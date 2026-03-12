Valve fait face à une deuxième action collective en une semaine concernant les loot boxes : pourquoi la justice a mis dix ans à s'attaquer aux loot boxes de Valve

pourquoi la justice a mis dix ans à s'attaquer aux loot boxes de Valve
Deux poursuites judiciaires en moins de deux semaines, un marché de skins évalué à 4,3 milliards de dollars, et une mécanique de jeu comparée aux machines à sous : Valve, l'éditeur discret de Bellevue qui abrite Counter-Strike 2, Dota 2 et Team Fortress 2, se retrouve au cur de la plus sérieuse offensive juridique jamais lancée contre les loot boxes dans le secteur du jeu vidéo. Retour sur une affaire qui pourrait redéfinir les règles de la monétisation vidéoludique à l'échelle mondiale.
Tout commence le 25 février 2026 lorsque la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, dépose une plainte devant la Cour suprême de l'État contre Valve Corporation. L'enquête du bureau du procureur général a établi que les jeux de Valve, dont Counter-Strike 2, Team Fortress 2 et Dota 2, permettent des formes de jeu d'argent en incitant les utilisateurs à payer pour tenter de remporter un objet virtuel rare d'une valeur monétaire significative.
La mécanique au cur de l'accusation est connue de tout joueur PC : une « caisse » verrouillée obtenue après une session de jeu, une clé vendue environ 2,50 dollars pour l'ouvrir, et un objet aléatoire dont la valeur peut osciller entre quelques centimes et, dans les cas les plus extrêmes, des sommes astronomiques. Un skin d'AK-47 Counter-Strike aurait ainsi été vendu pour plus d'un million de dollars en juin 2024, et le marché des skins Counter-Strike dans son ensemble aurait dépassé les 4,3 milliards de dollars en mars 2025.
Ce qui distingue cette plainte des tentatives judiciaires précédentes, toutes restées sans succès devant les tribunaux fédéraux, tient à une argumentation juridique affinée. Les plaintes antérieures se heurtaient systématiquement à la question de savoir si les objets virtuels constituaient une « chose de valeur » au sens des lois sur les jeux d'argent. La plainte new-yorkaise contourne cet obstacle en arguant que les objets remportés sont non seulement subjectivement précieux pour les joueurs, mais convertibles en argent réel de manière publiquement visible et reconnaissable. Valve exploite en effet le Steam Community Market, où les utilisateurs achètent et revendent des skins contre des crédits Steam Wallet, eux-mêmes échangeables contre du matériel informatique, des jeux, ou convertibles en espèces via des places de marché tierces que la société aurait tacitement tolérées, voire encouragées, en dépit de conditions d'utilisation les interdisant officiellement.
La plainte décrit en détail les mécanismes psychologiques intégrés dans la conception des loot boxes : animations de « quasi-victoire » (near-miss), renforcement à ratio variable, et la roue de type machine à sous animée dans Counter-Strike 2 qui donne l'illusion de s'arrêter tout près du jackpot. New York demande qu'il soit définitivement mis fin à ces pratiques et réclame une amende équivalente au triple des gains illicites perçus par Valve.
La deuxième salve : une action collective des consommateurs
Moins de deux semaines après la plainte du procureur new-yorkais, une deuxième procédure est lancée le 9 mars 2026. Cette fois, il s'agit d'une action collective (class action) déposée dans l'État de Washington, siège social de Valve à Bellevue, portée par le cabinet Hagens Berman, réputé pour ses dossiers contre les grandes entreprises technologiques. La plainte soutient que les loot boxes dans les jeux de Valve sont « délibérément conçus pour soutirer de l'argent aux consommateurs, y compris aux enfants, par des tactiques psychologiques trompeuses de type casino ».
Selon la plainte, le processus de déverrouillage est même conçu pour ressembler à une machine à sous : les images des objets possibles défilent à l'écran, d'abord rapidement puis en ralentissant jusqu'à s'arrêter sur le « prix » du joueur. Le cabinet invoque le droit de l'État de Washington, qui définit le jeu d'argent comme le fait de « miser quelque chose de valeur sur l'issue d'un concours de hasard ou d'un événement contingent futur non soumis au contrôle de la personne ». Chaque élément de cette définition serait satisfait : les utilisateurs misent de l'argent (le prix d'une clé) sur l'issue d'un tirage aléatoire, et les objets reçus sont des « choses de valeur » car ils peuvent être revendus sur le marché Steam ou sur des places de marché tierces.
L'action collective cible également Steam lui-même, qu'elle décrit comme un système délibérément architecturé pour permettre la vente d'objets numériques sur des marchés tiers via des « trade URL », en violation manifeste des propres conditions d'utilisation de la plateforme. Ce double langage (interdire officiellement tout en facilitant techniquement) est au cur des accusations de mauvaise foi portées contre la société.
