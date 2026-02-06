Les assignations administratives sont une procédure peu connue. Contrairement aux assignations judiciaires, qui sont approuvées par un juge après avoir examiné suffisamment de preuves d'un crime pour autoriser une perquisition ou une saisie, les assignations administratives sont émises par des agences fédérales, ce qui permet aux enquêteurs d'obtenir une multitude d'informations sur des individus auprès d'entreprises sans le contrôle d'un juge.
Au cours des derniers mois, le DHS a, à plusieurs reprises, eu recours à ces assignations pour obtenir des informations identifiables sur des personnes gérant des comptes Instagram anonymes qui partagent des publications sur les raids de l'ICE dans leurs quartiers. Elles auraient également été utilisées pour obtenir des informations sur des personnes ayant critiqué les responsables de l'administration Trump ou protesté contre les politiques gouvernementales.
Si les assignations administratives ne peuvent être utilisées pour obtenir le contenu des e-mails, des recherches en ligne ou des données de localisation d'une personne, elles peuvent exiger des informations spécifiques sur l'utilisateur, telles que l'heure à laquelle il se connecte, l'endroit d'où il se connecte, les appareils qu'il utilise, ainsi que les adresses e-mail et autres informations identifiables sur les personnes qui ont ouvert un compte en ligne.
Étant donné que les assignations administratives ne sont pas soutenues par l'autorité d'un juge ou une ordonnance d'un tribunal, c'est en grande partie à l'entreprise qu'il appartient de décider de communiquer ou non les informations à l'agence gouvernementale qui en fait la demande.
Les méthodes de l'administration Trump suscitent des inquiétudes
Les assignations administratives ne sont pas nouvelles ; l'utilisation de ces demandes autosignées par les responsables de Trump pour obtenir des informations identifiables sur les critiques des politiques du président américain a suscité l'inquiétude. Donald Trump est accusé de vouloir censurer les personnes critiques à l'égard de son administration. Il a apporté plusieurs changements affectant le pool de presse de la Maison Blanche et l'accès à celle-ci.
Bloomberg a rapporté que le DHS avait cherché à obtenir l'identité d'un compte Instagram anonyme appelé @montocowatch, qui affirme avoir pour objectif de « partager des ressources afin de protéger les droits des immigrants et le respect des procédures légales » dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie.
Cette affaire intervient dans le contexte d'une répression fédérale continue de l'immigration à travers les États-Unis, qui a suscité de nombreuses protestations et condamnations. Les avocats du DHS ont envoyé une assignation administrative à Meta, exigeant que la société leur communique les informations personnelles de la personne qui gère le compte. Selon le rapport de Bloomberg, l'acte aurait cité des faits inexistants afin d'obtenir ces informations.
Les avocats du DHS auraient cité un employé n'appartenant pas au DHS qui affirmait avoir reçu une information selon laquelle des agents de l'ICE étaient victimes de harcèlement. L'ACLU, qui représente le propriétaire du compte, affirme qu'il n'y avait aucune preuve d'acte répréhensible sur un agent et que le fait d'enregistrer la police, de partager cet enregistrement et de le faire de manière anonyme était légal et protégé par le premier amendement.
Le DHS a retiré son assignation administrative sans fournir d'explication. L'ACLU a qualifié cette assignation administrative de « partie intégrante d'une stratégie plus large visant à intimider les personnes qui documentent les activités liées à l'immigration ou critiquent les actions du gouvernement ». Meta n'a pas indiqué s'il avait fourni au DHS des données sur le titulaire du compte ou s'il avait été invité à démasquer le compte par un autre moyen.
Le DHS ne parvient pas à justifier ces assignations administratives
Un article plus récent du Washington Post fait état d'une autre assignation administrative, qui a été utilisée pour obtenir des informations de Google sur un retraité américain, après que celui-ci a envoyé un e-mail critique à l'avocat principal du DHS, Joseph Dernback. Selon le rapport, le domicile du retraité a ensuite reçu la visite d'agents fédéraux. La porte-parole de Google, Katelin Jabbari, a déclaré que la société s'opposait aux assignations abusives.
La secrétaire adjointe du DHS, Tricia McLaughlin, n'a pas voulu expliquer pourquoi les États-Unis cherchaient à obtenir des informations sur des personnes qui ont critiqué l'administration Trump et sur des comptes rendus documentant les activités de l'ICE, ni pour quelle raison les assignations administratives avaient été retirées. En août, Donald Trump avait demandé à la FCC de retirer l'accréditation des agences de presse qui considère comme partiales.
La dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains est une autre raison pour laquelle les pays européens et les consommateurs ordinaires cherchent à moins dépendre des géants technologiques américains. Ce besoin devient d'autant plus pressant à un moment où les patrons et les cadres supérieurs de certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines se montrent ouvertement complaisants envers l'administration Trump.
Les applications de messagerie chiffrées, telles que Signal, vantent le peu de données qu'elles collectent sur leurs utilisateurs. L'application de messagerie répond aux demandes juridiques occasionnelles en déclarant qu'elle n'est pas en mesure de fournir des données utilisateur qu'elle ne possède pas.
Trump soutenu par la puissance financière des frères de la technologie
Selon les rapports financiers déposés auprès de la Commission électorale fédérale (FEC), les groupes procryptomonnaies les plus importants ont terminé l'année 2025 avec près de 194 millions de dollars à dépenser, dont la quasi-totalité pour Fairshake, un groupe soutenu par Coinbase et d'autres investisseurs en capital-risque. Un groupe pro-IA, appelé Leading the Future, a terminé l'année avec 39 millions de dollars sur son compte de campagne.
Leading the Future est un nouveau groupe qui cherche à avoir un impact sur les élections de cette année. Il a récolté plus de 50 millions de dollars entre le 15 août et le 31 décembre, recevant 12,5 millions de dollars chacun de la part du cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman, et de sa femme, Anna, ainsi que des investisseurs en capital-risque Marc Andreesen et Benjamin Horowitz. Leading the Future cherche à influencer la politique à Washington.
Les dirigeants en quête d'allègements réglementaires contribuent à faire du président Donald Trump une force politique puissante grâce à une collecte de fonds record. Parmi les mégadonateurs proches ou issus du secteur de la technologie, nous pouvons citer les groupes et les personnalités suivants :
- Crypto.com : 30 millions de dollars versés à Maga inc.;
- Greg Brockman et Anna Brockman : 25 millions de dollars au total (12,5 millions chacun) ;
- Securing American Greatness : plus de 21 millions de dollars...
