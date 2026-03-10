Uber permet aux femmes d'éviter les chauffeurs et les passagers masculins aux USA, invoquant la nécessité de répondre aux préoccupations concernant la sécurité de sa plateforme de transport à la demande

Uber a lancé une fonctionnalité aux États-Unis permettant aux femmes d'éviter les chauffeurs et les passagers masculins, répondant ainsi aux préoccupations en matière de sécurité sur sa plateforme de transport à la demande. Cette fonctionnalité, qui élargit un programme pilote mené dans plusieurs villes, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour renforcer la sécurité des utilisatrices face aux préoccupations persistantes liées aux agressions sexuelles dans le cadre de ses services de VTC. Malgré un recours collectif intenté contre la société, Uber continue de défendre cette initiative face aux contestations judiciaires.
Ce lancement intervient dans un contexte de tensions juridiques autour des politiques de sécurité mises en place par les plateformes de VTC. En novembre dernier, des chauffeurs masculins ont poursuivi Uber et Lyft en justice pour discrimination sexuelle, après que les deux plateformes de VTC ont déployé des fonctionnalités de transport réservées aux femmes. Les plaignants ont soutenu que ces dispositifs créaient une discrimination à l'égard des chauffeurs masculins en réduisant leur accès aux courses et en renforçant, selon eux, des stéréotypes de genre néfastes.
Le lundi 9 mars 2026, Uber a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux passagères et aux conductrices à travers les États-Unis d'être mises en relation avec d'autres femmes pour leurs trajets, élargissant ainsi un programme pilote visant à répondre aux préoccupations concernant la sécurité de sa plateforme de VTC.
« Lorsque les conductrices et les passagères nous ont fait part de leur souhait d'avoir davantage de contrôle sur leur conduite et leurs revenus, nous les avons écoutées. Ces commentaires ont donné naissance à Women Preferences, une fonctionnalité conçue pour permettre aux femmes de choisir de voyager avec d'autres femmes. Depuis nos premiers projets pilotes l'été dernier, nous avons pu constater à quel point ce choix est important, qu'il s'agisse de se sentir plus à l'aise sur la banquette arrière ou plus confiante au volant », a déclaré Uber dans un article de blog.
« À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous franchissons une nouvelle étape pour les femmes aux États-Unis et dans le monde entier. À partir d'aujourd'hui, Women Preferences s'étend à l'échelle nationale, dans des villes telles que New York, Philadelphie et Washington, D.C., ainsi que dans d'autres villes à travers le monde », a ajouté l'entreprise.
Cette fonctionnalité permet aux femmes de demander une conductrice via une option de l'application appelée « Women Drivers » (Conductrices) lorsqu'elles commandent un trajet. Les passagères peuvent opter pour un autre trajet si l'attente pour une femme est trop longue, et elles peuvent également réserver à l'avance un trajet avec une conductrice pour plus de sécurité et une meilleure planification.
Une troisième option permet aux utilisatrices de définir une préférence pour une conductrice dans les paramètres de leur application, ce qui augmenterait leurs chances d'être mises en relation avec une conductrice, sans toutefois le garantir.
Dans les villes où les comptes pour adolescents sont disponibles, Uber permet également aux utilisateurs adolescents et à leurs tuteurs de demander des conductrices, aussi bien pour les courses à la demande que pour les réservations à l'avance.
Les conductrices Uber peuvent en outre configurer les préférences de l'application pour ne prendre en charge que des demandes de courses provenant de passagères, et elles peuvent désactiver cette préférence à tout moment.
Uber, dont le siège social est situé à San Francisco, affirme qu'environ un cinquième de ses chauffeurs aux États-Unis sont des femmes, bien que ce pourcentage varie d'une ville à l'autre.
Deux chauffeurs Uber californiens ont intenté un recours collectif contre Uber en novembre 2025, arguant que sa fonctionnalité « Women Preferences » (Préférences féminines) enfreignait la loi californienne Unruh Act, qui interdit la discrimination sexuelle par les entreprises commerciales. Le recours accuse cette fonctionnalité de donner aux chauffeurs féminins, minoritaires, accès à l'ensemble des passagers, tandis que les chauffeurs masculins, majoritaires, doivent se disputer un nombre plus restreint de passagers. Le recours soutient également que la politique d'Uber « renforce le stéréotype sexiste selon lequel les hommes sont plus dangereux que les femmes ».
