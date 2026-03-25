La Chine a interdit à deux cofondateurs de la start-up Manus AI de quitter le pays alors qu'une enquête est en cours concernant son rachat pour 2 milliards $ par Meta, la société de Mark Zuckerberg

La Chine a interdit à deux cofondateurs de la start-up Manus AI de quitter le pays alors qu'une enquête est en cours sur son acquisition de 2 milliards de dollars par Meta, a rapporté le Financial Times. Cette mesure intervient alors que les autorités examinent si l'opération a enfreint les règles relatives aux investissements directs étrangers et à la sécurité nationale. Cette situation souligne l'inquiétude croissante de la Chine quant au partage de technologies de pointe avec des entités étrangères, en particulier dans des domaines jugés sensibles, tels que l'intelligence artificielle.
Manus (qui signifie « main » en latin) a été fondée dans le but de créer des agents d'IA capables de fonctionner de manière autonome, sur la base de grands modèles de langage (LLM). Le lancement officiel de Manus a eu lieu le 6 mars 2025. Manus a été qualifié d'avancée majeure, car il pouvait gérer de manière autonome des tâches complexes, notamment l'écriture et le déploiement de code. Manus a été décrit comme un tournant dans le développement de l'intelligence artificielle en raison de sa capacité à fonctionner entièrement sans intervention humaine directe et à accomplir de manière autonome des tâches complexes, notamment l'écriture et le déploiement de code.
En décembre 2025, Meta a annoncé qu'elle allait acquérir Manus, la société à l'origine de l'agent Manus AI. Meta n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord ; selon certaines informations, la transaction serait évaluée entre 2 et 3 milliards de dollars américains. Cette opération permettra à Meta d'intégrer l'agent IA autonome de Manus à ses produits grand public et professionnels, prolongeant ainsi sa stratégie agressive de déploiement d'outils IA polyvalents à l'échelle mondiale. L'accord marque également un croisement rare entre les technologies américaines et chinoises, dans un contexte de rivalité technologique croissante entre les deux pays.
L'acquisition de Manus intervient dans un contexte où Mark Zuckerberg, PDG de Meta, réoriente sa stratégie vers les agents IA. Mark Zuckerberg a cofondé le réseau social Facebook et sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le PDG et l'actionnaire majoritaire. Des rapports ont qualifié la gouvernance de Facebook et Meta de « structure décisionnelle la plus centralisée » et que « le PDG Mark Zuckerberg disposait d'un pouvoir excessif ».
En janvier 2026, il a été annoncé que Manus faisait l'objet d'un premier examen réglementaire par les autorités chinoises à la suite du projet d'acquisition. Récemment, la Chine a interdit à deux cofondateurs de la start-up Manus AI de quitter le pays alors qu'une enquête est en cours sur son acquisition de 2 milliards de dollars par Meta, a rapporté le Financial Times. Cette mesure intervient alors que les autorités examinent si l'opération a enfreint les règles relatives aux investissements directs étrangers et à la sécurité nationale.
Selon le rapport, les fondateurs Xiao Hong et Ji Yichao ont été convoqués ce mois-ci à Pékin pour une réunion avec la Commission nationale pour le développement et la réforme. Cette situation souligne l'inquiétude croissante de la Chine quant au partage de technologies de pointe avec des entités étrangères, en particulier dans des domaines jugés sensibles, tels que l'intelligence artificielle. Aucune accusation formelle n'a été déposée à ce jour, et l'enquête se poursuit, précise le rapport.
Les autorités chinoises examinent lacquisition de Manus par Meta depuis janvier. Laccord, révélé en décembre 2025, fait actuellement lobjet dun examen visant à évaluer déventuels risques pour la sécurité nationale et sa conformité aux réglementations locales régissant les transferts de technologie et les investissements étrangers. Meta a ensuite officialisé lacquisition, la positionnant dans le cadre de sa stratégie plus large de développement dagents IA des systèmes conçus pour effectuer des tâches complexes de manière autonome.
Cette affaire reflète les préoccupations plus générales de la Chine quant à la perte de technologies clés au profit de rivaux étrangers, en particulier dans des domaines en pleine croissance comme lintelligence artificielle. Manus avait rapidement attiré lattention mondiale et était considérée comme une réussite parmi les start-ups chinoises. Sa croissance rapide et son acquisition finale par Meta avaient inspiré dautres entrepreneurs du secteur de lIA dans le pays. Laccord de Meta avec Manus était également perçu comme un cas rare dacquisition dune start-up asiatique spécialisée dans lIA par une grande entreprise technologique américaine.
L'acquisition de Manus AI par Meta n'a été surpassée que par son rachat de WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014 et son investissement pouvant atteindre 15 milliards de dollars dans Scale AI début 2025. Manus compte une centaine d'employés et a été un temps saluée comme la « prochaine DeepSeek ». Lors de l'acquisition, Meta avait affirmé : « Le talent exceptionnel de Manus viendra renforcer l'équipe de Meta afin de fournir des agents polyvalents pour l'ensemble de nos produits grand public et professionnels, y compris Meta AI ».
Concernant la stratégie de Meta, un rapport a révélé que Mark Zuckerberg, PDG de Meta, serait en train de développer un agent IA spécialement conçu pour l'aider à faire son propre travail et celui-ci est déjà opérationnel, bien que sous une forme limitée. Selon le Wall Street Journal, ce que lon appelle l« agent PDG » de Zuckerberg laide actuellement à récupérer des informations plus rapidement des réponses quil devrait normalement obtenir en passant par plusieurs niveaux hiérarchiques. Loutil est encore en cours de développement, mais il reflète une volonté plus large chez Meta daplatir son organisation de 78 000 personnes et de réduire la bureaucratie interne grâce à lIA.
Les employés de toute l'entreprise ont également développé leurs propres outils d'agent personnel : l'un d'entre eux, appelé My Claw, peut accéder aux historiques de discussion et aux fichiers de travail, et peut même envoyer des messages à des collègues au nom d'un employé. Un autre, appelé Second Brain, développé à partir de Claude par un employé de Meta, fonctionne comme « un chef de cabinet IA », selon un message interne l'annonçant.
Source : Financial Time
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