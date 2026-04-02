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ONLYOFFICE a suspendu son partenariat de huit ans avec Nextcloud après que Nextcloud, IONOS et d'autres entreprises européennes ont annoncé « Euro-Office », un fork du dépôt ONLYOFFICE

Le , par Alex
10 commentaires

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5  0 
Une coalition d'entreprises technologiques européennes (IONOS, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, OpenXchange, BTactic) a annoncé le lancement d'Euro-Office, une suite bureautique open source compatible avec les formats Microsoft. Trois jours plus tard, ONLYOFFICE, le logiciel dont le projet est un fork, accusait publiquement le consortium de violation de licence. ONLYOFFICE a annoncé suspendre son partenariat de huit ans avec Nextcloud après que Nextcloud, IONOS et d'autres entreprises européennes ont annoncé le lancement d'« Euro-Office »

OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles. Nextcloud est une suite logicielle client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Elle peut s'intégrer aux suites bureautiques Collabora Online et OnlyOffice. Elle peut être hébergée dans le cloud ou sur site et peut accueillir jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs.

Fin mars 2026, une coalition d'entreprises technologiques européennes (IONOS, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, OpenXchange, BTactic) a annoncé à Berlin le lancement d'Euro-Office, une suite bureautique open source compatible avec les formats Microsoft, présentée comme une réponse directe aux dépendances numériques vis-à-vis des États-Unis. Frank Karlitschek, PDG de Nextcloud, a déclaré : « L'Europe dispose des briques techniques depuis des années. Ce qui manquait jusqu'à présent, c'était une initiative pour les assembler en une solution cohérente et complète. Avec Euro-Office, nous ne partons pas de zéro ; nous prenons la responsabilité d'un élément vital de l'infrastructure numérique. »

Trois jours après l'annonce triomphale, ONLYOFFICE a publié une réponse cinglante. La société déclare que le projet Euro-Office utilise une technologie dérivée de ses éditeurs en violation de ses conditions de licence et du droit international de la propriété intellectuelle. En effet, Euro-Office est une suite bureautique basé sur ONLYOFFICE, distribué sous licence AGPL. ONLYOFFICE exige la pleine conformité immédiate, incluant la préservation du logo, de la marque et de tous les éléments d'attribution requis. Ce qui devait être un moment fondateur pour la souveraineté numérique européenne s'est transformé en une controverse juridique aussi révélatrice que gênante.

Récemment, ONLYOFFICE a annoncé suspendre son partenariat de huit ans avec Nextcloud après que Nextcloud, IONOS et d'autres entreprises européennes ont annoncé le lancement d'« Euro-Office ». Cette décision affecte une intégration de longue date utilisée par les utilisateurs de Nextcloud en auto-hébergement pour l'édition de documents et la collaboration en temps réel.


Euro-Office est présenté comme une alternative open source à Microsoft Office, contrôlée par l'Europe, mettant l'accent sur la compatibilité et la souveraineté logicielle. ONLYOFFICE affirme que ce fork enfreint la licence GNU Affero General Public License v3 en reconditionnant son code sans conserver les marques, logos et mentions d'attribution requis. Il affirme également que le projet a été lancé sans préavis, qualifiant cela de grave abus de confiance, et ajoute que les tensions s'étaient déjà accrues en raison de tentatives présumées de Nextcloud visant à recruter des employés et à influencer les clients contre l'entreprise.

Nextcloud, quant à lui, affirme que ce fork a été motivé par des inquiétudes concernant les origines russes d'ONLYOFFICE, sa transparence limitée et un processus de contribution qu'il juge restrictif. ONLYOFFICE affirme que les clients et partenaires existants ne seront pas affectés, tandis que les critiques plus générales de LibreOffice ont alimenté le conflit en remettant en question le positionnement open source dONLYOFFICE et sa forte orientation vers les formats de fichiers Microsoft au détriment des standards ouverts.

