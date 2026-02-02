Que les constructeurs tentent dimposer au travers des mécanismes logiciels et des abonnements
Les constructeurs dimprimantes sont critiqués pour la multiplication de manuvres destinées à empêcher lacquisition par les utilisateurs de cartouches dencre moins coûteuses. Cest la raison pour laquelle certains mettent en place des mécanismes logiciels permettant latteinte de cet objectif. La ville de Los Angeles s'apprête à prendre une mesure de nature à mettre à mal de telles pratiques. En effet, la législation découle davantage de préoccupations environnementales que de la protection des consommateurs.
Le conseil municipal de Los Angeles a voté à l'unanimité un cadre visant à interdire les cartouches d'encre qui ne peuvent être rechargées ou recyclées. La ville a pour objectif d empêcher que les cartouches d'encre vides ne finissent dans les décharges, à l'instar de l'interdiction des pailles en plastique à usage unique, dans le cadre de son plan zéro déchet. Los Angeles espère éliminer la quasi-totalité de ses déchets d'ici 2045.
Le remplissage des cartouches d'encre vides est généralement moins coûteux que l'achat de nouvelles cartouches, mais les fabricants d'imprimantes tels que HP et Epson ont tenté d'empêcher cette pratique par le biais de la gestion des droits numériques (DRM) et des abonnements. Les mises à jour du micrologiciel ont entraîné l'arrêt des imprimantes dès la détection de cartouches tierces, même lors d'opérations autres que l'impression, telles que la numérisation.
En 2018, Epson a été accusé d'utiliser des DRM pour empêcher ses clients de recharger les cartouches de l'entreprise. De plus, HP a admis qu'il cherchait à fidéliser ses clients afin qu'ils achètent exclusivement du matériel de l'entreprise lorsqu'ils utilisent ses imprimantes. Même Brother, autrefois loué pour prendre en charge les cartouches et les toners tiers, a été pris en flagrant délit de distribution de DRM visant à dégrader la qualité d'impression des cartouches tiers.
Ces tactiques visent à maintenir un modèle commercial dans lequel les cartouches et les abonnements coûteux compensent les prix relativement bas des imprimantes. HP, qui a réglé plusieurs poursuites judiciaires sans reconnaître avoir commis de faute, a qualifié les utilisateurs qui n'achètent pas l'encre de la société de mauvais investissement.
En fait, certains constructeurs estiment que limpression doit devenir un service en ligne adossé à des abonnements.
Le PDG de HP, Enrique Lores, a déclaré dans une interview que « notre objectif à long terme est de faire de limpression un abonnement, car nous pensons que cest le meilleur moyen de fidéliser nos clients et de leur offrir une expérience optimale ». Selon lui, le service HP Instant Ink, qui permet aux utilisateurs de recevoir automatiquement des cartouches dencre ou de toner à domicile lorsquils sont à court, représente lavenir de limpression.
Il est bien connu que les imprimantes sont régulièrement vendues à perte, les véritables revenus provenant de la vente de cartouches d'encre de remplacement. Le passage à un modèle d'abonnement semble n'être qu'une nouvelle tentative de maximiser ce flux de bénéfices.
Mais le PDG de HP ne présente pas les choses de cette façon :
« Nous avons annoncé il y a quelques années que notre objectif était de réduire le nombre de ce que nous appelons les clients non rentables. En effet, chaque fois qu'un client achète une imprimante, c'est un investissement pour nous. Nous investissons dans ce client et s'il n'imprime pas suffisamment ou n'utilise pas nos fournitures, c'est un mauvais investissement », a-t-il expliqué, transformant la « vente à perte » en un euphémisme « d'investissement ».
« Notre objectif est de rendre l'impression aussi facile que possible et notre objectif à long terme est de faire de l'impression un abonnement », a déclaré Lores. Ces propos font écho à ceux de l'ancienne directrice financière, Marie Myers, qui a déclaré en décembre dernier : « nous constatons que lorsque vous faites passer un client d'un modèle purement transactionnel, qu'il s'agisse d'Instant Ink ou de l'ajout de papier, il y a en quelque sorte une augmentation d'environ 20 % de la valeur de ce client parce que vous verrouillez cette personne et que vous vous engagez dans une relation à plus long terme avec elle ».
