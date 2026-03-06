L'application de rencontre Tinder accepte de payer 60,5 millions $ afin de régler un recours collectif l'accusant de discrimination fondée sur l'âge, pour avoir facturé davantage les utilisateurs plus âgés

L'application de rencontre Tinder a accepté de payer 60,5 millions de dollars pour régler un recours collectif l'accusant de discrimination fondée sur l'âge dans la tarification de ses abonnements. Déposée initialement en 2015 par l'utilisateur Allan Candelore, la plainte alléguait que les utilisateurs de 29 ans et plus se voyaient facturer des tarifs plus élevés pour les abonnements premium, comme Tinder Plus et Tinder Gold. La société a nié avoir enfreint la loi, mais a accepté ce règlement afin de mettre fin à près d'une décennie de litiges. Plus de 260 000 utilisateurs devraient pouvoir bénéficier d'une indemnisation dans le cadre de cet accord.
Tinder est une application de rencontres en ligne et de réseautage géosocial lancée en 2012. Elle permet aux utilisateurs de faire défiler les profils de partenaires potentiels et de les liker ou les ignorer en balayant vers la droite ou vers la gauche. Les correspondances permettent de discuter dans l'application, avec des options telles que « Explorer » pour découvrir des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. L'application de base est gratuite, mais il existe des options de microtransactions pour des fonctions et des fonctionnalités supplémentaires, dont le prix est plus élevé pour les utilisateurs de plus de 30 ans et les utilisateurs des pays développés, d'après les tests réalisés par l'entreprise qui ont montré que ces utilisateurs étaient prêts à payer plus.
Ce règlement survient alors que la tarification personnalisée dans les services numériques fait lobjet dun examen croissant. Une étude publiée en 2022 par la Mozilla Foundation et Consumers International a révélé que lalgorithme de tarification de Tinder pouvait facturer jusquà cinq fois plus cher certains utilisateurs pour le même service. Dans leur analyse du service d'abonnement Tinder Plus, les chercheurs ont constaté que l'application pouvait proposer jusqu'à 31 prix différents dans un même pays, et que les utilisateurs plus âgés étaient souvent facturés davantage, sans que l'entreprise n'apporte de transparence significative sur les critères utilisés pour déterminer ces tarifs.
Plus récemment, Tinder a accepté de verser 60,5 millions de dollars pour régler le recours collectif accusant l'application de rencontres de discriminer certains utilisateurs en leur facturant des abonnements plus chers. L'affaire, initialement déposée en Californie en 2015 par l'utilisateur Allan Candelore, alléguait que Tinder avait enfreint la loi de l'État en facturant aux personnes âgées de 29 ans et plus des abonnements premium tels que Tinder Plus et Tinder Gold plus chers que ceux proposés aux utilisateurs plus jeunes.
Selon la plainte, Tinder utilisait un modèle tarifaire à plusieurs niveaux qui offrait des tarifs moins élevés aux jeunes utilisateurs, tandis que les clients plus âgés payaient beaucoup plus cher pour les mêmes fonctionnalités. La plainte soutenait que cette pratique violait la loi californienne sur les droits civils (Unruh Civil Rights Act) et la loi sur la concurrence déloyale (Unfair Competition Law) de l'État, qui interdisent la discrimination par les entreprises.
« Tinder a ouvertement annoncé et mis en place un système de tarification à plusieurs niveaux qui traite les consommateurs de manière inégale en fonction uniquement de leur âge », indique la plainte. « Quelle est la logique invoquée par les dirigeants de Tinder pour justifier cette tarification basée sur l'âge ? Elle est profitable à leurs résultats financiers. »
L'application de rencontre a nié toute malversation, mais a accepté un règlement de plusieurs millions de dollars pour mettre fin à une longue bataille juridique.
Plus de 260 000 utilisateurs devraient avoir droit à une indemnisation dans le cadre de cet accord. Les paiements varieront en fonction du montant dépensé par chaque individu pour les abonnements premium de Tinder pendant la période éligible.
Le règlement s'applique principalement aux résidents californiens âgés de 29 ans ou plus qui ont acheté Tinder Plus ou Tinder Gold à compter du 2 mars 2015. Certains utilisateurs âgés de 28 ans ou plus qui ont souscrit un abonnement en Californie à compter du 2 mars 2016 peuvent également être éligibles.
Les utilisateurs éligibles devront vérifier les détails de leur adhésion et soumettre leurs informations de paiement via le site officiel du règlement. La date limite pour se désinscrire ou s'opposer à l'accord est le 8 avril 2026, tandis que les utilisateurs ont jusqu'au 18 août 2026 pour confirmer leurs coordonnées s'ils souhaitent recevoir un paiement.
Une audience finale visant à approuver l'accord est prévue le 20 mai 2026 devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. S'il est approuvé, cet accord mettra fin à une bataille juridique qui dure depuis près d'une décennie.
Tinder a déjà été critiquée pour la tarification de certains de ses abonnements haut de gamme. En 2023, l'application a lancé un niveau accessible uniquement sur invitation appelé « Tinder Select », qui coûtait 499 dollars par mois aux utilisateurs. L'abonnement offrait des avantages exclusifs, notamment la possibilité d'envoyer des messages sans match avec quelqu'un et celle d'afficher les profils les plus recherchés.
Ce récent règlement de Tinder intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la gestion des données personnelles par les applications de rencontre. Si ces plateformes sont souvent utilisées pour trouver l'amour, elles collectent et vendent également les données personnelles de leurs utilisateurs. Une étude de 2024 a révélé que 88 % des applications de rencontre examinées ne respectaient pas des normes de confidentialité rigoureuses, ce qui les rend plus nocives que jamais pour la vie privée des utilisateurs.
« Les applications de rencontre prétendent que plus vous partagez de données personnelles, plus vous avez de chances de trouver l'amour. Nous n'avons aucun moyen de savoir si c'est vrai. Ce que nous savons, c'est que la plupart des applications de rencontres échouent de manière spectaculaire à protéger ces informations », a déclaré Misha Rykov, chercheur @ *Privacy Not Included.
Les cyberattaques qui pèsent sur les services de rencontres en ligne s'ajoutent à ces inquiétudes. En février dernier, le groupe de rançongiciels ShinyHunters a piraté plusieurs services de rencontre majeurs appartenant à Match Group, dont Tinder, Meetic et OkCupid en exploitant des failles dans les systèmes d'authentification unique (SSO) et en utilisant des techniques de clonage vocal. Au total, 10 millions d'enregistrements ont été compromis. Les chercheurs en sécurité ont souligné que si cet incident pose des risques notables pour la réputation des victimes, il expose également les utilisateurs de ces applications à des attaques de phishing et d'usurpation d'identité.
