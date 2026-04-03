ce qui a créé des mécontentements dans la communauté
Anthropic a déclenché une procédure de retrait DMCA qui a accidentellement supprimé des milliers de projets légitimes sur GitHub. Cette mesure visait initialement à stopper la diffusion du code source divulgué de son client Claude Code, mais elle a touché par erreur de nombreux développeurs utilisant des dépôts publics officiels. Cela a provoqué un tollé et des mécontentements. Selon les registres de GitHub, quelque 8 100 dépôts auraient été touchés. Le code source a livré quelques secrets de Claude Code. Bien que l'accès aux projets injustement ciblés ait été rétabli, la société peine désormais à contenir la propagation globale de ses données confidentielles.
Le 31 mars, un ingénieur logiciel a découvert qu'Anthropic avait, apparemment par accident, inclus l'accès au code source de l'application en ligne de commande Claude Code, leader de sa catégorie, dans une version récente. Les passionnés d'IA ont rapidement épluché le code divulgué à « la recherche d'indices » sur la manière dont Anthropic exploite le grand modèle de langage (LLM) qui sous-tend son application, et l'ont partagé sur GitHub.
Anthropic a émis un avis de retrait en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur numérique (DMCA), demandant à GitHub de supprimer les dépôts contenant le code incriminé. Les registres de GitHub indiquent que cet avis a été appliqué à quelque 8 100 dépôts. Selon des utilisateurs de réseaux sociaux furieux dont le code a été bloqué, l'avis a aussi touché des forks légitimes du dépôt Claude Code publié publiquement par Anthropic lui-même.
La réaction d'Anthropic et la restauration des données
Face à la réaction de la communauté des développeurs, Anthropic a rapidement admis que ces suppressions massives étaient le résultat d'une erreur de communication et qu'elles n'étaient pas intentionnelles. Le responsable de Claude Code chez Anthropic, Boris Cherny, a ajouté que cette mesure était accidentelle et a retiré la plupart des avis de retrait, les limitant à un seul dépôt et à 96 branches contenant le code source publié par inadvertance.
Un porte-parole d'Anthropic a expliqué que le dépôt visé faisait partie d'un réseau de forks connectés à leur propre dépôt public officiel, ce qui a provoqué une portée plus large que prévu pour l'avis de retrait. GitHub a depuis rétabli l'accès aux comptes et aux projets injustement impactés par cette procédure.
L'avis DMCA reçue mardi soir par GitHub concerne un dépôt contenant le code source divulgué, initialement publié par l'utilisateur GitHub "nirholas", ainsi qu'environ 100 branches de ce dépôt spécifiquement identifiées. De nombreux programmeurs mécontents se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour se plaindre davoir été pris dans les filets de la notification DMCA par Anthropic alors alors quils navaient partagé aucun code source divulgué.
Cette opération de nettoyage bâclée porte un nouveau coup à l'image d'Anthropic, alors qu'elle envisagerait de s'introduire en bourse, une démarche qui exige généralement une grande rigueur en matière d'exécution et de conformité. Divulguer son code source alors qu'on est une société cotée en bourse pourrait coûter cher. L'examen du code divulgué a révélé un agent persistant, un mode « furtif » pour cacher ses traces dans l'open source, etc.
L'inefficacité relative de la lutte contre la propagation
Malgré ces corrections, Anthropic peine à limiter la diffusion de son code source. Plusieurs copies du code du client de Claude Code restent facilement accessibles sur GitHub et des versions sont également apparues sur d'autres plateformes comme Codeberg, basée en Allemagne, ce qui les place hors de portée directe de la législation américaine DMCA. Cette divulgation ouvre la voie à de nombreuses formes d'exploitations, y compris commerciales.
La bataille pour contenir la fuite semble d'autant plus complexe que des développeurs entreprenants utilisent déjà des outils de codage assistés par IA pour créer des réimplémentations dites « clean room design » du code original dans d'autres langages de programmation, tels que Python ou Rust.
La protection juridique de ce code source est rendue incertaine par deux facteurs principaux liés à l'IA. Premièrement, des développeurs utilisent l'IA pour traduire le code fuité vers d'autres langages informatiques, créant ainsi des versions qui fonctionnent de la même manière, mais dont la structure technique diffère ; il est donc difficile de déterminer juridiquement s'il s'agit de simples copies interdites ou de nouvelles créations indépendantes.
Deuxièmement, Anthropic a admis qu'une part massive de ce code a été générée directement par Claude plutôt que par des humains, ce qui pose un problème de propriété intellectuelle : la loi américaine ne protège généralement pas les uvres créées par une machine. Si ce code n'est pas reconnu comme une création humaine, Anthropic pourrait perdre tout droit légal de propriété dessus, rendant impossible toute poursuite contre les diffuseurs.
Source : avis DMCA d'Anthropic
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