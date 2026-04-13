IBM s'est vu infliger une amende de 17 millions $ par le gouvernement US pour discrimination à l'égard des employés, après avoir considéré la couleur de peau ou le sexe dans ses décisions en matière d'emploi

Le gouvernement américain a infligé une amende de 17 millions de dollars à IBM pour des violations présumées des règles anti-discrimination dans le cadre de marchés publics fédéraux. Selon les autorités américaines, IBM aurait pris en compte le groupe ethnique, le sexe et l'origine nationale dans ses décisions d'embauche, de promotion et de rémunération, enfreignant ainsi les obligations de lutte contre la discrimination imposées aux prestataires fédéraux. L'entreprise aurait également lié les primes de ses cadres à des objectifs démographiques et restreint certains partenariats et programmes de formation sur la base de critères discriminatoires. Dans le cadre de l'accord de règlement, IBM a coopéré avec les enquêteurs et mis en uvre des mesures correctives, notamment la modification ou la suppression des programmes incriminés.
International Business Machines Corporation, opérant sous le nom d'IBM (surnommée « Big Blue »), est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Armonk, dans l'État de New York, et qui est présente dans plus de 175 pays. Il s'agit d'une société cotée en bourse qui figure parmi les 30 entreprises composant l'indice Dow Jones Industrial Average. IBM est la plus grande organisation de recherche industrielle au monde, avec 19 centres de recherche répartis dans une douzaine de pays. Pendant 29 années consécutives, de 1993 à 2021, elle a détenu le record du plus grand nombre de brevets américains déposés chaque année par une entreprise.
Cette affaire sinscrit dans une série de contentieux plus anciens visant les pratiques de gestion des ressources humaines dIBM. En juin 2024, lentreprise, ainsi que sa filiale Kyndryl, avaient déjà été poursuivies pour discrimination fondée sur lâge. Elles étaient accusées d'avoir supprimé des postes occupés par des salariés plus âgés, tout en créant des fonctions similaires destinées à des profils plus jeunes.
Plus récemment, le procureur général par intérim Todd Blanche a annoncé le premier accord conclu au titre de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act) dans le cadre de l'initiative de lutte contre la fraude en matière de droits civils, qu'il a lancée en mai 2025. Dans le cadre de cet accord, le géant technologique IBM a accepté de verser aux États-Unis la somme de 17 077 043 dollars, pénalités civiles comprises, afin de régler les allégations selon lesquelles il aurait enfreint le False Claims Act en ne respectant pas les exigences en matière de lutte contre la discrimination dans ses contrats fédéraux, en raison de pratiques que les États-Unis considèrent comme discriminatoires à l'égard des employés et des candidats à l'emploi en raison de leur groupe ethnique, de leur couleur de peau, de leur origine nationale ou de leur sexe.
La plupart des contrats fédéraux contiennent en effet des dispositions qui imposent aux prestataires de se conformer aux exigences en matière de lutte contre la discrimination à l'égard des employés et des candidats à un emploi. Pour pouvoir devenir prestataire fédéral, l'entreprise doit ainsi certifier qu'elle ne pratiquera aucune discrimination à l'encontre d'un employé ou d'un candidat à un emploi en raison de son groupe ethnique, de sa couleur de peau, de son origine nationale ou de son sexe, et doit en outre certifier qu'elle prendra les mesures nécessaires pour garantir que les candidats soient recrutés, et que les employés soient traités pendant leur emploi, sans distinction de groupe ethnique, de couleur de peau, d'origine nationale ou de sexe.
Le récent règlement met fin aux allégations selon lesquelles IBM n'aurait pas respecté ces exigences et aurait sciemment maintenu des pratiques que les États-Unis qualifient de pratiques d'emploi discriminatoires.
Quelles sont les accusations portées par le gouvernement américain contre IBM ?
