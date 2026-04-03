Il y a deux ans, des millions de joueurs ont découvert que le jeu de course The Crew, qu'ils avaient légalement acheté (parfois en boîte physique, parfois plein tarif sur les plateformes numériques) avait purement et simplement cessé d'exister. Sorti en 2014, The Crew est devenu injouable en avril 2024 après qu'Ubisoft a fermé les serveurs dont il dépendait. Pour aggraver les choses, l'éditeur a commencé quelques semaines plus tard à révoquer les licences des joueurs, vraisemblablement pour les empêcher d'y jouer sur d'éventuels serveurs communautaires. Non seulement le mode multijoueur avait disparu, mais même la partie solo, que les joueurs auraient pu parcourir sans connexion, avait été rendue inaccessible par la même décision unilatérale.
Deux ans plus tard, cette affaire revient en force devant les tribunaux. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a indiqué, ce mardi 31 mars 2026, qu'elle poursuivait en justice l'éditeur Ubisoft devant le Tribunal Judiciaire de Créteil pour « pratiques commerciales trompeuses » et des « clauses abusives » après la fermeture des serveurs de The Crew. Une action judiciaire qui, au-delà du cas particulier d'un jeu de course, soulève une question fondamentale pour toute l'industrie vidéoludique : qu'achète-t-on réellement quand on achète un jeu dépendant de serveurs tiers ?
Un dossier juridiquement solide, selon l'association
L'UFC-Que Choisir ne s'est pas lancée dans cette procédure à la légère. Brune Blanc-Durand, juriste à l'association, a souligné auprès de l'AFP que l'arrêt de The Crew, qui comptait près de 12 millions de joueurs deux ans après sa sortie, représente « un cas d'école particulièrement clair juridiquement ». Ce caractère « d'école » tient précisément à la nature hybride du titre : un jeu partiellement solo rendu totalement inutilisable, faute de serveurs, alors même que ses fonctionnalités hors-ligne auraient pu subsister.
L'UFC-Que Choisir conteste la validité de plusieurs clauses contractuelles qui permettent arbitrairement à Ubisoft de nier le droit de propriété des consommateurs sur les copies de jeu acquises, de retirer tout accès au jeu sans garantie de maintien d'un mode de fonctionnement alternatif, de subordonner l'utilisation du jeu à des services en ligne susceptibles d'être interrompus à tout moment par l'éditeur, et d'exclure tout remboursement de sommes créditées par les consommateurs sur leur porte-monnaie électronique Ubisoft.
Au-delà des clauses contractuelles, l'UFC-Que Choisir pointe également des pratiques commerciales trompeuses : les joueurs n'ont jamais été loyalement informés sur le caractère éventuellement temporaire de l'accès au jeu qu'ils achetaient. Au moment de la commercialisation, Ubisoft a laissé croire aux joueurs qu'ils bénéficiaient d'un droit d'usage non conditionné, alors que l'utilisation du jeu était en réalité subordonnée à un service en ligne dont l'éditeur a finalement interrompu l'accès à sa discrétion.
Face à ces accusations, Ubisoft s'est réfugié derrière une distinction juridique désormais bien connue des joueurs : l'éditeur soutient que les joueurs n'achètent pas le jeu en tant que tel, mais une simple « licence d'utilisation », révocable à tout moment. Une position défendue publiquement par Yves Guillemot lui-même : lors de l'assemblée générale d'Ubisoft en juillet 2024, le PDG avait justifié cette décision par les coûts importants liés à la maintenance des serveurs, affirmant qu'«un service n'est pas éternel».
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