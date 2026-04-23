Le milliardaire de la cryptomonnaie Justin Sun et ses sociétés ont poursuivi World Liberty Financial, un projet de cryptomonnaie cofondé par le président Donald Trump, accusant la société d'extorsion et de « manuvre illégale » visant à s'emparer de ses jetons. Sun affirme que la société, cofondée par le président américain Donald Trump et son fils Eric Trump, a « gelé » tous ses tokens et l'a privé de son droit de vote sur les questions de gouvernance. Sun est un fervent partisan de Trump et de sa position sur les cryptomonnaies, mais il a accusé « certaines personnes » associées à World Liberty dagir à lencontre des valeurs du président.
Le scandale des memecoins de la famille Trump et son empire dans la cryptomonnaie refaite surface. Les cryptomonnaies frauduleuses de Trump et Melania ont perdu presque toute leur valeur, laissant des milliers dinvestisseurs lésés. Alors que les investisseurs particuliers ont subi des pertes se chiffrant en milliards, les entités affiliées à président auraient généré des centaines de millions de dollars grâce aux frais de transaction. Ces cryptomonnaies servent de leviers d'accès afin d'assister à des événements exclusifs, soulevant de graves soupçons de trafic d'influence et de corruption. Les législateurs appellent à l'adoption de réglementations strictes.
Récemment, l'entreprise de cryptomonnaie World Liberty de la famille Trump est poursuivie en justice par l'un de ses bailleurs de fonds milliardaires pour des allégations d'extorsion. Le milliardaire de la cryptomonnaie Justin Sun et ses sociétés ont poursuivi World Liberty Financial, un projet de cryptomonnaie cofondé par le président Donald Trump, accusant la société d'extorsion et de « manuvre illégale » visant à s'emparer de ses jetons.
BREAKING: TRON Founder Justin Sun files lawsuit against Trump family's World Liberty Financial— Crypto Sum (@cryptosum_) April 22, 2026
He claims the project froze his $WLFI tokens, stripped his voting rights, and threatened to burn them pic.twitter.com/C8sn239ShW
Sun affirme que la société, cofondée par le président américain Donald Trump et son fils Eric Trump, a « gelé » tous ses tokens et l'a privé de son droit de vote sur les questions de gouvernance. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, Sun a également affirmé que « World Liberty est au bord de l'effondrement » et s'est interrogé sur la suffisance de ses réserves pour garantir son stablecoin USD1.
Sun a investi un total de 45 millions de dollars pour acheter 3 milliards de jetons WLFI de World Liberty en 2024 et 2025, et s'est vu attribuer un milliard de jetons WLFI supplémentaires pour avoir conseillé le projet, selon la plainte. Mais il affirme que ses relations avec l'équipe de World Liberty se sont détériorées au milieu de l'année dernière, après qu'il eut refusé d'apporter davantage d'investissements et de soutien au projet. Ces dernières semaines, Sun et World Liberty se sont livrés à un échange de coups sur le réseau social X, alors que le conflit entre le projet et ses premiers investisseurs s'intensifiait.
Sun est un fervent partisan de Trump et de sa position sur les cryptomonnaies, mais il a accusé « certaines personnes » associées à World Liberty dagir à lencontre des valeurs du président. « Ils ont gelé à tort tous mes jetons, mont privé de mon droit de vote sur les propositions de gouvernance et ont menacé de détruire définitivement mes jetons en les brûlant tout cela sans aucune justification valable », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux annonçant le procès.
Sun est le fondateur dun autre projet crypto de plusieurs milliards de dollars, TRON. Il avait initialement investi 45 millions de dollars dans World Liberty et a déclaré que, par moments, ses jetons WLFI avaient été évalués à plus dun milliard de dollars. En août 2025, les cryptomonnaies de Trump et Melania ont perdu presque toute leur valeur. Selon un rapport, la valeur de la cryptomonnaie Trump a de nouveau chuté, à 9 dollars, soit une baisse de 88 % par rapport à son plus haut niveau atteint en janvier. De son côté, la cryptomonnaie de la première dame vaut désormais moins d'un quart de dollar. Depuis septembre 2025, le prix dun jeton WLFI est passé de 31 cents à un peu moins de 8 cents.
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