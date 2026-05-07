Un violoniste canadien de renom intente une action civile de 1,5 million de $ contre Google, après qu'un résumé généré par l'IA l'ait diffamé en le présentant à tort comme un délinquant sexuel

Le violoniste canadien de renom Ashley MacIsaac a engagé une action en justice à l'encontre de Google, réclamant 1,5 million de dollars de dommages et intérêts pour diffamation, après que la fonctionnalité « AI Overviews » de Google Search l'a faussement présenté comme un délinquant sexuel condamné. Le triple lauréat du prix Juno affirme que le résumé généré par intelligence artificielle (IA) indiquait qu'il avait été condamné pour agression sexuelle sur une femme, pour avoir leurré un enfant en ligne dans le but de l'agresser sexuellement, et qu'il était inscrit à vie sur le registre national des délinquants sexuels du Canada. Ces fausses informations ont fait perdre au violoniste des opportunités de se produire sur scène et l'ont amené à craindre pour sa propre sécurité. Selon les documents judiciaires, Google n'a jamais contacté ni présenté d'excuses à Ashley MacIsaac pour cette erreur.
Cette affaire ravive les inquiétudes concernant la fiabilité des résumés générés par l'IA dans les moteurs de recherche. Depuis le déploiement de la fonction « AI Overviews » de Google Search, celle-ci fait lobjet de critiques répétées en raison de réponses erronées, trompeuses, voire dangereuses. Une récente enquête du Guardian a notamment révélé que plusieurs résumés médicaux générés par l'IA contenaient des informations inexactes ou trompeuses susceptibles de mettre en danger la santé des utilisateurs. Google a ainsi été contraint de supprimer certains de ces résultats.
Le violoniste canadien, Ashley MacIsaac, a intenté une action civile de 1,5 million de dollars contre Google, affirmant que le géant du web l'avait diffamé en le présentant à tort comme un délinquant sexuel dans un résumé de sa vie et de sa carrière généré par l'intelligence artificielle.
Le musicien, trois fois lauréat d'un prix Juno, a affirmé que Google était responsable de la « republication prévisible » de sa fonctionnalité « AI Overviews » (Aperçus IA), qui avait précédemment publié des allégations diffamatoires selon lesquelles il aurait été condamné pour plusieurs infractions pénales, notamment l'agression sexuelle d'une femme, le leurre en ligne d'un enfant dans l'intention de l'agresser sexuellement, et des coups et blessures.
Selon la plainte, la fonctionnalité « AI Overview » de Google indiquait également à tort que Ashley MacIsaac avait été inscrit à vie au registre national des délinquants sexuels.
« En tant que créateur et opérateur de l'AI Overview, Google est également responsable des préjudices et des pertes résultant de la conception défectueuse des Aperçus IA », indique la plainte de Ashley MacIsaac. « Google savait, ou aurait dû savoir, que l'aperçu IA était imparfait et pouvait fournir des informations erronées. »
Le musicien poursuit Google en justice et réclame 500 000 dollars de dommages-intérêts généraux, 500 000 dollars de dommages-intérêts majorés et 500 000 dollars de dommages-intérêts punitifs.
Ashley MacIsaac a affirmé avoir pris connaissance de ces informations erronées lorsque la Première Nation Sipeknekatik a annulé un concert prévu le 19 décembre 2025, à la suite de plaintes formulées par des membres du public qui invoquaient les fausses informations quils avaient lues sur Google.
La Première Nation Sipeknekatik a par la suite présenté des excuses publiques à Ashley MacIsaac, déclarant : « Ces décisions reposaient sur des informations erronées issues dune recherche assistée par IA, qui vous a associé à tort à des infractions qui ne vous concernaient pas. Nous regrettons profondément le préjudice que cela a causé à votre réputation et à vos moyens de subsistance. »
Ashley MacIsaac avait précédemment déclaré à la Presse canadienne que ces fausses informations lui avaient inspiré une « peur bien réelle » à l'idée de se produire sur scène, ajoutant : « Je craignais pour ma propre sécurité en montant sur scène à cause de l'étiquette qu'on m'avait collée. Et je ne sais pas combien de temps cela va me poursuivre. »
Dans sa plainte, le violoniste canadien affirme que Google ne l'a jamais contacté ni présenté d'excuses pour cette erreur.
En décembre 2025, lorsque Ashley MacIsaac a commencé à s'exprimer dans la presse, un porte-parole de l'entreprise a déclaré : « Les Aperçus IA sont régulièrement améliorés afin d'afficher les informations les plus utiles, et nous investissons massivement dans la qualité des réponses. Lorsque des problèmes surviennent par exemple si nos fonctionnalités interprètent mal le contenu Web ou omettent certains éléments de contexte , nous utilisons ces exemples pour améliorer nos systèmes et pouvons prendre des mesures conformément à nos politiques. »
L'aperçu IA de Google consacré à Ashley MacIsaac comprend désormais la mention suivante : « Fin 2025 et en 2026, il a fait la une des journaux pour avoir intenté une action en justice contre Google. »
Cette récente controverse sajoute aux critiques visant la fonctionnalité « AI Overviews » de Google, qui se sont multipliées au cours de lannée écoulée en raison de son impact sur lécosystème du Web. Une récente étude du Pew Research Center a en effet révélé que les résumés générés par lIA de Google entraînaient une baisse significative des clics sur les liens des résultats de recherche, les internautes interrompant plus rapidement leur navigation après avoir obtenu une réponse synthétique. Selon l'analyse, cette évolution fragilise le modèle économique des éditeurs en ligne en diminuant leur trafic, tout en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité.
Source : Ashley MacIsaac
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