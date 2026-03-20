Anthropic force OpenCode à supprimer son plugin d'authentification Claude par la voie juridique, tandis qu'OpenAI ouvre ses abonnements aux outils tiers

Le pull request a été soumis et fusionné par thdxr, membre de l'équipe d'OpenCode, le 19 mars 2026. Son contenu est chirurgical et sans ambiguïté. La modification supprime le fichier de prompt système estampillé Anthropic (anthropic-20250930.txt), retire le greffon intégré opencode-anthropic-auth@0.0.13, supprime l'en-tête bêta claude-code-20250219 des requêtes, et efface toute référence à Anthropic dans l'interface de sélection des fournisseurs.
En creux, ce qui disparaît, c'est la possibilité pour les utilisateurs d'OpenCode de s'authentifier via OAuth avec leur abonnement Claude Pro ou Max, et donc d'utiliser un outil tiers tout en bénéficiant de la facturation forfaitaire d'Anthropic. Une fonctionnalité que la communauté avait largement adoptée, et qu'Anthropic a décidé d'étouffer.
Chronologie d'un verrouillage progressif
Pour comprendre ce pull request, il faut remonter au début de l'année. Le 9 janvier 2026, Anthropic a discrètement bloqué côté serveur l'accès OAuth pour les outils tiers, sans annonce publique, sans billet de blog, sans préavis. Du jour au lendemain, des outils comme OpenCode, OpenClaw ou Cline ont cessé de fonctionner avec les abonnements Claude.
Le 19 février 2026, Anthropic a officiellement mis à jour ses conditions d'utilisation en ajoutant une section explicite sur l'authentification, stipulant que les jetons OAuth issus des abonnements Free, Pro et Max ne peuvent être utilisés qu'avec les outils officiels d'Anthropic, soit Claude Code et Claude.ai.
Ce n'était pas une surprise juridique totale. Une clause interdisant l'accès automatisé aux services sans clé API était présente dans les conditions d'utilisation depuis plus de deux ans. Malgré cela, de nombreux outils tiers avaient contourné cette règle en permettant aux utilisateurs de fournir leur clé d'abonnement Claude.
Côté OpenCode, la réponse technique avait d'abord été de maintenir coûte que coûte la compatibilité. Le projet avait gagné 18 000 étoiles en deux semaines en janvier 2026 et comptait 2,5 millions de développeurs actifs mensuels en février 2026, une popularité fulminante qui en faisait une cible de choix pour Anthropic.
L'anatomie d'un conflit économique
Au cur du litige, une question simple : qui profite de qui ? Claude Code est un environnement d'exécution ; il s'intègre dans le terminal de l'utilisateur, achemine les requêtes vers le modèle Claude et orchestre les échanges pour créer ce qu'Anthropic appelle un outil de programmation agentique. De nombreux autres environnements similaires existent (Cursor, OpenCode, OpenClaw) et proposaient d'utiliser le même modèle sous-jacent avec leur propre interface.
Selon certains participants à la discussion sur Hacker News, Anthropic propose des jetons à prix fortement subventionné via les abonnements Claude Code. Un abonnement Claude Max à 200 dollars par mois donnerait accès à environ huit à douze fois plus de jetons que ce que permettrait une dépense équivalente sur l'API à la demande. En laissant des outils tiers exploiter ce même tunnel d'authentification, OpenCode permettait à ses utilisateurs de bénéficier de ce subventionnement sans utiliser Claude Code, ce qu'Anthropic assimile à un détournement de son modèle économique.
Un ingénieur d'Anthropic avait exposé l'argument technique en janvier : les environnements tiers utilisant les abonnements Claude génèrent des profils de trafic inhabituels, sans la télémétrie ordinaire fournie par Claude Code, ce qui complique le débogage et l'assistance aux...
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