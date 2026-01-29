IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Digital Omnibus : comment les géants technologiques américains s'allient à l'extrême droite européenne pour affaiblir les droits numériques européens

Le , par Stéphane le calme
315 commentaires

6PARTAGES

16  0 
Depuis plusieurs années, lUnion européenne sest imposée comme le laboratoire mondial de la régulation numérique, multipliant les textes visant à encadrer les plateformes, protéger les données et limiter les abus de position dominante. Mais cette architecture juridique, patiemment construite à Bruxelles, se heurte désormais à une stratégie plus politique que juridique : lalliance tactique entre certains géants technologiques américains et des forces politiques européennes dextrême droite, décidées à affaiblir les règles du jeu communautaires. Derrière le discours de la « liberté dexpression » et de la « souveraineté nationale », se joue une bataille de pouvoir sur lavenir du numérique européen.

La montée en puissance de textes comme le Digital Services Act et le Digital Markets Act a profondément modifié le rapport de force entre Bruxelles et la Silicon Valley. Là où les autorités européennes cherchaient à imposer transparence algorithmique, responsabilité éditoriale et concurrence loyale, nombre dacteurs américains ont vu émerger un risque systémique pour leur modèle économique. Amendes potentiellement colossales, contraintes opérationnelles lourdes, obligation douvrir certaines données : la régulation nest plus un simple coût de conformité, mais une remise en cause structurelle de la domination des plateformes.

Dans ce contexte, la stratégie de lobbying classique, faite de consultations techniques et de recours juridiques, montre ses limites. Le débat a glissé sur un terrain idéologique, où la réglementation est présentée comme une censure politique ou une attaque contre linnovation. Cest précisément sur ce terrain que certains acteurs technologiques ont trouvé des alliés inattendus.

Dans une nouvelle analyse réalisée par Corporate Europe Observatory et LobbyControl, les ONG ont retracé les traces laissées par les géants du numérique dans les propositions de la loi omnibus sur le numérique, qui prévoit une déréglementation majeure des lois européennes en matière numérique, notamment le RGPD et la loi sur l'IA. Elles ont noté qu'ils sont aidés dans cette tentative par l'administration Trump et l'extrême droite européenne :

« Fin novembre 2025, Ursula von der Leyen a offert à Trump et à ses oligarques technologiques un cadeau de Noël avant l'heure : une attaque sans précédent contre les droits numériques. Dans son projet dit "Digital Omnibus", la Commission européenne a proposé d'affaiblir des règles importantes destinées à nous protéger contre les abus de pouvoir des géants technologiques.

« Ces protections garantissent la sécurité des données de chacun, la responsabilité des gouvernements et des entreprises, empêchent les systèmes d'intelligence artificielle de décider des opportunités de vie des individus et, enfin, préservent nos sociétés d'une surveillance incontrôlée.

« Dans le même temps, le Digital Omnibus s'inscrit dans le programme de déréglementation de la Commission européenne, qui menace les normes sociales et environnementales fondamentales en Europe. Ironiquement, ce programme de déréglementation est présenté par la Commission comme un moyen de rendre l'UE "compétitive", alors qu'en réalité, il renforce activement le pouvoir des grandes entreprises technologiques américaines qui dominent le secteur. »


La convergence des discours entre Big Tech et extrême droite

Dans plusieurs pays européens, des partis dextrême droite ont fait de la critique de Bruxelles et de la « bureaucratie européenne » un axe central de leur discours. La régulation numérique devient alors un symbole commode : elle incarnerait un pouvoir technocratique lointain, imposant ses normes à des États souverains et étouffant la liberté dexpression.

Ce narratif trouve un écho chez certaines plateformes américaines, en particulier celles dont le modèle repose sur une modération minimale des contenus ou sur des algorithmes opaques. En salignant publiquement, ou plus discrètement via des réseaux de soutien idéologique et médiatique, avec ces forces politiques, elles contribuent à installer lidée que les règles européennes seraient intrinsèquement liberticides. Largument nest pas nouveau, mais il gagne en puissance lorsquil est relayé par des élus nationaux et des eurodéputés capables dinfluer directement sur le processus législatif.

Un jeu politique à lintérieur même des institutions européennes

Lextrême droite européenne ne se contente plus dun rôle protestataire. Présente dans plusieurs parlements nationaux et au Parlement européen, elle dispose désormais de relais institutionnels capables de ralentir, amender ou fragiliser lapplication des textes existants. Dans certains cas, les stratégies convergent : retarder lentrée en vigueur de sanctions, exiger des révisions de directives ou multiplier les recours politiques contre la Commission.

Pour les géants américains du numérique, lenjeu est clair. Il ne sagit pas nécessairement dabroger frontalement les règles, opération politiquement coûteuse, mais den réduire la portée concrète. Un cadre juridique affaibli par des exceptions nationales, des retards dapplication ou des arbitrages politiques devient beaucoup plus gérable quun système harmonisé et strictement appliqué à léchelle de lUnion.

Liberté dexpression ou dérégulation déguisée ?

Le cur du débat se cristallise autour de la liberté dexpression, thème hautement inflammable dans lopinion publique. Les plateformes présentent volontiers la régulation européenne comme une tentative de contrôler le discours public, voire dimposer une vision idéologique unique. Ce cadrage trouve un écho naturel chez des partis qui dénoncent depuis longtemps les « élites » et les « médias dominants ».

Pourtant, derrière cette rhétorique, la question est avant tout économique et technique. La transparence algorithmique, la lutte contre la désinformation ou lencadrement de la publicité politique menacent des leviers clés de monétisation et dinfluence. La liberté invoquée nest pas seulement celle des utilisateurs, mais aussi celle des plateformes de fonctionner sans contraintes externes significatives.

