frère risque jusqu'à 45 ans pour plusieurs chefs de fraude informatique, conspiration, vol de données gouvernementales et usurpation d'identité aggravée.
Un détail technique glaçant : pour effacer leurs traces, les frères Akhter ont interrogé une IA générative pour obtenir des instructions sur la manière d'effacer les journaux SQL Server et Windows, consultant littéralement un assistant IA pour savoir comment dissimuler un crime informatique.
La bombe logique du développeur floué
Ce cas extrême n'est pas isolé. En août 2025, un tribunal fédéral de l'Ohio a rendu une décision dans une affaire aux mécanismes tout aussi sophistiqués, celle de Davis Lu, développeur senior chez Eaton Corporation, un fabricant américain de systèmes de gestion de l'énergie.
En 2018, une réorganisation interne avait rétrogradé Lu, lui retirant une partie de ses responsabilités et de ses accès. En réponse, il a commencé en 2019 à saboter les systèmes de son employeur de l'intérieur en y cachant des routines malveillantes. La première consistait en une boucle infinie déclenchée le 4 août, forçant les machines virtuelles Java à générer des threads en continu jusqu'à épuiser les ressources et crasher les serveurs de production.
La seconde attaque, plus insidieuse, consistait en une...
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