Uber a déposé une requête visant à imposer l'arbitrage dans cette affaire, invoquant un accord signé par les plaignantes lorsqu'elles ont rejoint l'application en tant que chauffeurs. Dans cette requête, Uber conteste que sa nouvelle fonctionnalité enfreigne la loi Unruh, affirmant qu'elle « sert un intérêt public fort et reconnu en matière d'amélioration de la sécurité ».
« Cette fonctionnalité est une solution de bon sens à une demande de longue date des conductrices et des passagères qui ont déclaré à Uber qu'elles se sentiraient plus à l'aise et plus en sécurité si elles pouvaient choisir de voyager avec une autre femme », a déclaré la société dans son dossier judiciaire.
Deux chauffeurs Lyft ont intenté un procès similaire contre cette société pour sa fonctionnalité « Women+Connect », qui permet aux femmes et aux passagers non binaires d'être mis en relation avec des chauffeurs ayant la même identification.
Uber a testé la fonctionnalité « Women Preferences » à San Francisco, Los Angeles et Detroit l'été dernier, puis l'a étendue à 26 villes américaines en novembre. La société a lancé une première version de cette fonctionnalité en Arabie saoudite en 2019, à la suite de l'adoption d'une loi historique accordant aux femmes le droit de conduire. Elle propose désormais des options similaires dans 40 autres pays, dont le Canada et le Mexique.
« Women Preferences a été créé à la demande des femmes. Lancé en 2019 après que les femmes saoudiennes ont obtenu le droit de conduire et que nous avons testé Women Preferences, ce programme est devenu un mouvement mondial, les femmes du monde entier souhaitant avoir davantage de contrôle sur leur utilisation d'Uber. Après plus de 230 millions de trajets à travers le monde, Women Preferences est désormais disponible pour les chauffeurs dans plus de 40 pays et pour les passagers dans 7 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Arabie saoudite, le Portugal, le Brésil et l'Espagne », a déclaré Uber dans son article de blog.
Uber et Lyft font depuis des années l'objet de critiques concernant leur bilan en matière de sécurité, notamment en raison des milliers de signalements d'agressions sexuelles commises par des passagers et des chauffeurs. En février, un jury fédéral a jugé Uber légalement responsable dans une affaire d'agression sexuelle datant de 2023 et a condamné l'entreprise à verser 8,5 millions de dollars à une femme de l'Arizona qui affirmait avoir été violée par l'un de ses chauffeurs.
Uber soutient que, ses chauffeurs étant des prestataires indépendants et non des employés, l'entreprise n'est pas responsable de leurs fautes professionnelles. Mais Uber affirme avoir pris plusieurs mesures pour améliorer la sécurité, notamment en s'associant à Lyft en 2021 afin de créer une base de données répertoriant les chauffeurs exclus de leurs services de VTC pour des plaintes liées à des agressions sexuelles et autres crimes.
Uber affirme que les signalements d'agressions sexuelles ont diminué au fil des ans. Selon les rapports d'Uber, 5 981 incidents d'agression sexuelle ont été signalés aux États-Unis entre 2017 et 2018, contre 2 717 entre 2021 et 2022 (les dernières années pour lesquelles des données sont disponibles), ce qui, selon la plateforme, représente 0,0001 % du nombre total de trajets effectués dans tout le pays.
Alors qu'Uber étend son programme « Women Preferences » à l'échelle nationale, l'entreprise se prépare également à opérer une transition technologique susceptible de transformer profondément son modèle économique. En septembre 2025, son PDG, Dara Khosrowshahi, a déclaré que les robotaxis pourraient remplacer les chauffeurs humains d'ici 10 à 15 ans, ce qui, selon lui, soulève « une question sociétale très importante ».
Uber expérimente déjà des trajets autonomes dans le cadre d'un partenariat avec Waymo, notamment à Atlanta et à Austin. Selon l'entreprise, les premiers résultats suggèrent que les véhicules autonomes pourraient être plus efficaces que la plupart des conducteurs humains. Toutefois, plusieurs obstacles subsistent, notamment des coûts d'exploitation élevés et des défaillances techniques susceptibles de perturber les trajets, ce qui souligne les défis majeurs auxquels est encore confronté le déploiement à grande échelle de la technologie de conduite autonome.
Source : Uber
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Uber crédible ou pertinente ?