Le recul silencieux des droits fondamentaux

Ce qui frappe à la lecture de cette analyse, cest la nature souvent silencieuse du recul observé. Il ne sagit pas dune suppression explicite des droits numériques, mais dun affaiblissement progressif de leur portée. Moins de transparence exigée sur les algorithmes, des mécanismes de recours plus complexes pour les utilisateurs, des obligations de modération moins contraignantes : autant de micro-ajustements qui, cumulés, modifient profondément léquilibre initial recherché par le législateur européen.

Dans ce contexte, la convergence avec les discours politiques hostiles à la régulation prend tout son sens. Le lobbying de Big Tech crée un terrain favorable, que certaines forces politiques exploitent ensuite pour justifier une remise en cause plus idéologique des règles européennes. Le recul des droits numériques devient alors le produit dune double dynamique, à la fois technocratique et politique.

Comment la Commission entend affaiblir le RGPD et la directive ePrivacy ? L'analyse propose un comparatif des textes sur plusieurs domaines.


Prenons par exemple l'utilisation de vos données personnelles pour l'entraînement de l'IA

Les modèles d'IA générative sont entraînés à partir d'énormes quantités de données. La Commission a l'intention d'autoriser l'entraînement des modèles d'IA à partir de données personnelles, y compris des données hautement sensibles telles que la sexualité, les convictions politiques ou l'origine ethnique, sans consentement actif. Les données des personnes ne seront protégées contre leur utilisation pour l'entraînement des modèles d'IA que si elles s'y opposent explicitement.

Les entreprises technologiques peuvent en principe collecter toutes les données personnelles disponibles sur Internet pour former leurs modèles d'IA sans consentement actif (le refus resterait toutefois possible). La protection des données sensibles utilisées pour former l'IA, telles que les convictions politiques, l'appartenance à un syndicat ou la sexualité, est également affaiblie.

Il existe un risque de « fuite de données », les systèmes d'IA reproduisant les données personnelles sur lesquelles ils ont été formés ou produisant de fausses informations. Dans un cas de ce type, un journaliste a été faussement accusé d'abus sexuels sur mineurs par un chatbot de Microsoft, alors qu'il venait simplement de publier des articles sur des affaires pénales à ce sujet. Le système d'IA, qui est essentiellement un programme statistique, avait confondu ces informations et l'avait présenté comme un criminel.

Les grandes entreprises technologiques telles que Meta, Google et X ont tout à y gagner, car elles peuvent entraîner leurs modèles d'IA à l'aide des énormes quantités de données personnelles collectées via leurs plateformes.

Les grandes entreprises technologiques dépensent des sommes colossales, pouvant atteindre 550 milliards de dollars américains en 2026, pour dominer le marché de l'IA. L'assouplissement des règles relatives à la collecte de données pour l'IA leur est donc directement profitable.


Martin Bernklau victime de l'intelligence artificielle

Un risque systémique pour le modèle numérique européen

Cette convergence dintérêts pose un problème stratégique majeur pour lUnion européenne. Si la régulation numérique devient un champ de bataille idéologique polarisé, son application risque dêtre...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

315 commentaires
Commenter Signaler un problème
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 29/01/2026 à 10:26
"Vérification d'âge" cachant des contrôles d'identité, censure DNS, identité numérique, DSA avec la censure secrète des ONGs "signaleurs de confiance" nommé par le gouvernement, KYC pour les cryptos ...
=> Désolée, mais l'UE ne défend plus le "droit numérique", mais la surveillance et la censure (ou "régulation" si on aime l'euphémisme).

La seule bonne chose que je reconnais, c'est la demande d'audit des algorithmes qui devrait être public et open-source.
4  1 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 29/01/2026 à 10:47
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Dans plusieurs pays européens, des partis dextrême droite ont fait de la critique de Bruxelles et de la « bureaucratie européenne » un axe central de leur discours. La régulation numérique devient alors un symbole commode : elle incarnerait un pouvoir technocratique lointain, imposant ses normes à des États souverains et étouffant la liberté dexpression.
Ce n'est absolument pas lié à lextrême droite, on peut trouver des partis dextrême gauche qui disent exactement la même chose...
C'est un truc de souverainiste, et on peut être un souverainiste de gauche.

Se dire "nous en contrôlons plus rien, tout nous est imposé par l'UE" est ni de gauche, ni de droite.

Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
« Fin novembre 2025, Ursula von der Leyen a offert à Trump et à ses oligarques technologiques un cadeau de Noël avant l'heure : une attaque sans précédent contre les droits numériques. Dans son projet dit "Digital Omnibus", la Commission européenne a proposé d'affaiblir des règles importantes destinées à nous protéger contre les abus de pouvoir des géants technologiques.
Ursula Von Der Leyen qui se soumet aux USA ça fait parti de son protocole standard. Elle a toujours fait ça.

Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Le cur du débat se cristallise autour de la liberté dexpression, thème hautement inflammable dans lopinion publique. Les plateformes présentent volontiers la régulation européenne comme une tentative de contrôler le discours public, voire dimposer une vision idéologique unique. Ce cadrage trouve un écho naturel chez des partis qui dénoncent depuis longtemps les « élites » et les « médias dominants ».
Tout à fait
L'UE veut contrôler les discours.
3  1 
Gluups
Avatar de Gluups
Membre expert https://www.developpez.com
Le 29/01/2026 à 12:13
Ça n'empêche qu'abandonner sa souveraineté juste pour s'opposer à l'UE, tout en s'appuyant ironiquement sur des partis dits souverainistes pour ça, c'est un peu particulier.

L'Europe n'a pas fait tant que ça de choses bien, on aurait pu choisir autre chose pour s'opposer à elle.

Si on ne peut plus compter sur le RN pour limiter l'immigration, mais alors sur qui ?
0  0 

 