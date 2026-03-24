La Commission fédérale des communications (FCC), le régulateur US des télécommunications, a interdit l'importation de nouveaux routeurs fabriqués à l'étranger, invoquant des raisons de sécurité

La Commission fédérale des communications (FCC) a interdit l'importation de nouveaux routeurs grand public fabriqués en dehors des États-Unis, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Cette mesure fait suite à des inquiétudes concernant l'exploitation de failles de sécurité de ces appareils par des acteurs malveillants. Les fabricants étrangers de routeurs qui souhaitent importer ou commercialiser leur produit aux États-Unis doivent désormais solliciter l'autorisation de la FCC. Cette autorisation sera accordée dans le cadre d'une procédure qui exigera la divulgation de leur structure de propriété étrangère, ainsi qu'un plan de délocalisation de la fabrication de leurs routeurs sur le territoire américain.
Un routeur est un appareil informatique et réseau qui achemine des paquets de données entre des réseaux informatiques, y compris des inter-réseaux tels que l'Internet mondial. Un routeur est connecté à au moins deux lignes de données provenant de réseaux IP différents. Lorsqu'un paquet de données arrive sur une ligne, le routeur lit les informations d'adresse réseau contenues dans l'en-tête du paquet afin de déterminer sa destination finale. Ensuite, à l'aide des informations contenues dans sa table de routage ou de sa politique de routage, il achemine le paquet vers le réseau suivant de son parcours. Un paquet de données est transféré d'un routeur à un autre à travers un inter-réseau jusqu'à ce qu'il atteigne son nud de destination.
Cette mesure de la FCC s'inscrit dans un contexte marqué par des inquiétudes croissantes concernant la sécurité des équipements importés. En 2024, un rapport du Wall Street Journal a révélé que les autorités américaines envisageaient d'interdire les routeurs TP-Link à partir de 2025, en raison de soupçons de liens avec des cyberattaques. Plusieurs agences fédérales ont ainsi ouvert des enquêtes distinctes pour évaluer les risques potentiels que ces équipements pourraient représenter pour la sécurité nationale.
La Commission fédérale des communications (FCC) est une agence du gouvernement fédéral américain chargée de réglementer les communications par radio, télévision, réseau filaire, Internet, Wi-Fi, satellite et câble sur l'ensemble du territoire américain. La FCC exerce sa compétence dans les domaines de l'accès au haut débit, de la concurrence loyale, de l'utilisation des fréquences radio, de la responsabilité des médias, de la sécurité publique et de la sécurité intérieure.
Les États-Unis ont interdit la vente de nouveaux routeurs Internet grand public fabriqués à l'étranger pour des raisons de sécurité nationale. Dans une mise à jour publiée le lundi 23 mars 2026 concernant la liste des équipements jugés insuffisamment sûrs pour être utilisés, la FCC a ajouté tous les routeurs grand public fabriqués en dehors des États-Unis.
Cette mesure place les routeurs largement utilisés dans les foyers et les entreprises pour connecter des ordinateurs, des téléphones, des téléviseurs et dautres appareils à Internet au même rang que les drones de fabrication étrangère, qui ont été interdits à la fin de lannée 2025.
« Des acteurs malveillants ont exploité des failles de sécurité dans des routeurs de fabrication étrangère pour attaquer des foyers américains, perturber des réseaux, mener des activités despionnage et faciliter le vol de propriété intellectuelle », a déclaré la FCC.
Même si les utilisateurs pourront continuer à utiliser les routeurs de fabrication étrangère qu'ils possèdent déjà, l'interdiction s'applique à tous les « nouveaux modèles d'appareils ».
Cette interdiction fait suite aux inquiétudes croissantes exprimées au cours de l'année dernière, selon lesquelles les routeurs constituaient un point d'accès facile pour les acteurs malveillants.
TP-Link, une marque de routeurs fabriqués en Chine qui figure parmi les meilleures ventes sur Amazon, a suscité des inquiétudes politiques aux États-Unis l'année dernière à la suite d'une vague de cyberattaques.
Tout nouveau routeur fabriqué en dehors des États-Unis devra désormais être approuvé par la FCC avant de pouvoir être importé, commercialisé ou vendu dans le pays.
Pour obtenir cette autorisation, les entreprises qui fabriquent des routeurs en dehors des États-Unis doivent demander une autorisation conditionnelle dans le cadre d'une procédure qui exigera la divulgation de l'identité de leurs investisseurs étrangers ou de toute influence étrangère, ainsi qu'un plan visant à délocaliser la fabrication des routeurs aux États-Unis.
Certains routeurs peuvent être exemptés de cette liste s'ils sont jugés acceptables par le ministère de la Défense ou le ministère de la Sécurité intérieure, a déclaré la FCC. Aucune de ces deux agences n'a encore ajouté de routeurs spécifiques à sa liste d'équipements exemptés.
La décision de la FCC fait suite à une conclusion rendue le vendredi 20 mars par des agences gouvernementales chargées de la sécurité nationale, selon laquelle les routeurs Internet fabriqués à l'étranger « présentaient des risques inacceptables » pour les États-Unis. Ces risques comprennent des répercussions potentiellement considérables sur la chaîne d'approvisionnement américaine, ainsi que la possibilité d'une cyberattaque susceptible de perturber les infrastructures ou de causer du tort à la population, selon un résumé de cette conclusion.
La FCC a noté que l'accès malveillant à des routeurs avait été impliqué dans trois cyberattaques baptisées Volt, Flax et Salt Typhoon visant les infrastructures américaines entre 2024 et 2025. Les enquêtes menées par le gouvernement américain sur ces attaques ont mis en cause des acteurs appartenant au gouvernement chinois ou agissant pour son compte.
La grande majorité des routeurs Internet sont assemblés ou fabriqués en dehors des États-Unis, souvent à Taïwan ou en Chine.
L'interdiction de la FCC s'applique même si un routeur est conçu aux États-Unis, mais fabriqué à l'étranger. Parmi les marques de routeurs les plus populaires aux États-Unis figure Netgear, une entreprise américaine qui fabrique l'ensemble de ses produits à l'étranger.
Le tout nouveau routeur Wi-Fi Starlink constitue cependant une exception à cette rareté générale des routeurs fabriqués aux États-Unis. Starlink appartient à SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. L'entreprise affirme que ses routeurs sont fabriqués au Texas.
La récente mesure de la FCC survient alors que des campagnes d'intrusion sophistiquées visent directement les équipements réseau. En 2023, plusieurs agences, dont la NSA, le FBI et la CISA, ainsi que leurs homologues japonais, ont publié un avis conjoint concernant le groupe BlackTech, un collectif de cyber-acteurs lié à la République populaire de Chine (RPC).
Selon l'alerte, ce collectif serait capable de compromettre le micrologiciel des routeurs afin de maintenir un accès furtif et d'exploiter les relations de confiance entre les domaines des routeurs pour passer des filiales internationales à des sièges au Japon et aux États-Unis. Les auteurs de l'avis recommandent notamment ladoption de modèles de sécurité de type zero trust et un audit approfondi des connexions inter-filiales afin de limiter les risques de compromission à grande échelle.
Source : Commission fédérale des communications (FCC)
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