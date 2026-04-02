ONLYOFFICE a suspendu son partenariat de huit ans avec Nextcloud après que Nextcloud, IONOS et d'autres entreprises européennes ont annoncé « Euro-Office », un fork du dépôt ONLYOFFICE

OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles. Nextcloud est une suite logicielle client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Elle peut s'intégrer aux suites bureautiques Collabora Online et OnlyOffice. Elle peut être hébergée dans le cloud ou sur site et peut accueillir jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs.
Fin mars 2026, une coalition d'entreprises technologiques européennes (IONOS, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, OpenXchange, BTactic) a annoncé à Berlin le lancement d'Euro-Office, une suite bureautique open source compatible avec les formats Microsoft, présentée comme une réponse directe aux dépendances numériques vis-à-vis des États-Unis. Frank Karlitschek, PDG de Nextcloud, a déclaré : « L'Europe dispose des briques techniques depuis des années. Ce qui manquait jusqu'à présent, c'était une initiative pour les assembler en une solution cohérente et complète. Avec Euro-Office, nous ne partons pas de zéro ; nous prenons la responsabilité d'un élément vital de l'infrastructure numérique. »
Trois jours après l'annonce triomphale, ONLYOFFICE a publié une réponse cinglante. La société déclare que le projet Euro-Office utilise une technologie dérivée de ses éditeurs en violation de ses conditions de licence et du droit international de la propriété intellectuelle. En effet, Euro-Office est une suite bureautique basé sur ONLYOFFICE, distribué sous licence AGPL. ONLYOFFICE exige la pleine conformité immédiate, incluant la préservation du logo, de la marque et de tous les éléments d'attribution requis. Ce qui devait être un moment fondateur pour la souveraineté numérique européenne s'est transformé en une controverse juridique aussi révélatrice que gênante.
Récemment, ONLYOFFICE a annoncé suspendre son partenariat de huit ans avec Nextcloud après que Nextcloud, IONOS et d'autres entreprises européennes ont annoncé le lancement d'« Euro-Office ». Cette décision affecte une intégration de longue date utilisée par les utilisateurs de Nextcloud en auto-hébergement pour l'édition de documents et la collaboration en temps réel.
Euro-Office est présenté comme une alternative open source à Microsoft Office, contrôlée par l'Europe, mettant l'accent sur la compatibilité et la souveraineté logicielle. ONLYOFFICE affirme que ce fork enfreint la licence GNU Affero General Public License v3 en reconditionnant son code sans conserver les marques, logos et mentions d'attribution requis. Il affirme également que le projet a été lancé sans préavis, qualifiant cela de grave abus de confiance, et ajoute que les tensions s'étaient déjà accrues en raison de tentatives présumées de Nextcloud visant à recruter des employés et à influencer les clients contre l'entreprise.
Nextcloud, quant à lui, affirme que ce fork a été motivé par des inquiétudes concernant les origines russes d'ONLYOFFICE, sa transparence limitée et un processus de contribution qu'il juge restrictif. ONLYOFFICE affirme que les clients et partenaires existants ne seront pas affectés, tandis que les critiques plus générales de LibreOffice ont alimenté le conflit en remettant en question le positionnement open source dONLYOFFICE et sa forte orientation vers les formats de fichiers Microsoft au détriment des standards ouverts.
Selon ONLYOFFICE, la décision de suspendre le partenariat avec NextCloud ne concerne uniquement que ce partenariat spécifique. La société affirme : « Il est important de noter que nous continuerons à prendre en charge et à développer le connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud. Nous savons que bon nombre de nos partenaires et clients comptent sur cette intégration, et nous veillerons à sa stabilité et à son développement futur. »
Euro-Office affirme « libérer la base de code dONLYOFFICE » en créant un fork
Euro-Office repose sur ONLYOFFICE Open Source, un code source sous licence AGPL. Ce code fait actuellement l'objet d'une révision et d'un nettoyage en profondeur, dans le but de faciliter sa compilation et la contribution à son développement. Pourquoi avons-nous opté pour un fork plutôt que pour une collaboration ? Bien sûr, le fork devrait être une solution de dernier recours. Malheureusement, une collaboration ouverte avec ONLYOFFICE n'était pas possible, pour plusieurs raisons :
- La contribution est impossible ou fortement découragée. ONLYOFFICE n'examine ni n'accepte généralement pas les pull requests. Les instructions de compilation sont peu fiables, obsolètes ou tout simplement inutilisables.
- L'entreprise prend régulièrement des décisions controversées, comme la suppression de fonctionnalités dans les applications mobiles (par exemple l'édition mobile) et la suppression d'un panneau d'administration.
- Manque de transparence. Les messages de commit, lorsquils sont visibles, se contentent souvent de renvoyer à un numéro de ticket dans un outil de suivi interne. Il existe un nombre important de blobs binaires et de...
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