Le Japon modifie sa loi sur les données personnelles pour lever les obstacles au développement de l'IA : scans faciaux et données de santé entrent dans un régime allégé

Un régime de consentement assoupli, mais ciblé

Les mineurs, une protection partielle



MATSUMOTO Hisashi, ministre de la Transformation numérique

Le contexte d'une course technologique assumée

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Le cabinet japonais a approuvé un projet de loi amendant la Personal Information Protection Act (PIPA), la loi-cadre sur la protection des données personnelles au Japon, avant de le soumettre au parlement. Le ministre de la Transformation numérique, Hisashi Matsumoto, a déclaré sans ambages que le Japon entend devenir le pays le plus facile au monde pour développer des applications d'IA et que la législation actuelle représente « un très grand obstacle au développement et à l'utilisation de l'IA au Japon ». Sa conclusion : « Nous devons empêcher cela. »La formule est habile dans sa franchise. Elle ne masque pas l'arbitrage politique, elle l'assume. Et c'est précisément ce qui en fait un cas d'école pour quiconque suit la gouvernance mondiale de l'IA.Les amendements approuvés suppriment l'obligation de recueil du consentement préalable avant le partage de données personnelles. Cette modification ne s'applique toutefois qu'aux données présentant un faible risque d'atteinte aux droits individuels, et uniquement lorsque les développeurs les utilisent à des fins statistiques ou de recherche.La portée est cependant plus large qu'il n'y paraît. Les données de santé entrent dans le champ des amendements, dès lors qu'elles peuvent contribuer à améliorer la santé publique. Les scans faciaux sont également concernés : les organisations qui collectent des images de visages devront expliquer la manière dont elles traitent ces données, mais l'obligation de proposer un mécanisme d'opt-out ne sera pas imposée.Ce point mérite d'être souligné : la reconnaissance faciale est traditionnellement classée parmi les données biométriques les plus sensibles, catégorie qui bénéficiait jusqu'ici d'un régime de consentement strict dans la plupart des juridictions avancées. Sous l'APPI telle qu'elle existait jusqu'ici, les codes d'identification individuelle englobaient notamment les données biométriques comme les modèles de reconnaissance faciale, et les informations dites « à soins spéciaux requis » (incluant ethnicité, statut social, dossiers médicaux) nécessitaient un consentement explicite préalable, les mécanismes d'opt-out y étant expressément interdits. Le nouvel amendement opère donc une déclassification partielle significative.Le texte ménage certaines garanties pour les plus jeunes. La collecte d'images de personnes âgées de moins de 16 ans nécessitera l'accord parental, et un critère d'intérêt supérieur de l'enfant devra être satisfait lorsque des données décrivant des mineurs sont envisagées.Sur le plan des sanctions, la loi prévoit des dispositions pénales pour les abus manifestes. Les organisations qui collectent des données non autorisées ou les utilisent de manière malveillante pour nuire à des citoyens seront passibles d'amendes équivalentes aux profits tirés de cette utilisation illicite. Des pénalités sont également prévues pour l'obtention de données par des moyens frauduleux.Toutefois, une autre disposition frappe par son pragmatisme assumé : en cas de fuite de données, les organisations n'auront pas l'obligation de notifier les personnes concernées si le risque de préjudice individuel est jugé faible. L'équilibre entre transparence et efficacité opérationnelle est ici tranché en faveur de la seconde.Pour comprendre la logique de ces amendements, il faut les replacer dans le cadre plus large de la stratégie japonaise de rattrapage numérique. Malgré sa réputation de puissance technologique, le Japon accuse un retard notable dans la numérisation de ses services publics. Ce décalage est bien documenté : le pays a longtemps maintenu une dépendance au tampon physique (hanko) dans les administrations et les entreprises, et la dématérialisation des services publics n'a réellement décollé qu'avec la création de la Digital Agency en 2021.La première ministre Sanae Takaichi avait promis en octobre 2025 de faire du Japon le pays le plus facile au monde pour développer et utiliser l'IA, une ambition qui se traduit désormais dans le droit...