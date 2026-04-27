car Apple mise davantage sur la durabilité que la réparabilité
À partir de 2027, une nouvelle réglementation européenne obligera les fabricants de smartphones à proposer des appareils à batterie facilement remplaçable. Cette mesure vise à prolonger la durée de vie des appareils et à réduire les déchets électroniques. Sans imposer un retour aux coques clipsables, elle oblige les fabricants à fournir des outils de démontage ou à simplifier l'accès aux composants. Cependant, certains appareils haut de gamme, comme l'iPhone, pourraient bénéficier d'une exception s'ils prouvent que leurs batteries conservent une grande efficacité sur le long terme. Certains fabricants misent davantage sur la durabilité que la réparabilité.
L'Union européenne (UE) s'apprête à transformer l'industrie technologique en imposant de nouvelles règles de réparabilité qui entreront officiellement en vigueur en février 2027. Ce changement législatif, largement soutenu par les défenseurs du droit à la réparation, devrait influencer la conception des futurs modèles vendus mondialement. Les fabricants ont longuement combattu cette mesure, mais le droit à la réparation semble désormais l'emporter.
La nouvelle réglementation de l'UE exige que les fabricants de dispositifs mobiles, incluant les téléphones et les tablettes, conçoivent des appareils dont les batteries sont facilement amovibles et remplaçables par l'utilisateur final. Cette initiative fait suite à d'autres mesures de l'UE visant à réguler les boutiques d'applications et l'interopérabilité des appareils. Elle intervient aussi après une autre mesure de l'UE, relative à la vérification de l'âge en ligne.
La définition de « l'accessibilité » selon les nouvelles normes
Le règlement sur les batteries a été adopté en 2023. Le concept de batterie « facilement amovible » défini par l'UE ne signifie pas nécessairement un retour nostalgique aux anciens boîtiers de téléphones que l'on pouvait déclipser à la main en quelques secondes. La réglementation précise plutôt que le remplacement de la batterie ne doit pas nécessiter d'outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit lors de l'achat.
Cette mesure s'étend au-delà des simples smartphones pour inclure d'autres gadgets tels que les lunettes connectées ou les consoles de jeux. Par exemple, le fabricant japonais Nintendo aurait déjà développé une console Switch 2 intégrant une batterie pouvant être facilement changée par l'utilisateur.
Le règlement prévoit des exigences en matière d'étiquetage et d'information pour fournir aux consommateurs des informations claires sur les batteries. Ce règlement est considéré comme une étape cruciale vers un avenir plus durable étant donné la prévision d'une demande croissante de batteries d'ici 2030. Il contribuera à remettre de l'ordre sur un marché où les fabricants se sont détournés des pratiques pourtant naturelles en matière de réparabilité.
« Le règlement prévoit que, d'ici à 2027, les batteries portables incorporées dans des appareils doivent pouvoir être retirées et remplacées par l'utilisateur final, ce qui laisse suffisamment de temps aux opérateurs pour adapter la conception de leurs produits à cette exigence. Il s'agit d'une disposition importante pour les consommateurs », s'est félicitée l'Union européenne dans un communiqué publié après l'adoption de la nouvelle réglementation.
Une exception notable basée sur la performance et la longévité
Il existe une exception importante qui pourrait favoriser certains fabricants. Les batteries capables de maintenir au moins 80 % de leur capacité d'origine après 1 000 cycles de charge ne sont pas soumises à l'obligation d'être facilement remplaçables par l'utilisateur. Selon ses documents d'assistance officiels, Apple répondrait déjà à cette norme depuis l'iPhone 15 lancé en 2023, ce qui lui permettrait d'éviter des changements de conception majeurs.
Cette exception illustre un débat industriel entre la priorité donnée à la création de produits intrinsèquement durables et celle accordée à la facilité de leur réparation. Le futur PDG d'Apple, John Ternus, a déclaré qu'il soutenait globalement le droit à la réparation. Mais il estime que « la réparabilité prise isolément » n'est pas toujours la meilleure solution et que la fabrication de produits plus durables était une priorité plus importante que leur réparabilité.
L'iPhone 17 Pro Max est annoncé pour 1 000 cycles, tout comme le Google Pixel 10 Pro. Le Samsung Galaxy S26 Ultra et le Nothing Phone 4a Pro sont annoncés respectivement pour 1 200 et 1 400 cycles. Cette évolution suggère que les fabricants pourraient davantage miser sur la durabilité que la réparabilité.
Les utilisateurs ont bien accueilli la mesure : les utilisateurs de Reddit ont qualifié les nouvelles règles de « changement très favorable aux consommateurs » et de « bonne initiative » de la part de l'UE, beaucoup soulignant que la batterie est généralement le premier composant à tomber en panne sur un téléphone. Cette législation est en fait en préparation depuis plusieurs années, mais elle entrera finalement en vigueur à partir de février 2027.
Un défi technique et réglementaire pour certains fabricants
La réglementation européenne sur les batteries remplaçables poserait de sérieux défis à Apple et à d'autres fabricants de smartphones. La conception sans couture des iPhone, leur étanchéité et leur finesse seraient difficilement compatibles avec un dos amovible, ce qui impliquerait des compromis majeurs sur le design et l'épaisseur des appareils. Mais comme le précisent les responsables de l'UE, cette loi ne signifie pas un retour aux coques clipsables.
Certains experts estiment que la loi ferait perdre plus qu'elle ne ferait gagner. Plutôt que d'imposer des batteries remplaçables par l'utilisateur, ils préconisent d'obliger les fabricants à certifier des ateliers de réparation agréés, préservant ainsi les performances actuelles des appareils tout en facilitant leur entretien.
Conclusion
Cette nouvelle réglementation de l'Union européenne n'impose pas l'utilisation de batteries amovibles, qui peuvent être retirées à la main et remplacées en quelques secondes. Celles-ci sont tombées en désuétude il y a de nombreuses années, après que les téléphones (et d'autres produits électroniques) ont commencé à offrir une résistance à l'eau et à la poussière plus robuste, nécessitant que les appareils soient complètement hermétiques.
Elle ne s'applique pas uniquement aux téléphones et aux tablettes. Les consoles de jeux, les lunettes connectées, les vélos électriques et même les jouets seront aussi concernés par ces règles. Toutefois, des exemptions existent pour les dispositifs médicaux et les articles destinés à une utilisation sous-marine.
À la recherche de design toujours plus élégant, les fabricants d'appareils électroniques se sont progressivement tournés vers des appareils scellés, rendant plus difficile la réparation d'un composant endommagé. Mais les fabricants d'appareils mobiles ne sont pas les seuls concernés. Il sera intéressant de voir comment ces règles seront appliquées aux écouteurs, qui comptent parmi les gadgets les moins réparables actuellement en vente.
Source : Union européenne
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