Selon ONLYOFFICE, la décision de suspendre le partenariat avec NextCloud ne concerne uniquement que ce partenariat spécifique. La société affirme : « Il est important de noter que nous continuerons à prendre en charge et à développer le connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud. Nous savons que bon nombre de nos partenaires et clients comptent sur cette intégration, et nous veillerons à sa stabilité et à son développement futur. »

Euro-Office affirme « libérer la base de code dONLYOFFICE » en créant un fork

Euro-Office repose sur ONLYOFFICE Open Source, un code source sous licence AGPL. Ce code fait actuellement l'objet d'une révision et d'un nettoyage en profondeur, dans le but de faciliter sa compilation et la contribution à son développement. Pourquoi avons-nous opté pour un fork plutôt que pour une collaboration ? Bien sûr, le fork devrait être une solution de dernier recours. Malheureusement, une collaboration ouverte avec ONLYOFFICE n'était pas possible, pour plusieurs raisons :

- La contribution est impossible ou fortement découragée. ONLYOFFICE n'examine ni n'accepte généralement pas les pull requests. Les instructions de compilation sont peu fiables, obsolètes ou tout simplement inutilisables.

- L'entreprise prend régulièrement des décisions controversées, comme la suppression de fonctionnalités dans les applications mobiles (par exemple l'édition mobile) et la suppression d'un panneau d'administration.

- Manque de transparence. Les messages de commit, lorsquils sont visibles, se contentent souvent de renvoyer à un numéro de ticket dans un outil de suivi interne. Il existe un nombre important de blobs binaires et de...
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10 commentaires
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-Lex-
Avatar de -Lex-
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 01/04/2026 à 20:01
A t'on un audit et des exemples à propos des points critiques adressés au dépôt d'ONLYOFFICE ? Parce que les accusations vont du léger au grave : "Les commentaires sont en russe", "les commentaires de commits pointent vers des outils internes", "du code est obfusqué".

En attendant, il est difficile de considérer Euro-Office comme autre chose qu'un `sed -i 's/ONLYOFFICE/Euro-Office/'` récursif sur le dépôt. Pour moi c'est une nième tentative de maquillage maladroit de l'origine du projet comme il en a toujours existé. Pour des raisons idéologiques mais aussi avec des questions d'égo surdimensionné.

Question subsidiaire : combien a déjà coûté le projet en cabinets de conseils pour trouver le nom et changer le logo ?
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 14:20
FatAgnus,

Citation Envoyé par FatAgnus Voir le message
OnlyOffice est dans une mauvaise posture, soit il réussit à empêcher le fork Euro-Office (ce qui est peu probable) et montre au monde entier qu'OnlyOffice n'est pas un vrai projet open source, ce qui le décrédibilise complètement aux yeux de ses clients.
Je ne suis expert en licence "Open Source", mais s'il y est inscrit dans cette "licence" que pour "forker" le projet, il y'a des conditions a respecter, il faut qu'elles soient respectées me semble-t-il ? Surtout venant d'une institution tel que l'UE.

Mais bon, les sociétés fournissant des IA ont bien pompé le net entier, sans respect pour les auteurs, sans respect pour les licences. Alors bon... Que dire...

BàT et Peace & Love.
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FatAgnus
Avatar de FatAgnus
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 01/04/2026 à 18:25
OnlyOffice est dans une mauvaise posture, soit il réussit à empêcher le fork Euro-Office (ce qui est peu probable) et montre au monde entier qu'OnlyOffice n'est pas un vrai projet open source, ce qui le décrédibilise complètement aux yeux de ses clients.

Soit Euro-Office réussit son fork, alors OnlyOffice est fragilisé, car personne n'aura intérêt à utiliser OnlyOffice, un logiciel qu'on ne peut pas compiler soit même, qui utilise des blobs binaires et qui refuse les contributions externes.

Euro-Office est certainement la meilleure chose qui puisse arriver à OnlyOffice pour en faire un vrai projet open source, mais Euro-Office devra faire ses preuves, fournir un code source que tout le monde peut compiler, recruter des développeurs expérimentés et montrer que ce n'est pas qu'un projet pilotés uniquement par IONOS et Nextcloud, mais qu'il peut attirer aussi des contributeurs externes et devenir un vrai projet communautaire.
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 18:30
FatAgnus,

