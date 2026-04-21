La Cour suprême inflige un camouflet à Donald Trump : ses droits de douane sont déclarés illégaux et son administration est sommée de restituer 166 milliards de dollars perçus auprès des entreprises

L'administration Trump devrait commencer cette semaine à rembourser 166 milliards de dollars de droits de douane, à la suite d'une décision rendue en février dernier par la Cour suprême qui a jugé cette politique inconstitutionnelle. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), chargé de gérer le processus de remboursement, a mis en ligne le 20 avril un portail permettant aux organisations de déposer leur demande.
Les remboursements devraient prendre deux à trois mois. Ils pourraient s'avérer une aubaine pour les petites entreprises qui ont été les plus touchées par le vaste régime tarifaire du président Donald Trump, dévoilé l'année dernière, qui visait les importations en provenance de presque tous les pays du monde. Peu après sa prise de fonction le 20 janvier 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane tous azimuts, punissant sévèrement la Chine.
Un échec cinglant pour une politique commerciale arbitraire
Donald Trump avait déclaré disposer du pouvoir d'imposer des droits de douane en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA), une loi de 1977 destinée aux situations d'urgence nationale. Les droits de douane justifiés par cette loi, notamment les tarifs imposés en avril 2025, ainsi que les taxes visant la Chine, le Mexique et le Canada liées à l'afflux de fentanyl aux États-Unis, sont les seuls concernés par la mesure.
Alors que le président américain promettait que ces droits de douane rendraient l'Amérique riche, ils se traduisent désormais par une débâcle financière où le gouvernement fédéral doit restituer plus de 166 milliards de dollars perçus illégalement. Ce revers juridique met fin à ce qui était considéré comme l'outil commercial le plus puissant et le plus arbitraire du président », utilisé pour tout, de la lutte contre la drogue à la protection d'alliés politiques.
« Il sagit essentiellement dune procédure accélérée pour le traitement des remboursements. Les douanes estiment que les remboursements seront traités dans un délai de 60 à 90 jours après le dépôt des demandes. Si les importateurs déposent leurs demandes dès louverture du système, les remboursements pourraient commencer à être versés entre la mi-juin et la mi-juillet », a déclaré Michael Lowell, associé du cabinet d'avocats Reed Smith.
Comme souligné précédemment, ce lancement marque la première phase du processus de remboursement plus large, ce qui signifie que tous les importateurs ou toutes les catégories de droits de douane imposés par le président Donald Trump ne seront pas immédiatement éligibles au remboursement.
Une gestion opaque et très coûteuse pour les contribuables
Le processus de remboursement, baptisé CAPE, brille par son inefficacité et son manque de transparence, ne couvrant initialement que 63 % des entrées concernées. Malgré l'obligation légale de rendre cet argent, l'administration Trump a multiplié les manuvres pour ralentir le processus, ne cédant que sous l'injonction directe de la Cour de commerce international en mars 2026. Donald Trump et ses collaborateurs sont vivement critiqués en ligne.
Cette obstruction a un prix exorbitant puisque les intérêts sur les sommes dues s'élèvent à environ 22 millions de dollars par jour, soit 650 millions de dollars par mois, une charge monumentale qui pèse sur les finances publiques à cause d'une politique tarifaire jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Les remboursements seront effectués par voie électronique, conformément à la politique mise en place par les services de douane depuis début février.
Signe de l'affluence attendue, plus de 3 000 entreprises, dont FedEx et Costco, avaient déjà poursuivi l'administration Trump afin d'obtenir leur remboursement avant même le lancement du site Web dédié aux demandes, certaines actions en justice ayant même été engagées avant la décision de la Cour suprême.
De nombreux chefs d'entreprise ont déclaré ne pas savoir si la procédure de remboursement serait simple, Donald Trump s'y étant montré opposé. L'administration Trump a laissé entendre qu'il faudrait peut-être des mois avant que les entreprises ne reçoivent de l'argent. Ajoutant à l'incertitude, la Maison Blanche a refusé de dire si elle pourrait encore tenter de saisir à nouveau la justice pour tenter de bloquer tout ou partie des remboursements.
Une injustice flagrante envers les consommateurs américains
De nombreuses entreprises devraient se précipiter pour déposer des demandes de remboursement afin de récupérer les milliards qu'elles ont payés au titre de ces droits de douane désormais invalides. Les recettes douanières perçues par l'administration Trump ont atteint des niveaux records après l'instauration des droits de douane du « Jour de la Libération », soulignant l'ampleur des remboursements actuellement accordés aux importateurs.
Outre les importateurs américains, les consommateurs américains ont été durement touchés par la hausse des prix et les problèmes de chaîne dapprovisionnement provoqués par les droits de douane instaurés par Donald Trump. Cependant, le mécanisme de remboursement actuellement déployé ignore délibérément les millions de citoyens qui ont supporté le coût réel de ces droits de douane à travers l'augmentation des prix à la consommation.
Seuls les importateurs officiels sont éligibles pour récupérer ces fonds, sans aucune garantie que ces gains soient redistribués aux clients finaux. La mesure dans laquelle les consommateurs bénéficieront d'un quelconque avantage dépend de la volonté des entreprises de partager l'argent qui sera restitué. Certains acteurs envisageraient de répercuter ces remboursements, mais la majorité des entreprises n'ont pris aucun engagement en ce sens.
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