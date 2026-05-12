L'Europe veut reprendre le contrôle de ses données publiques avec le Tech Sovereignty Package : Bruxelles se prépare à restreindre l'utilisation des plateformes américaines comme AWS, Microsoft Azure et Google

La Commission européenne, bras exécutif de l'UE, devrait présenter son « Tech Sovereignty Package » le 27 mai 2026, un ensemble de mesures destinées à renforcer l'autonomie stratégique du bloc dans les grands secteurs numériques. L'annonce, révélée par CNBC sur la base de deux fonctionnaires de la Commission ayant requis l'anonymat, donne une ampleur concrète à des velléités européennes longtemps restées au stade des déclarations.
Ce paquet comprend notamment le Cloud and AI Development Act (CADA) et le Chips Act 2.0, deux textes visant à encourager le développement de solutions souveraines en matière de cloud et de semi-conducteurs. Le CADA, inscrit comme point possible à l'ordre du jour de la réunion de la Commission du 27 mai, s'appuie sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celui qui fonde l'harmonisation du marché intérieur. Ce fondement juridique n'est pas anodin : il confère au texte une portée contraignante, contrairement aux innombrables cadres volontaires qui l'ont précédé.
Le CADA se distingue d'emblée de ses prédécesseurs en ce qu'il ne s'agit pas d'un cadre volontaire ni d'un simple ensemble de lignes directrices, mais bien d'une initiative législative bâtie sur une base réglementaire à effet direct dans l'ensemble des États membres. C'est là une rupture nette avec Gaia-X, le projet de fédération cloud paneuropéen lancé en 2019, qui a accumulé les désillusions faute de contrainte réelle. Rappelons d'ailleurs que des acteurs comme Scaleway ont décidé de l'abandonner : « Le 18 novembre dernier, nous avons annoncé que notre entreprise ne renouvellerait pas son adhésion au projet GAIA-X en 2022. Les objectifs de lAssociation, quoique louables au départ, sont de plus en plus détournés et contrariés par un paradoxe de polarisation ayant pour conséquence de renforcer le statu quo, cest-à-dire une concurrence déséquilibrée. Scaleway choisit de consacrer son temps, ses capitaux et son attention à améliorer son offre multicloud, un facteur clé pour une véritable réversibilité et ouverture », indiquait Yann Léchelle en décembre 2021.
Ce que la Commission envisage concrètement
Le volet le plus commenté du paquet porte sur les restrictions d'accès aux données publiques sensibles. Les géants américains du cloud (Microsoft, Amazon et Google) pourraient se voir limités dans leur capacité à traiter certaines catégories de données au nom d'organismes publics, notamment dans les domaines financier, judiciaire et sanitaire.
Les propositions ne viseraient pas à exclure totalement les prestataires étrangers des marchés publics, mais à restreindre leur usage pour le traitement des données sensibles dans les organismes du secteur public, selon la classification et la sensibilité des informations concernées. Autrement dit, AWS peut continuer à héberger un site institutionnel ; il ne peut plus, en revanche, traiter les dossiers médicaux de patients ou les données fiscales de contribuables européens.
L'idée centrale, selon l'un des fonctionnaires cités, est de « définir les secteurs qui doivent être hébergés sur des capacités cloud européennes ». Interrogé par CNBC, un porte-parole de la Commission a résumé l'esprit du texte ainsi : l'Europe « se réveille et prend les choses en main ». Le paquet entend, selon lui, améliorer les conditions pour les offres cloud souveraines, notamment via la commande publique, et favoriser l'entrée sur le marché d'un éventail plus large de prestataires.
Point notable : les nouvelles dispositions n'affecteraient pas les entreprises privées, qui resteraient libres de choisir la plateforme cloud de leur choix pour gérer leurs données propriétaires. La Commission cible donc exclusivement la sphère publique dans un premier temps, ce qui limite politiquement l'exposition aux objections commerciales, tout en préservant le levier réglementaire pour en élargir le périmètre ultérieurement.
Le CLOUD Act, épée de Damoclès transatlantique
Derrière la dimension purement technique se profile un contentieux juridique de fond : le CLOUD Act américain de 2018. Cette loi autorise les forces de l'ordre américaines à contraindre des entreprises basées aux États-Unis à fournir des données stockées sur leurs serveurs, quelle que soit la localisation physique de ces données. En d'autres termes, un data center AWS situé à Francfort ou Dublin ne protège pas les données européennes qui y transitent de potentielles injonctions américaines.
La portée exacte de cette loi sur les données détenues par des filiales étrangères reste juridiquement contestée, mais la préoccupation qu'elle suscite a conduit...
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