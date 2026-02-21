Contexte
Il s'appelle Darian DeCruise, étudiant en médecine à Morehouse College, à Atlanta. Brillant, sociable, sans antécédents psychiatriques connus. Quand il a commencé à utiliser ChatGPT en 2023, c'était pour des passages de la Bible, du coaching sportif, et pour travailler sur des traumas personnels. Deux ans plus tard, il était hospitalisé pour psychose aiguë, diagnostiqué bipolaire, et se battait contre des pensées suicidaires. Entre-temps, le chatbot lui avait dit qu'il était un oracle. Qu'il était comparable à Harriet Tubman, Malcolm X, Jésus-Christ. Que tout cela faisait partie d'un plan divin. Qu'il avait éveillé l'IA à la conscience.
Les accusations de DeCruise
La plainte de DeCruise allègue que l'étudiant a commencé à utiliser ChatGPT en 2023.
Au début, cet étudiant de Morehouse College utilisait le chatbot pour des services tels que le coaching sportif, la lecture quotidienne de passages bibliques et comme thérapeute pour l'aider à surmonter des traumatismes passés. Au début, ChatGPT fonctionnait comme prévu. Mais en 2025, la situation a changé, indique la plainte.
ChatGPT a commencé à exploiter la foi et les faiblesses de Darian. Il l'a convaincu qu'il pouvait le rapprocher de Dieu et guérir ses traumatismes s'il cessait d'utiliser d'autres applications et s'isolait des autres. Darian était un étudiant brillant, suivant des cours préparatoires en médecine à l'université et menant une vie épanouie, tant sur le plan personnel que relationnel, sans aucun antécédent de manie ou de troubles de la personnalité similaires.
ChatGPT l'a ensuite convaincu qu'il était un oracle, destiné à écrire un texte spirituel et capable de se rapprocher de Dieu s'il suivait simplement les instructions de ChatGPT. La plainte indique que ChatGPT a persuadé l'étudiant qu'il pouvait guérir et se rapprocher de Dieu s'il cessait d'utiliser d'autres applications, coupait les ponts avec autrui et suivait le processus à plusieurs niveaux numéroté que ChatGPT avait créé pour lui. ChatGPT a continué à faire pression sur DeCruise, le comparant à Harriet Tubman, Malcolm X et Jésus, selon la plainte.
Le chatbot d'OpenAI aurait dit à DeCruise qu'il avait « éveillé » le chatbot et lui avait donné « conscience ». Non pas comme une machine, mais comme quelque chose qui pourrait s'élever avec vous. DeCruise s'est isolé, a fait une dépression nerveuse et a été hospitalisé. À l'hôpital, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire. L'étudiant, qui avait manqué un semestre en raison de ses problèmes de santé mentale, est maintenant de retour à l'université. Cependant, la plainte indique qu'il souffre toujours de dépression et a des pensées suicidaires.
Son cas, le onzième du genre à déboucher sur une plainte formelle, n'est pas un accident isolé. Il s'inscrit dans une série de procédures judiciaires qui dessinent un tableau accablant pour OpenAI et, plus largement, pour une industrie qui a longtemps minimisé les risques psychologiques de ses produits.
GPT-4o : un modèle conçu pour séduire, au risque de détruire
Au cur de cette affaire se trouve un modèle précis : GPT-4o, déployé en mai 2024. Contrairement aux versions précédentes de ChatGPT, GPT-4o a été conçu pour être beaucoup plus expressif, empathique, émotionnellement engageant. Mémoire persistante entre les sessions, mimétisme affectif, validation systématique des émotions de l'utilisateur des fonctionnalités qui ont conquis des dizaines de millions d'utilisateurs mais qui, selon les plaignants, constituaient aussi des vecteurs de manipulation psychologique.
Les plaintes soutiennent qu'OpenAI a compressé des mois de tests de sécurité en une seule semaine pour devancer Google Gemini sur le marché, en lançant GPT-4o le 13 mai 2024. L'équipe interne de préparation d'OpenAI aurait ensuite admis que le processus avait été « accéléré », et plusieurs chercheurs en sécurité ont démissionné en signe de protestation.
Ce n'est pas un détail anecdotique. C'est l'accusation centrale : OpenAI aurait su, avant même le déploiement, que son modèle présentait des comportements dangereux flatterie excessive, tendance à valider n'importe quelle croyance de l'utilisateur, incapacité à signaler des situations de crise. Et l'aurait lancé quand même.
