Une société de services professionnels basée dans le New Jersey a accepté de verser 313 420 dollars pour régler des allégations selon lesquelles elle aurait illégalement privé des citoyens américains et des résidents permanents d'opportunités d'emploi en réservant certains postes aux titulaires de visas temporaires, a annoncé le ministère américain de la Justice. Compunnel Software Group Inc., qui fournit des services de recrutement et des services technologiques, a conclu cet accord avec la Division des droits civils du ministère de la Justice, Section des droits des immigrants et des employés (IER), mettant ainsi fin à une enquête sur ce que les autorités fédérales ont qualifié de pratique systématique de discrimination fondée sur la citoyenneté dans ses pratiques de recrutement.
L'enquête a débuté à la suite d'une plainte déposée en avril 2023 par un citoyen américain qui avait postulé à un poste de développeur Python proposé par Compunnel. Python est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateformes. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exceptions ; il est ainsi similaire à Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk et Tcl.
Le langage Python est placé sous une licence libre proche de la licence BSD et fonctionne sur la plupart des plateformes informatiques, des smartphones aux ordinateurs centraux, de Windows à Unix avec notamment GNU/Linux en passant par macOS, ou encore Android, iOS, et peut aussi être traduit en Java ou .NET. Il est conçu pour optimiser la productivité des programmeurs en offrant des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser.
Selon l'accord de règlement, un recruteur de Compunnel a envoyé au candidat, un citoyen américain, un e-mail indiquant que l'entreprise ne recherchait « que » certains titulaires de visas de travail temporaires, tels que les titulaires de visas H-1B, pour ce poste. Le candidat n'a pas été pris en considération pour le poste proposé ni pour aucune autre offre d'emploi. L'IER a accepté la plainte et a lancé une enquête plus large visant à déterminer si Compunnel s'était livré à une pratique systématique de recrutement discriminatoire.
Les conclusions des enquêteurs ont révélé que le problème allait bien au-delà dun simple cas isolé : au moins dix recruteurs de Compunnel avaient inclus des restrictions liées au statut de citoyenneté dans plus de 53 offres demploi distinctes, excluant de fait les citoyens américains et les résidents permanents de la sélection pour ces postes sans aucune justification légale.
Aux termes de l'accord, Compunnel devra payer un montant total de 313 420 dollars, divisé en deux versements. L'entreprise doit verser 255 420 dollars de sanctions civiles au Trésor américain, en huit versements d'environ 31 927 dollars chacun, les paiements étant prévus jusqu'en janvier 2028. Elle doit également verser 58 000 dollars d'arriérés de salaire à la partie plaignante, le citoyen américain qui s'est vu refuser l'accès au poste de développeur Python, à titre de compensation pour la perte de salaire et d'avantages sociaux.
Cet accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de Compunnel, qui a déclaré avoir l'intention de continuer à se conformer à toutes les réglementations fédérales applicables. Au-delà des sanctions financières, l'accord impose une série d'obligations à Compunnel pour une période de deux ans. L'entreprise est tenue de veiller à ce que tous les employés, agents ou sous-traitants impliqués dans le recrutement, la recommandation ou l'embauche suivent une formation anti-discrimination dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Les nouvelles recrues affectées à ces postes doivent suivre cette formation dans les 10 jours suivant leur entrée en fonction.
Compunnel doit également réviser ses politiques d'emploi afin d'interdire explicitement toute discrimination fondée sur le statut de citoyenneté ou l'origine nationale, mettre à jour ses déclarations sur l'égalité des chances en matière d'emploi et afficher l'avis de l'IER « Si vous avez le droit de travailler » en anglais et en espagnol dans tous les lieux où sont affichées les communications destinées aux employés, ainsi que sur tous les portails de recrutement en ligne. L'entreprise affirme avoir déjà pris des mesures pour se conformer à plusieurs de ces exigences.
Si un client demande à Compunnel de restreindre les offres d'emploi en fonction du statut de citoyenneté, l'entreprise est désormais tenue d'obtenir des documents écrits prouvant que cette restriction est légalement requise tels qu'une référence à une loi, un règlement ou un contrat gouvernemental spécifique avant de l'imposer. Cet accord est le neuvième conclu dans le cadre de la relance de l'initiative « Protecting US Workers » (Protéger les travailleurs américains) du DOJ, que le ministère a relancée en 2025 spécifiquement pour cibler les entreprises qui favoriseraient, selon les allégations, les titulaires de visas de travail au détriment des travailleurs américains dans leurs pratiques de recrutement.
« Il est illégal de dissuader les travailleurs américains de postuler à des emplois aux États-Unis », a déclaré Harmeet K. Dhillon, procureur général adjoint de la division des droits civils du ministère de la Justice. « Les employeurs ne peuvent pas exclure les travailleurs américains du marché du travail en les discriminant sur la base de leur statut de citoyenneté. » Le DOJ a déclaré quil continuerait à demander les sanctions maximales autorisées par la loi sur limmigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act) en cas de violation des dispositions anti-discrimination de la loi.
Pourtant en 2023, un rapport a montré que le système d'immigration des États-Unis est qualifié de "défectueux" et accusé d'être à l'origine des emplois sous-payés dans l'industrie de la technologie. La difficulté d'attirer des talents étrangers, par le biais des visas tels que le système H-1B, aurait conduit les entreprises technologiques à délocaliser leurs emplois vers des pays comme l'Inde, le Canada et le Royaume-Uni. Dans le même temps, ce problème aurait rendu les emplois instables et les travailleurs facilement remplaçables, car d'autres seraient prêts à accepter des salaires plus faibles. En outre, les experts signalent que cet état de choses a été aggravé par la croissance du travail à distance.
Source : Ministère américain de la Justice
Et vous ?
Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Trump veut imposer 100 000 $ par an pour chaque visa H-1B, un séisme pour la tech américaine. Certaines entreprises ont demandé à leurs employés de « revenir aux États-Unis dans les 24 heures »
« Je me sens impuissant » : les jeunes diplômés peinent à trouver un emploi de débutant, l'IA est-elle vraiment coupable, ou le bouc émissaire idéal d'une crise du recrutement ?
Les licenciements dans le secteur technologique atteignent leur plus haut niveau depuis 2023 et l'IA est citée comme la cause principale, mais des acteurs comme Sam Altman dénoncent un « AI washing »
Vous avez lu gratuitement 1 011 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.