Europol et 21 pays ont uni leurs forces dans le cadre d'une opération coordonnée visant plus de 75 000 cybercriminels impliqués dans des services de déni de service distribué (DDoS) à la demande

Une opération mondiale soutenue par Europol vise plus de 75 000 utilisateurs impliqués dans des attaques DDoS

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Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, anciennement European Police Office) est une agence européenne de police criminelle qui facilite l'échange de renseignements entre polices nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de pédocriminalité au sein de l'Union européenne. La convention portant sa création a été signée et ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne. Europol exerce l'ensemble de ses missions depuis le 1er juillet 1999.Depuis le 1er janvier 2010, Europol est une agence communautaire (décision du Conseil Justice et Affaires intérieures du 6 avril 2009). Augmentant les pouvoirs de l'office en matière de criminalité transfrontalière, cette décision prévoit qu'il sera financé par le budget communautaire, mais également que le contrôle du Parlement européen sera accru. Europol soutient les 27 États membres de lUnion européenne dans leur lutte contre la grande criminalité internationale et le terrorisme. L'agence collabore également avec plusieurs pays partenaires non membres de lUnion européenne et organisations internationales extérieures à l'UE.Récemment, Europol et 21 pays ont uni leurs forces dans le cadre d'une semaine d'action coordonnée axée sur des mesures de répression et de prévention visant plus de 75 000 utilisateurs malveillants impliqués dans des services de déni de service distribué (DDoS) à la demande. Avec plus de 75 000 courriels et lettres d'avertissement envoyés aux utilisateurs criminels identifiés et 4 arrestations, cette semaine d'action a également conduit à la fermeture de 53 domaines et à la délivrance de 25 mandats de perquisition.Au cours de ces opérations, les pays participants ont perturbé les services de « booter » illégaux, démantelant ainsi l'infrastructure technique qui soutient les attaques DDoS illégales. Les services de « booter » permettent aux utilisateurs de lancer des attaques DDoS contre des sites web, des serveurs ou des réseaux ciblés. Leur infrastructure est composée de serveurs, de bases de données et dautres composants techniques qui rendent possibles les activités de DDoS à la demande.En saisissant ces infrastructures, les autorités ont pu entraver ces opérations criminelles et empêcher que les victimes ne subissent davantage de dommages. Les bases de données saisies ont permis aux experts dEuropol daider leurs homologues nationaux en leur fournissant des données sur plus de 3 millions de comptes dutilisateurs criminels, ce qui a conduit à une série dactions coordonnées à travers le monde pendant la semaine daction.Les pays suivants ont participé à laction conjointe : lAustralie, lAutriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Danemark, lEstonie, la Finlande, lAllemagne, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Thaïlande, le Royaume-Uni et les États-Unis. En amont de la semaine d'action, une série de sprints opérationnels a réuni des experts des autorités nationales du monde entier afin de mener des actions contre des utilisateurs cibles de grande valeur des plateformes de DDoS à la demande et de sensibiliser le public au caractère illégal de ces activités.Les attaques DDoS à la demande constituent lune des tendances les plus répandues et les plus accessibles de la cybercriminalité, permettant à des individus disposant de peu de connaissances techniques de suivre des tutoriels étape par étape pour mener des attaques criminelles. Ces attaques causent un préjudice considérable aux entreprises et aux particuliers à travers le monde en ciblant des serveurs, des sites web ou des services en ligne et en les rendant inaccessibles aux utilisateurs légitimes.Les personnes se livrant à des activités DDoS vont dutilisateurs ayant un minimum de connaissances techniques, capables de lancer des attaques sans grand effort, à des acteurs plus compétents sur le plan technique qui personnalisent et optimisent leurs opérations illégales. Les attaques sont souvent ciblées au niveau régional, les utilisateurs visant des serveurs et des sites web sur leur propre continent, et sadressent à un large éventail de cibles, notamment les places de marché en ligne, les fournisseurs de télécommunications et dautres services web. Les motivations varient de la simple curiosité à des objectifs idéologiques liés au hacktivisme, en passant par le gain financier par le biais de l'extorsion ou la perturbation des services des concurrents.Voici le communiqué d'Europol :Le 13 avril 2026, 21 pays ont uni leurs forces dans le cadre dune semaine daction...