Les États-Unis ont affirmé qu'IBM avait pris en compte le groupe ethnique, la couleur de peau, l'origine nationale ou le sexe dans ses décisions en matière d'emploi, notamment en utilisant un « modificateur de diversité » qui liait le versement de primes à la réalisation d'objectifs démographiques.
Le gouvernement a en outre allégué qu'IBM avait modifié les critères de sélection lors des entretiens en fonction de l'origine ethnique ou du sexe, en recourant à des « listes de candidats diversifiées » et à d'autres pratiques d'emploi connexes dans le cadre de l'identification de candidats « diversifiés » en vue d'un recrutement, d'une mutation ou d'une promotion.
De plus, le gouvernement a allégué qu'IBM avait fixé des objectifs démographiques en matière d'origine ethnique et de sexe pour ses divisions opérationnelles et qu'elle avait pris en compte ces critères lors de la prise de décisions en matière d'emploi afin de progresser vers la réalisation de ces objectifs.
Enfin, les États-Unis ont allégué qu'IBM n'offrait certaines formations, certains partenariats, certains programmes de mentorat, certains programmes de développement du leadership et certaines opportunités de formation qu'à certains employés, l'éligibilité, la participation, l'accès ou l'admission étant limités en fonction du groupe ethnique ou du sexe.
Le gouvernement aux entreprises : vous ne pouvez pas déguiser la discrimination sous le terme « DEI »
« La discrimination raciale est illégale, et les prestataires du gouvernement ne peuvent pas contourner la loi en la déguisant sous le terme « DEI », a déclaré le procureur général par intérim Todd Blanche. « Le ministère a lancé lInitiative contre la fraude en matière de droits civiques afin déradiquer ces agissements, de traduire les contrevenants en justice et de mettre définitivement fin à cette pratique. »
Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont reconnu qu'IBM avait pris des mesures importantes lui permettant de bénéficier d'un allègement de peine pour avoir coopéré avec le gouvernement dans le cadre de son enquête. IBM a communiqué très tôt des éléments pertinents pour l'enquête du gouvernement, recueillis au cours de sa propre enquête interne, notamment des informations permettant de calculer le montant des dommages-intérêts et des amendes. La société a également pris des mesures correctives volontaires, notamment la suppression et/ou la modification de divers programmes et pratiques incriminés.
« Cest le mérite qui détermine les promotions et les opportunités, et non le sexe ou lorigine ethnique dune personne », a déclaré Stanley Woodward, procureur général adjoint. « Laccord conclu aujourdhui témoigne de la volonté de ce ministère de veiller à ce que les entreprises nutilisent pas les fonds publics pour promouvoir des pratiques « woke » anticonstitutionnelles sur les lieux de travail américains. »
« Les lois nationales contre la discrimination sont claires et reflètent notre engagement fondamental selon lequel les opportunités, la rémunération et lavancement doivent dépendre du mérite et des performances, et non de caractéristiques immuables », a déclaré Brenna E. Jenny, sous-procureure générale adjointe. « Lorsquune entreprise accepte des fonds fédéraux tout en se livrant à des pratiques qui classent, favorisent ou désavantagent des employés sur la base de leur groupe ethnique ou de leur sexe, elle enfreint les conditions auxquelles le gouvernement a accepté de passer un contrat avec elle, et nous lui demanderons des comptes. »
Ces récents développements interviennent alors qu'IBM poursuit une réorientation stratégique majeure vers l'intelligence artificielle (IA). Au quatrième trimestre 2025, le groupe a supprimé des milliers d'emplois pour se tourner vers l'IA, après avoir procédé à 8 000 licenciements en mai de la même année. Cette restructuration s'inscrit dans une dynamique sectorielle marquée par plus de 100 000 suppressions d'emplois liées à l'automatisation par l'IA, une évolution que les analystes jugent difficile mais nécessaire pour maintenir la compétitivité des entreprises technologiques.
Source : Todd Blanche, procureur général par intérim
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