ONLYOFFICE a suspendu son partenariat de huit ans avec Nextcloud après que Nextcloud, IONOS et d'autres entreprises européennes ont annoncé « Euro-Office », un fork du dépôt ONLYOFFICE

Envoyé par FatAgnus Envoyé par Effectivement, la licence AGPL permet d'ajouter des conditions, mais ces conditions ne doivent pas contredire les bases même du logiciel libre ! Donc ajouter deux conditions contradictoires, du genre vous êtes obligés de garder notre logo... mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser est ridicule. OnlyOffice pourrait aller plus loin dans labsurde en ajoutant la condition : « vous pouvez utiliser ce logiciel libre, sauf l'utiliser ». Bref, qu'OnlyOffice arrête de bricoler l'AGPL pour essayer de la rendre moins libre.

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FatAgnus,Comme je le disais, je ne suis pas un "expert" (et de loin) en ce domaine. Mais si la licence permet d'ajouter des conditions (éventuellement contradictoires), c'est plus un problème du 'type" de la licence. Il y'en a tellement que c'est difficile de s'y retrouver. Demander de "garder" le logo d'origine ne me semble pas une contrainte insurmontable, on peut (peut-être) garder le logo de l'origine et en même temps ajouter un autre, du genre (logo EuroOffice) "basé" sur (logo OnlyOffice).Encore une fois, sans être expert, "Open Source" n'est pas la même chose que "Logiciel Libre" (de la FSF), cela ajoute encore à la difficulté de s'y retrouver, entre les "Logiciels Libres", les logiciels "Open Sources" et les quelques dizaines de type de licence. Bon, l'UE a certainement des avocats qui maîtrisent ce sujet (c'est a espérer en tout cas, sinon c'est de l'amateurisme, ce qui ne me surprendrait pas non plus...).Mais plus sérieusement, je ne pense pas qu'un outil que l'on veut "souverain" se base sur un "logiciel" qui ne permet pas de "garder secret" certaines parties du code, et devrait plutôt être un projet dépendant d'une "agence" de l'UE et pas d'une quelconque autre organisation, parce que sinon, ben c'est plus "souverain".On sait que de toute façon, on est fliqué de partout, donc que ce "EuroOffice" soit en quelque sorte "propriétaire" (code source fermé) de l'UE, ne changera pas grand chose.C'est pas ce que je souhaite, mais c'est un fait.BàT et Peace & Love.