La défense de Valve : les cartes Pokémon et le refus de l'âge
Confronté à ce double front judiciaire, Valve a publié le 11 mars 2026 une réponse publique adressée à ses joueurs new-yorkais. Le ton est résolu. La société a comparé ses mystery boxes à des packs de cartes à collectionner physiques, arguant que « les joueurs n'ont pas besoin d'ouvrir des mystery boxes pour jouer aux jeux Valve » et que ces objets sont purement cosmétiques, sans impact sur le gameplay. Valve a également cité les packs de cartes Pokémon, de baseball, de Magic: The Gathering et les blind boxes Labubu comme exemples de produits comparables du monde physique.
Sur le fond juridique, Valve a affirmé qu'elle se conformerait à toute législation votée par l'assemblée new-yorkaise encadrant les mystery boxes, mais qu'elle ne reconnaissait pas que ses pratiques actuelles violaient le droit en vigueur. La société a par ailleurs retourné un argument contre le procureur général : New York aurait demandé à Valve de collecter davantage de données personnelles sur ses utilisateurs à des fins de vérification d'âge, une exigence que Valve juge contraire à la vie privée de ses joueurs, un argument habile pour rallier à sa cause les défenseurs des libertés numériques.
Valve a également indiqué avoir bloqué plus d'un million de comptes Steam liés à des activités de jeu d'argent, de fraude ou de vol impliquant des objets du jeu, et affirme ne pas coopérer avec les sites de paris.
Une décennie de controverses, mais des tribunaux jusqu'ici complaisants
Ce qui frappe dans cette affaire, c'est le décalage temporel flagrant entre la durée des pratiques contestées et le moment où la justice s'en empare sérieusement. Counter-Strike : Global Offensive avait introduit les caisses dès 2013, Dota 2 et Team Fortress 2 dès 2012. La polémique autour des loot boxes dans CS a atteint des sommets médiatiques en 2016-2018, au moment où des sites de paris non régulés, alimentés par des skins CS:GO, prospéraient ouvertement, parfois avec la complicité implicite de streamers célèbres. Pourtant, Valve n'avait jamais perdu en justice.
Les plaintes antérieures se sont heurtées à un mur en tribunal fédéral. Les lois étatiques de protection des consommateurs et la question centrale de savoir si les objets virtuels constituent une « chose de valeur » ont systématiquement condamné les recours collectifs au stade de l'examen préliminaire. La popularité de Steam (et, il faut le dire, l'aura particulière de Gabe Newell dans la culture PC gaming) avait jusqu'ici préservé Valve du backlash communautaire qui avait frappé d'autres éditeurs, comme EA avec FIFA et ses Ultimate Team packs.
Mais le contexte juridique a changé. L'implication directe d'un procureur général d'État, avec les ressources d'enquête que cela suppose, modifie sensiblement le rapport de force. La plainte new-yorkaise inclut des preuves selon lesquelles Valve aurait, en tant que politique interne, toléré et facilité la vente en espèces de ses objets virtuels sur des plateformes tierces tout en affirmant publiquement le contraire, et aurait perçu des commissions sur des transactions du Steam Community Market que les utilisateurs ont ensuite converties en argent liquide.
Un précédent à l'échelle mondiale
L'issue de ces procédures aura des répercussions bien au-delà de Valve. Des précédents ont déjà été posés en Europe : les Pays-Bas et la Belgique avaient contraint Valve à désactiver les échanges de skins CS:GO et Dota 2 sur leur territoire à la suite de régulations locales sur les loot boxes, sans que cela provoque de remise en question fondamentale du modèle. Signe que Valve commence néanmoins à s'adapter, la société a annoncé fin mars 2026 une fonctionnalité de « scanner X » pour Counter-Strike 2 en Allemagne, permettant aux joueurs de voir le contenu d'une caisse avant de l'ouvrir, une concession aux exigences réglementaires locales.
Si New York obtient gain de cause, ou si l'action collective aboutit à un jugement défavorable à Valve, l'ensemble du secteur sera contraint de revoir ses modèles économiques. Les loot boxes représentent un pilier de la monétisation des jeux en ligne depuis plus d'une décennie. Un verdict défavorable à Valve pourrait déclencher une cascade de régulations aux États-Unis, et donner des munitions aux régulateurs européens qui travaillent depuis plusieurs années à harmoniser la définition juridique du jeu d'argent en ligne.
La vraie question n'est peut-être plus de savoir si les loot boxes constituent du jeu d'argent, mais pourquoi il aura fallu attendre 2026 pour que la justice s'y attaque de front.
Sources : plainte, New York State Attorney General, Jones Walker, National Today, cabinet Hagens Berman
