Les députés français ont récemment voté en faveur d'un projet visant à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette mesure sinscrit dans une dynamique de protection accrue des jeunes contre les risques identifiés des plateformes en ligne, incluant lexposition à des contenus inappropriés, le cyberharcèlement et les effets potentiels sur la santé mentale. La loi doit encore être examinée par le Sénat avant dentrer en vigueur.
Si elle est adoptée, cela signifie que les mineurs français ne pourront pas utiliser des applications de médias sociaux comme Snapchat, Instagram et TikTok. Toutes les plateformes seront tenues de vérifier l'âge de tous leurs utilisateurs, y compris les adultes, avant la fin de l'année. Mais le gouvernement pourrait aller plus loin encore, en restreignant lusage des VPN afin d'empêcher les adolescents de contourner linterdiction daccès aux réseaux sociaux.
« Si [cette législation] nous permet de protéger une très grande majorité d'enfants, nous continuerons. Et les VPN sont le prochain sujet sur ma liste », a déclaré la ministre déléguée à l'Artificial Intelligence et au Numérique, Anne Le Hénanff, lors d'une intervention sur la chaîne publique Franceinfo.
« Nous avons franchi une étape très importante lundi [...] nous sommes le premier pays européen à avoir fixé cet âge, 15 ans. Ce n'est qu'un début », a déclaré Anne Le Hénanff, soulignant que l'âge moyen auquel un enfant s'inscrit sur les réseaux sociaux en France n'est que de huit ans et demi. « À huit ans et demi, je ne pense pas que quiconque connaisse les VPN, à moins d'avoir la complicité d'un adulte ». Ses propos ont déclenché un tollé en ligne.
Des solutions difficiles à mettre en uvre sur le plan technique
La mise en uvre pratique de l'interdiction des réseaux sociaux en France présente d'énormes obstacles techniques, ce qui explique pourquoi les autorités envisagent de restreindre l'accès aux VPN. Les plateformes de réseaux sociaux s'appuient principalement sur les informations d'âge fournies par les utilisateurs, qui peuvent être facilement falsifiées. Les critiques affirment que « ces mesures créent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent ».
Des systèmes de vérification de l'âge plus robustes, tels que la reconnaissance faciale ou la vérification des pièces d'identité officielles, soulèvent leurs propres problèmes de confidentialité et se heurtent à la résistance des groupes de défense des libertés civiles. Les VPN compliquent davantage l'application de la loi en permettant aux internautes de donner l'impression qu'ils accèdent à des services depuis des pays qui ne sont pas soumis à cette interdiction.
L'approche de la France diffère nettement de celle d'autres pays qui tentent d'imposer des restrictions similaires. L'Australie a récemment adopté une loi obligeant les plateformes de réseaux sociaux à vérifier l'âge des utilisateurs, mais sans cibler l'utilisation des VPN. La loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) impose également des responsabilités aux plateformes plutôt que de restreindre les outils utilisés par les utilisateurs.
La volonté de la France d'envisager une réglementation des VPN suggère un cadre réglementaire plus complet, et potentiellement plus intrusif, qui pourrait obliger les fournisseurs d'accès à Internet à bloquer ou à surveiller le trafic VPN, une proposition techniquement complexe et controversée.
Bien sûr, si le commentaire d'un seul membre du gouvernement français ne signifie pas que la France va effectivement interdire les VPN pour toute la population, il indique toutefois la direction que certains dirigeants du pays souhaitent prendre. Les détracteurs ont réagi aux déclarations de la ministre Anne Le Hénanff en exprimant leur inquiétude quant au fait que ces tentatives de mesures protectrices s'orientaient vers une direction autoritaire.
La France accusée de porter atteinte aux libertés numériques
Ce n'est pas la première fois que les VPN sont confrontés à des restrictions potentielles dans le pays. En 2023, un projet d'amendement à la loi SREN avait également exploré cette possibilité. Mais cette disposition a finalement été rejetée. La déclaration de la ministre Anne Le Hénanff a rapidement suscité des critiques en ligne. L'écrivain et réalisateur français Alexandre Jardin a comparé ce projet à ceux observés dans les régimes autoritaires.
« Ce qui était considéré hier comme un délire paranoïaque est désormais officiellement admis : l'interdiction des réseaux sociaux n'est que le début de la censure d'Internet. Le ministre annonce déjà, sans même le cacher, le contrôle des VPN, comme dans les régimes autoritaires », a déclaré le réalisateur.
Les principaux fournisseurs de VPN ont réagi avec force à la tentative française. ExpressVPN, NordVPN et d'autres services de premier plan ont publié des déclarations défendant leur rôle dans la protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs. Le secteur des VPN, évalué à plus de 44 milliards de dollars à l'échelle mondiale, fait valoir que ses services servent des objectifs légitimes qui vont bien au-delà du contournement des restrictions d'âge.
Les répercussions économiques vont au-delà des entreprises de VPN elles-mêmes. La France accueille de nombreuses entreprises technologiques et startups qui s'appuient sur la technologie VPN pour sécuriser leurs opérations. Les entreprises de cybersécurité utilisent les VPN comme composants fondamentaux de leurs architectures de sécurité. Toute restriction pourrait désavantager les entreprises françaises dans l'économie numérique mondiale.
En conséquence, cela pourrait pousser les talents technologiques et les investissements vers des pays ayant des politiques Internet plus permissives. Le secteur technologique français, qui a connu une croissance substantielle au cours des dernières années, pourrait être confronté à des désavantages concurrentiels si les entreprises doivent se conformer à des réglementations VPN complexes auxquelles leurs concurrents ailleurs ne sont pas soumis.
Protection des enfants : une justification remise en question
Si la protection des enfants en ligne bénéficie d'un large soutien public, les solutions proposées par le gouvernement français sont controversées. Les experts s'interrogent sur l'efficacité et la proportionnalité des restrictions relatives aux VPN. Les organisations de protection de l'enfance soulignent que la plupart des jeunes ne disposent pas des compétences techniques nécessaires pour utiliser les VPN, ce qui suggère que le problème est peut-être exagéré.
Le fait de se concentrer sur les restrictions relatives aux VPN risque de détourner l'attention d'interventions plus efficaces, telles que l'amélioration de l'éducation numérique, la conception de meilleures plateformes et le renforcement des outils de contrôle parental qui ne nécessitent pas d'infrastructure de surveillance gouvernementale. En outre, les recherches sur les restrictions Internet et la sécurité des enfants donnent des résultats mitigés.
Par exemple, les pays qui appliquent un filtrage étendu d'Internet, comme la Chine et l'Iran, sont toujours confrontés à des problèmes importants en matière d'exploitation des enfants en ligne et de leur exposition à des contenus préjudiciables. À l'inverse, les pays qui appliquent des restrictions minimales, mais disposent de programmes éducatifs solides et de mesures concernant la responsabilisation des plateformes ont obtenu de meilleurs résultats.
Les données disponibles suggèrent que les restrictions techniques brutales peuvent être moins efficaces que les approches globales qui s'attaquent aux causes profondes des préjudices en ligne tout en préservant les droits numériques. Andy Yen, fondateur et PDG de Proton, la société à l'origine de Proton VPN, a averti que « l'interdiction des VPN violerait les droits fondamentaux des individus qui sont au cur des valeurs françaises et européennes ».
Implications plus larges pour la politique numérique européenne
Les délibérations de la France sur les VPN interviennent à un moment charnière pour la politique numérique européenne. Le continent s'est positionné comme un leader mondial en matière de réglementation...
