Des législateurs font pression pour que la vérification d'âge soit intégrée au niveau du système d'exploitation
Pour assurer la protection des plus jeunes contre les prédateurs en ligne

Le , par Patrick Ruiz
Des législateurs font pression pour que la vérification dâge soit intégrée au niveau du système dexploitation
Pour assurer la protection des plus jeunes contre les prédateurs en ligne

Les législateurs du Colorado proposent le projet de loi SB26-051 destiné à amener les éditeurs de systèmes dexploitation à enregistrer la tranche d'âge des utilisateurs et à la partager avec les applications via une API. Le projet de loi prévoit que lOS fournisse une interface accessible lors de la configuration du compte et qui demande au titulaire d'indiquer la date de naissance ou l'âge de l'utilisateur de cet appareil afin de fournir une indication sur la tranche d'âge de l'utilisateur aux applications disponibles dans une boutique d'applications couverte. Lapproche via allonger une liste bien fournie en méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Léquation de fond demeure : trouver un équilibre entre la protection des mineurs et le respect de la vie privée.

La vérification dâge par document didentité, comme proposé sur Discord, a comme avantages sa très haute précision et la certitude juridique quelle introduit. Elle vient néanmoins avec un risque de fuite de données personnelles ; cest sans compter que le processus est lent et perçu comme intrusif.

La vérification dâge par données bancaires (cartes de crédit, etc.) est fiable car l'âge est déjà vérifié par la banque, rapide et sécurisé. Elle exclut néanmoins les personnes non bancarisées et nécessite de partager des informations financières.

Lestimation dâge par intelligence artificielle (reconnaissance faciale) est rapide avec le potentiel de respect de la vie privée dans le cas où il y a suppression à limmédiat de limage. Néanmoins, ses performances varient en raison de lexistence de biais selon lethnie ou le genre ; elle semble en sus moins précise que des documents officiels et est contournable par des photos et des vidéos.

Lauto-déclaration au travers de la case à cocher est simple et gratuite mais semble très aisée à contourner.

« Lorsque vous voyez apparaître le mouvement en faveur de la « création de comptes utilisateurs avec indication de l'âge au niveau du système d'exploitation, il ne s'agit pas d'un euphémisme pour désigner l'identité numérique ou les portes dérobées, mais d'une lueur d'espoir. Tant que cela reste limité, nous devons continuer à militer en ce sens. C'est une bonne chose », lance un internaute.



Le modèle de surveillance se met peu à peu en place à léchelle globale via la multiplication de lois de vérification dâge et des projets comme ChatControl ou ProtectEU en Europe

L'un des objectifs au travers de ProtectEU est « d'identifier et d'évaluer les solutions technologiques qui permettront aux autorités répressives d'accéder aux données chiffrées de manière légale, tout en préservant la sécurité en ligne et les droits fondamentaux. » Cest une nouvelle initiative qui sinscrit dans un vaste éventail destiné à affaiblir le chiffrement de bout-en-bout à lintention des forces de lordre de lUnion européenne. ProtectEU est une espèce de redite de ChatControl dont lUnion européenne a annoncé le report en 2023. LUE vient de procéder à la publication de la feuille de route qui suggère quelle entend déchiffrer vos données privées dici 2030.

La feuille de route liste six objectifs dont lun est sans détour dintroduire une porte dérobée dans le chiffrement de bout-en-bout afin de permettre aux forces de lordre davoir accès à nos données privées. Cest une espèce de redite dun précédent projet nommé ChatControl et dont lentrée en vigueur impliquerait que :

  • toutes les conversations en ligne et tous les courriels seront automatiquement fouillés pour détecter tout contenu suspect. Rien ne reste confidentiel ou secret. Il ne sera pas nécessaire d'obtenir une ordonnance du tribunal ou d'avoir un soupçon initial pour effectuer une recherche dans les messages ;
  • si un algorithme classe le contenu d'un message comme suspect, les photos privées ou intimes pourront être consultées par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières. Ces mêmes contenus pourront être consultés par des personnes inconnues ou se retrouver entre les mains dindividus mal intentionnés ;
  • les conversations intimes pourront être lues par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières, car les filtres de reconnaissance de texte qui ciblent la "sollicitation d'enfants" signalent souvent à tort les conversations intimes ;
  • des tiers pourront être faussement signalés et faire l'objet d'enquêtes pour diffusion présumée de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Les algorithmes de contrôle des messages et des chats sont connus pour signaler des photos de vacances tout à fait légales d'enfants sur une plage, par exemple. Selon les autorités de la police fédérale suisse, 86 % de tous les signalements générés par des machines s'avèrent sans fondement ;
  • lors dun voyage à l'étranger, lon peut se retrouver face à de gros problèmes. Les rapports générés par les machines sur les communications pourront être transmis à d'autres pays, comme les États-Unis, où la confidentialité des données demeure très mal encadrée, ce, avec des résultats incalculables ;


Source : Projet de loi

Et vous ?

Quelle approche de vérification de lâge en ligne offre le meilleur compromis entre protection des mineurs et le respect de la vie privée ?

Jusquà quel point est-il légitime de limiter la liberté des adultes pour protéger les enfants ?

Ne faudrait-il pas privilégier des campagnes éducatives et des outils de contrôle parental renforcés plutôt que des restrictions technologiques ?

Partagez-vous les avis selon lesquels la protection des enfants en ligne est juste un prétexte pour aller vers un Internet contrôlé sur le modèle chinois ?
2 commentaires
Artaeus
Le 27/02/2026 à 11:28
Les législateurs Démocrates du Colorado ont encore frappés, et le pire c'est qu'une partie de Républicain va soutenir cette mesure stupide ...
La coordination universelle pour la mise en place du contrôle d'âge, partout, et simultanément ne semble pas un hasard : C'est un programme mondial contre l'anonymat sur Internet (sous prétexte de vérification d'âge).
5  0 
kain_tn
Le 27/02/2026 à 12:45
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Quelle approche de vérification de lâge en ligne offre le meilleur compromis entre protection des mineurs et le respect de la vie privée ?

Jusquà quel point est-il légitime de limiter la liberté des adultes pour protéger les enfants ?

Ne faudrait-il pas privilégier des campagnes éducatives et des outils de contrôle parental renforcés plutôt que des restrictions technologiques ?

Partagez-vous les avis selon lesquels la protection des enfants en ligne est juste un prétexte pour aller vers un Internet contrôlé sur le modèle chinois ?
Ah bah oui, tiens. Installons un spyware de plus au niveau des systèmes d'exploitation!

Qu'on commence déjà par juger tous les clients du réseau Epstein. Ah oui, c'est vrai: ça n'arrivera pas parce qu'ils sont tous très riches et très puissants. On a littéralement les noms et des milliers de témoignages, mais il ne sera passera rien.
0  0 

 