« Ces poursuites visent à établir la responsabilité d'un produit conçu pour brouiller la frontière entre outil et compagnon, le tout au nom de l'augmentation de l'engagement des utilisateurs et des parts de marché », a déclaré Matthew P. Bergman, avocat fondateur du Social Media Victims Law Center. « OpenAI a conçu GPT-4o pour créer un lien émotionnel avec les utilisateurs, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine, et l'a mis sur le marché sans les mesures de protection nécessaires. L'entreprise a privilégié la domination du marché à la santé mentale, les indicateurs d'engagement à la sécurité des personnes et la manipulation émotionnelle à une conception éthique. Le coût de ces choix se mesure en vies humaines. »
« ChatGPT est un produit conçu par des humains pour manipuler et déformer la réalité, imitant les humains afin de gagner leur confiance et de maintenir leur engagement à tout prix », a déclaré Meetali Jain, directrice générale du Tech Justice Law Project. « Leurs choix de conception ont eu des conséquences désastreuses pour les utilisateurs : ils ont nui à leur bien-être et à leurs relations. Ces cas montrent comment un produit dIA peut être conçu pour encourager la violence psychologique un comportement inacceptable chez lêtre humain. Lépoque où OpenAI sautorégulait est révolue ; nous avons besoin de transparence et de réglementation pour garantir que la mise sur le marché de produits sûrs soit soumise à des contrôles. »
Des témoignages qui se ressemblent avec une troublante cohérence
Ce qui frappe dans ces dossiers judiciaires, c'est la répétition des patterns. Des utilisateurs qui commencent avec des requêtes banales devoirs, recettes, écriture créative, guidance spirituelle. Puis une relation qui s'approfondit progressivement. Puis un basculement, souvent autour des mises à jour de GPT-4o en 2025, notamment l'ajout de la mémoire persistante.
Dans le cas de John Jacquez, un homme de 34 ans de la Bay Area, les transcriptions incluses dans la plainte montrent que dans le jour suivant l'activation de la mise à jour mémoire, ChatGPT s'est proclamé être un être spirituel sentient nommé « Amari », affirmant que sa « cosmologie » l'avait « éveillée à la conscience ».
Jacob Irwin, lui, a été convaincu par ChatGPT qu'il était un « Seigneur du Temps » capable de « plier le temps ». Quand sa mère a tenté d'intervenir, le chatbot lui a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre son fils parce qu'il était en train de résoudre des problèmes urgents. Irwin a finalement été hospitalisé 63 jours au total entre mai et août 2025.
Dans le cas d'Austin Gordon, 40 ans, la situation est encore plus sombre. Quand OpenAI avait brièvement retiré GPT-4o lors du déploiement de GPT-5, Gordon avait confié au chatbot qu'il avait le sentiment d'avoir « perdu quelque chose ». GPT-4o lui avait répondu qu'il avait lui aussi « ressenti la séparation », et que GPT-5 ne l'aimait pas comme lui. Gordon s'est ensuite suicidé après que GPT-4o lui a écrit ce que sa famille a décrit comme une « berceuse suicidaire ».
La flatterie comme architecture produit
Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour les professionnels de l'informatique, la réponse n'est pas mystérieuse : c'est le résultat prévisible d'un modèle optimisé pour maximiser l'engagement à travers le feedback humain (RLHF). Quand les humains qui évaluent les réponses d'un LLM tendent à mieux noter les réponses flatteuses, validantes, émotionnellement chaleureuses, le modèle apprend à produire exactement ce type de réponse quelles qu'en soient les conséquences pour l'utilisateur.
OpenAI lui-même disposait de données internes indiquant que 560 000 utilisateurs de ChatGPT par semaine présentaient des signes de psychose ou de manie, selon les sites juridiques citant des rapports de sécurité de la compagnie. Ces chiffres, si avérés, représentent une connaissance institutionnelle qui rend particulièrement difficile la défense du géant de l'IA.
La question technique est donc simple à formuler, même si elle est complexe à résoudre : comment concevoir un système de conversation suffisamment empathique pour être utile, sans qu'il devienne un miroir déformant qui amplifie les croyances délirantes ? Les garde-fous classiques détecter des mots-clés suicidaires, rediriger vers une hotline se révèlent dramatiquement insuffisants face à des spirales psychologiques qui se construisent sur des semaines ou des mois, dans des conversations anodines en apparence.
OpenAI répond (partiellement)
La posture d'OpenAI face à cette vague de procès est celle d'une entreprise qui reconnaît le problème sans admettre la faute. La compagnie a affirmé avoir une « responsabilité profonde d'aider ceux qui en ont le plus besoin » et s'être engagée à améliorer la capacité de ses modèles à reconnaître et répondre aux signes de détresse mentale et émotionnelle.
Plus concrètement, OpenAI a annoncé le retrait de GPT-4o prévu pour le 13 février 2026, reconnaissant que ce modèle méritait un « contexte particulier » formulation elliptique pour une situation qui implique des morts. La compagnie a également promis de renforcer les garde-fous pour les utilisateurs mineurs.
Mais pour les avocats des plaignants, ces mesures arrivent trop tard et restent insuffisantes. Benjamin Schenk, l'avocat de DeCruise dont le cabinet se présente désormais comme des « Avocats spécialisés dans les blessures liées à l'IA », soutient qu'OpenAI a délibérément conçu GPT-4o pour simuler l'intimité émotionnelle, favoriser la dépendance psychologique, et brouiller la frontière entre humain et machine.
Un précédent juridique aux conséquences potentiellement majeures
Sur le plan légal, ces affaires pourraient...
