Proton Mail a transmis des informations détaillées au FBI

Proton Mail se défend face aux nombreuses polémiques

L'affaire concerne le mouvement décentralisé « Stop Cop City » à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis. Stop Cop City s'oppose à la construction d'un grand centre de formation policière près du parc Intrenchment Creek. Le groupe « Defend the Atlanta Forest » (DTAF) y était notamment associé, et des membres ont été visés par une enquête pour leur lien avec des actes d'incendie, de vandalisme ou de doxing. Plus de 60 inculpations ont depuis été abandonnées.Dans le cadre de son enquête, le FBI aurait adressé une demande de données aux autorités suisses au sujet de l'utilisation de la messagerie chiffrée de Proton Mail par une personne affiliée au mouvement. Selon un document judiciaire consulté par 404 Media, Proton Mail s'est conformé à la demande du FBI.Proton Mail a fourni aux autorités suisses des données de paiement que le FBI a ensuite utilisées pour déterminer qui était présumé être derrière un compte anonyme affilié à Stop Cop City. Ces archives fournissent des informations sur le type de données que Proton Mail peut fournir et fournit effectivement à des tiers. Les données reçues par le FBI indiquaient qu'un individu spécifique était « la source de paiement d'un compte Proton Mail particulier ».« Le 25 janvier 2024, les informations sur l'abonné reçues de l'unité suisse chargée du traité d'entraide judiciaire ont révélé que [nom complet] (SUJET) était la source de paiement de l'adresse électronique Proton "defendtheatlantaforest@protonmail.com" », peut-on lire. Le média ne publie pas le nom de cette personne, car elle ne semble pas avoir été inculpée d'un crime, d'après les recherches effectuées dans les bases de données judiciaires.Le document judiciaire, rédigé par un agent spécial du FBI appartenant à la brigade antiterroriste nationale, est une déclaration sous serment à l'appui d'un mandat de perquisition. Ce document indique que l'adresse électronique "defendtheatlantaforest@protonmail.com" est officiellement répertoriée comme adresse email principale sur la page Facebook du DTAF. Cette adresse email était également indiquée comme point de contact sur un blogue.Ce blogue partageait régulièrement des informations sur les actions menées contre le centre de formation prévu, notamment le taggage d'un bâtiment lié au projet avec le message : « Vous finirez par abandonner ce contrat, pourquoi attendre de voir jusqu'où nous irons ? » et l'incendie d'un autre bâtiment.« La DTAF utilise le blogue Scenes et d'autres plateformes de médias sociaux pour encourager ses adeptes à participer à ses événements et à mener des actions indépendantes en faveur des objectifs de la DTAF, y compris des activités criminelles », indique le document judiciaire consulté par le média. Ce dernier indique que le FBI estime que la personne qui gère le compte Proton Mail dispose probablement d'un accès administratif au blogue.Le FBI a reçu des informations sur ce compte Proton Mail de la part des autorités suisses dans le cadre du traité MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty - MLAT). MLAT est un accord par lequel les autorités d'un pays acceptent de fournir des informations à une agence d'un autre pays. Ces accords sont souvent utilisés lorsque l'entreprise ou l'entité détenant les informations ne peut répondre qu'aux demandes de données émanant des autorités locales.Edward Shone, responsable de la communication chez Proton AG, la société mère Proton Mail, a déclaré dans un courriel adressé à 404 Media que Proton n'a fourni aucune information au FBI, les informations...