Perplexity promettait d'être l'anti-Google avec son navigateur IA : une plainte affirme qu'il transmettait vos données à Google et Meta, même en mode incognito qui est qualifié de « mascarade »

Une trahison de marque en bonne et due forme

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Un recours collectif a été déposé le 1avril 2026 devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, à San Francisco. Le plaignant, un ressortissant de l'Utah identifié sous le nom de X, accuse Perplexity AI d'avoir secrètement transmis les conversations de ses utilisateurs à Meta et à Google via des traceurs dissimulés, et ce même lorsque ces utilisateurs activaient le mode incognito du service, une fonctionnalité censée offrir une confidentialité renforcée.L'affaire () va bien au-delà d'un simple litige technique. Le plaignant affirme avoir partagé avec le chatbot des informations fiscales, des stratégies d'investissement et des données financières familiales sensibles, convaincu que ses échanges resteraient confidentiels. Or ces données auraient été acheminées en temps réel vers les infrastructures publicitaires de Meta et Google à son insu.Le mécanisme décrit dans la plainte est particulièrement préoccupant d'un point de vue technique. Les traceurs en question ne seraient pas de simples scripts JavaScript visibles dans les outils de développement d'un navigateur, mais des mécanismes côté serveur (des transmissions de type server-to-server utilisant notamment l'API Meta Conversions et le Measurement Protocol de Google), rendant leur détection pratiquement impossible pour un utilisateur ordinaire. C'est précisément ce caractère « indétectable » que la plainte retient contre Perplexity, arguant que l'entreprise n'a pas non plus mentionné ces pratiques dans sa politique de confidentialité.La plainte vise également Meta Platforms et Alphabet (maison mère de Google) en tant que coïnculpés, pour violation des lois fédérales et californiennes en matière de protection de la vie privée et de fraude informatique. Meta s'est défendue en renvoyant vers ses propres règles internes qui interdisent aux annonceurs de lui transmettre des données sensibles. Perplexity, de son côté, a déclaré par la voix de son porte-parole Jesse Dwyer n'avoir reçu aucune assignation correspondant à cette description et être dans l'impossibilité d'en vérifier l'existence.Ce qui rend ce dossier particulièrement dévastateur pour Perplexity, c'est moins la mécanique juridique que le gouffre entre le positionnement marketing de l'entreprise et ce que la plainte allègue. Perplexity s'est lancée en 2022 avec une proposition de valeur explicitement construite contre Google : pas de publicité, pas de manipulation algorithmique, pas de spam SEO. La startup a levé plus d'un milliard de dollars sur la promesse que les utilisateurs en avaient assez du capitalisme de surveillance déguisé en moteur de recherche.Le mode incognito incarnait justement cette promesse, le signal visible que Perplexity n'était pas comme les autres. Si les allégations se confirment, l'entreprise aurait tout ce temps acheminé les données de ses utilisateurs vers Meta et Google : les deux entités contre lesquelles son positionnement de marque constituait un argument implicite permanent.Sur le plan réglementaire, le terrain est fertile pour les plaignants. La plainte invoque le California Consumer Privacy Act (CCPA) et le California Electronic Communications Privacy Act (CalECPA). La California Privacy Protection Agency a par ailleurs désigné les systèmes d'IA comme une priorité d'application pour 2026, et le projet de loi fédéral American Data Privacy and Protection Act (ADPPA), en cours d'examen au Congrès, pourrait à terme créer une responsabilité nationale pour ce...