Citation Envoyé par FatAgnus Voir le message
Effectivement, la licence AGPL permet d'ajouter des conditions, mais ces conditions ne doivent pas contredire les bases même du logiciel libre ! Donc ajouter deux conditions contradictoires, du genre vous êtes obligés de garder notre logo... mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser est ridicule. OnlyOffice pourrait aller plus loin dans labsurde en ajoutant la condition : « vous pouvez utiliser ce logiciel libre, sauf l'utiliser ». Bref, qu'OnlyOffice arrête de bricoler l'AGPL pour essayer de la rendre moins libre.
Comme je le disais, je ne suis pas un "expert" (et de loin) en ce domaine. Mais si la licence permet d'ajouter des conditions (éventuellement contradictoires), c'est plus un problème du 'type" de la licence. Il y'en a tellement que c'est difficile de s'y retrouver. Demander de "garder" le logo d'origine ne me semble pas une contrainte insurmontable, on peut (peut-être) garder le logo de l'origine et en même temps ajouter un autre, du genre (logo EuroOffice) "basé" sur (logo OnlyOffice).

Encore une fois, sans être expert, "Open Source" n'est pas la même chose que "Logiciel Libre" (de la FSF), cela ajoute encore à la difficulté de s'y retrouver, entre les "Logiciels Libres", les logiciels "Open Sources" et les quelques dizaines de type de licence. Bon, l'UE a certainement des avocats qui maîtrisent ce sujet (c'est a espérer en tout cas, sinon c'est de l'amateurisme, ce qui ne me surprendrait pas non plus...).

Mais plus sérieusement, je ne pense pas qu'un outil que l'on veut "souverain" se base sur un "logiciel" qui ne permet pas de "garder secret" certaines parties du code, et devrait plutôt être un projet dépendant d'une "agence" de l'UE et pas d'une quelconque autre organisation, parce que sinon, ben c'est plus "souverain".

On sait que de toute façon, on est fliqué de partout, donc que ce "EuroOffice" soit en quelque sorte "propriétaire" (code source fermé) de l'UE, ne changera pas grand chose.

C'est pas ce que je souhaite, mais c'est un fait.

BàT et Peace & Love.
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archqt
Avatar de archqt
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 15:25
Cela fait bien longtemps que l'Europe aurait dû contribuer au code de LibreOffice / OnlyOffice / wine, voire même linux pour s'affranchir de windows/pack office. Quant on voit que cela coûte 264 milliards d' par an à la France (sic) https://www.radiofrance.fr/franceint...l-etat-1070957

Il y aurait eu moyen de payer des dizaines d'ingénieurs par pays pour avoir des solutions performantes, et souveraines.
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FatAgnus
Avatar de FatAgnus
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 17:15
Citation Envoyé par OuftiBoy Voir le message
:
Je ne suis expert en licence "Open Source", mais s'il y est inscrit dans cette "licence" que pour "forker" le projet, il y'a des conditions a respecter, il faut qu'elles soient respectées me semble-t-il ? Surtout venant d'une institution tel que l'UE.
Effectivement, la licence AGPL permet d'ajouter des conditions, mais ces conditions ne doivent pas contredire les bases même du logiciel libre ! Donc ajouter deux conditions contradictoires, du genre vous êtes obligés de garder notre logo... mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser est ridicule. OnlyOffice pourrait aller plus loin dans labsurde en ajoutant la condition : « vous pouvez utiliser ce logiciel libre, sauf l'utiliser ». Bref, qu'OnlyOffice arrête de bricoler l'AGPL pour essayer de la rendre moins libre.
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 15:43
Citation Envoyé par archqt Voir le message
Quant on voit que cela coûte 264 milliards d' par an à la France
Il y a forcément une erreur quelque part, soit le Conseil national du Logiciel Libre soit Radio France se trompe.
264 milliards c'est 2,64 * 1011 (là ça parle à plus de gens).

Citation Envoyé par archqt Voir le message
Il y aurait eu moyen de payer des dizaines d'ingénieurs
Ouais peut-être qu'il est parfois plus rentable de développer son logiciel plutôt que de payer des licences.

====
C'est dommage cette histoire de Euro-Office qui ne respecte pas les règles de la licence de ONLYOFFICE.
Violer les licences comme ça, ça ne se fait pas.
Ça commence mal leur machin...
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