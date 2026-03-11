Le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) est une initiative de la deuxième administration Trump aux États-Unis. Son objectif déclaré était de moderniser les technologies de l'information, de maximiser la productivité et de réduire les réglementations et les dépenses excessives au sein du gouvernement fédéral. Il a été proposé pour la première fois à Donald Trump par Elon Musk en 2024, puis officiellement créé par décret le 20 janvier 2025.
Les membres du DOGE ont occupé des postes influents au sein de plusieurs agences fédérales, où ils ont obtenu un accès administratif aux systèmes d'information utilisés dans les domaines des achats et de la gestion du personnel, ont résilié certains contrats gouvernementaux et ont facilité des licenciements massifs et des réductions de personnel. Le personnel du DOGE a également contribué à l'application des lois sur l'immigration. Des rapports indiquent que le DOGE a accédé à des données provenant de bases de données gouvernementales et les a copiées dans le cadre de ses activités opérationnelles, ce qui a suscité un examen minutieux du traitement et de la surveillance des données.
En mars 2025, un juge fédéral a rendu une ordonnance restrictive temporaire empêchant le département d'efficacité gouvernementale (DOGE) d'Elon Musk d'accéder aux systèmes de l'Administration de la sécurité sociale (SSA) contenant des informations personnelles identifiables. La juge Ellen Hollander du tribunal fédéral du district du Maryland a également ordonné que tous les membres de l'équipe du DOGE associés au travail de l'organisation à la SSA, y compris Elon Musk et Amy Gleason, chef du service DOGE des États-Unis, dégagent et suppriment toutes les informations personnelles non anonymisées qu'ils ont obtenues à partir des systèmes de l'agence.
Récemment, les détracteurs du Département de l'efficacité gouvernementale tirent la sonnette d'alarme après que le Washington Post a rapporté que l'inspecteur général de l'Administration de la sécurité sociale enquêtait sur une plainte déposée par un lanceur d'alerte accusant un ancien employé de DOGE d'avoir tenté de partager des informations provenant des bases de données de la SSA avec son employeur privé.
Le Post n'a pas révélé le nom de l'ancien ingénieur logiciel du DOGE, de l'entreprise ou du lanceur d'alerte. Cependant, les journalistes se sont entretenus avec le lanceur d'alerte et d'autres sources anonymes, et ont également examiné la plainte en question ainsi qu'une lettre adressée par l'inspecteur général par intérim aux membres éminents de quatre commissions parlementaires.
L'ancien employé de DOGE aurait déclaré à plusieurs collègues qu'il possédait deux bases de données clés contenant des informations sensibles sur plus de 500 millions de citoyens américains vivants et décédés, « Numident » et « Master Death File », et qu'une fois les données personnelles supprimées, il souhaitait intégrer les données restantes dans le système de son entreprise. Le journal a précisé que « la plainte n'allègue pas que l'ingénieur ait réussi à télécharger les données dans le système de l'entreprise » et qu'« un avocat représentant l'ancien membre du DOGE a déclaré au Post qu'il niait toutes les allégations d'actes répréhensibles ».
Cet article s'ajoute à une longue liste de préoccupations et de critiques suscitées par le DOGE, lancé par le président Donald Trump peu après son entrée en fonction. Le milliardaire Elon Musk était le leader de facto de cette initiative visant à démanteler le gouvernement jusqu'à son départ de l'administration en mai dernier. En réponse à l'article...
