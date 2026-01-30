France Travail sanctionnée d'une amende de 5 millions d'euros pour manquements graves à la protection des données personnelles : la CNIL met fin à l'illusion d'un RGPD à deux vitesses pour le secteur public

Au premier trimestre 2024, un ou plusieurs attaquants sont parvenus à sintroduire dans le système dinformation de France Travail (anciennement Pôle emploi jusqu'au 31 décembre 2023), lorganisme gouvernemental français en charge de lemploi.
Et France Travail de déclarer :
« Compte tenu des investigations techniques menées, les données personnelles didentification exposées sont les suivantes : nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresses mail et postale et numéros de téléphone. Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cet acte de cybermalveillance. Il nexiste donc aucun risque sur lindemnisation.
« La base de données qui aurait été extraite de façon illicite contient les données personnelles didentification des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr. Cest donc potentiellement les données personnelles de 43 millions de personnes qui ont été exfiltrées. »
Lopération a débuté par une « usurpation didentité de conseillers Cap emploi » (organisme en charge de la recherche demploi des personnes handicapées), a expliqué lopérateur, à la suite de quoi France Travail a « remarqué des requêtes suspectes ».
Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour évaluer létendue des dégâts et identifier les auteurs de lattaque. France Travail a également mis en place des mesures durgence pour sécuriser ses réseaux et prévenir de futures intrusions. Les personnes affectées sont conseillées de surveiller leurs comptes et de rester vigilantes face à déventuelles fraudes ou usurpations didentité.
Une sanction lourde prononcée par la CNIL
Le contrôle réalisé par la CNIL a révélé linsuffisance des mesures techniques et organisationnelles mises en uvre afin dassurer la sécurité des données personnelles traitées. En conséquence, la formation restreinte (organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions) a prononcé une amende de 5 millions deuros à lencontre de France Travail, tenant compte de la méconnaissance des principes essentiels en matière de sécurité, du nombre de personnes concernées, du volume et de la sensibilité des données traitées.
En outre, la formation restreinte a enjoint à France Travail de justifier des mesures correctrices apportées, selon un calendrier de mise en uvre précis.
À défaut, lorganisme devra payer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
La décision rendue publique par la CNIL sinscrit dans le cadre strict du RGPD, mais elle dépasse largement le simple rappel à lordre réglementaire. Lautorité reproche à France Travail des manquements persistants aux obligations de sécurité, notamment labsence de mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour protéger des données personnelles sensibles. Il ne sagit pas dune erreur ponctuelle ou dun incident isolé, mais dun ensemble de défaillances révélant une approche insuffisamment structurée de la cybersécurité.
En effet, la formation restreinte a relevé que France Travail na pas mis en place les mesures techniques et organisationnelles qui auraient pu rendre lattaque plus difficile. Pour rappel, la mise en uvre de mesures de sécurité adaptées aux risques est une obligation de moyens prévue par larticle 32 du RGPD. Elle a notamment relevé que les modalités dauthentification permettant aux conseillers CAP EMPLOI daccéder au système dinformation de FRANCE TRAVAIL nétaient pas suffisamment robustes.
De plus, la formation restreinte a souligné linsuffisance de mesures de journalisation permettant de détecter les comportements anormaux sur son système dinformation. Enfin, la formation restreinte a relevé que les habilitations daccès des comptes des conseillers CAP EMPLOI avaient été définies de manière trop large, permettant aux conseillers CAP EMPLOI daccéder aux données de personnes quils naccompagnaient pas, ce qui a accru le volume de données accessibles par les attaquants.
Pour déterminer la sanction, la formation restreinte a tenu compte du fait que la plupart des mesures de sécurité adéquates avaient été identifiées par France Travail, en amont de la mise en uvre du traitement, dans les analyses dimpact, sans pour autant avoir été effectivement mises en uvre.
Pour les professionnels de linformatique, cette sanction illustre une évolution nette de la doctrine de la CNIL. Lépoque où les organismes publics bénéficiaient dune forme de tolérance implicite semble révolue. Désormais, la conformité RGPD sapprécie à laune des risques réels, du volume de données traitées et de la capacité de lorganisation à anticiper les menaces.
France Travail, un acteur critique au cur de flux de données massifs
France Travail gère des millions de dossiers de demandeurs demploi, dentreprises et de partenaires institutionnels. Ces données couvrent des informations didentité, de situation professionnelle, parfois financière ou sociale, ce qui en fait une cible de choix pour la cybercriminalité. Dans ce contexte, lexigence de sécurité ne peut être minimale ni purement déclarative.
La CNIL pointe notamment des insuffisances dans la gestion des accès, le cloisonnement des systèmes et la surveillance des usages. Pour un acteur de cette taille, ces lacunes traduisent moins un manque de moyens quun déficit de gouvernance IT et de pilotage de la sécurité dans la durée.
Une lecture très opérationnelle du RGPD
Ce qui frappe dans cette affaire, cest la manière dont la CNIL interprète concrètement les obligations du RGPD. La notion de « sécurité appropriée » nest pas abstraite. Elle suppose des audits réguliers, des politiques daccès rigoureuses, une traçabilité effective et une capacité démontrée à détecter et contenir les incidents.
Pour les DSI et RSSI, le message est limpide : documenter ne suffit plus. Les autorités attendent des preuves opérationnelles, mesurables, et une amélioration continue des dispositifs. Largument du contexte public ou de la complexité organisationnelle nest plus recevable lorsquil sagit de données personnelles à grande échelle.
Un signal fort pour tout le secteur public et au-delà
Cette amende de 5 millions deuros marque un tournant symbolique. Elle rappelle que les organismes publics sont soumis aux mêmes exigences que les entreprises privées, y compris les plus grandes. Pour les prestataires IT, les intégrateurs et les éditeurs travaillant avec ladministration, cette décision implique également une responsabilité accrue. La sécurité des données devient un critère contractuel central, susceptible dengager la responsabilité de toute la chaîne.
Dans un contexte de numérisation accélérée des services publics, la sanction infligée à France Travail agit comme un révélateur. Elle montre que la transformation numérique sans investissement massif et continu dans la cybersécurité expose à des risques juridiques, financiers et réputationnels désormais très concrets.
Au fond, cette décision soulève une question plus large pour les professionnels de lIT : lÉtat français a-t-il réellement intégré la cybersécurité comme une fonction stratégique, au même titre que...
