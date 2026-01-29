Digital Omnibus : comment les géants technologiques américains s'allient à l'extrême droite européenne pour affaiblir les droits numériques européens

La montée en puissance de textes comme le Digital Services Act et le Digital Markets Act a profondément modifié le rapport de force entre Bruxelles et la Silicon Valley. Là où les autorités européennes cherchaient à imposer transparence algorithmique, responsabilité éditoriale et concurrence loyale, nombre dacteurs américains ont vu émerger un risque systémique pour leur modèle économique. Amendes potentiellement colossales, contraintes opérationnelles lourdes, obligation douvrir certaines données : la régulation nest plus un simple coût de conformité, mais une remise en cause structurelle de la domination des plateformes.
Dans ce contexte, la stratégie de lobbying classique, faite de consultations techniques et de recours juridiques, montre ses limites. Le débat a glissé sur un terrain idéologique, où la réglementation est présentée comme une censure politique ou une attaque contre linnovation. Cest précisément sur ce terrain que certains acteurs technologiques ont trouvé des alliés inattendus.
Dans une nouvelle analyse réalisée par Corporate Europe Observatory et LobbyControl, les ONG ont retracé les traces laissées par les géants du numérique dans les propositions de la loi omnibus sur le numérique, qui prévoit une déréglementation majeure des lois européennes en matière numérique, notamment le RGPD et la loi sur l'IA. Elles ont noté qu'ils sont aidés dans cette tentative par l'administration Trump et l'extrême droite européenne :
« Fin novembre 2025, Ursula von der Leyen a offert à Trump et à ses oligarques technologiques un cadeau de Noël avant l'heure : une attaque sans précédent contre les droits numériques. Dans son projet dit "Digital Omnibus", la Commission européenne a proposé d'affaiblir des règles importantes destinées à nous protéger contre les abus de pouvoir des géants technologiques.
« Ces protections garantissent la sécurité des données de chacun, la responsabilité des gouvernements et des entreprises, empêchent les systèmes d'intelligence artificielle de décider des opportunités de vie des individus et, enfin, préservent nos sociétés d'une surveillance incontrôlée.
« Dans le même temps, le Digital Omnibus s'inscrit dans le programme de déréglementation de la Commission européenne, qui menace les normes sociales et environnementales fondamentales en Europe. Ironiquement, ce programme de déréglementation est présenté par la Commission comme un moyen de rendre l'UE "compétitive", alors qu'en réalité, il renforce activement le pouvoir des grandes entreprises technologiques américaines qui dominent le secteur. »
La convergence des discours entre Big Tech et extrême droite
Dans plusieurs pays européens, des partis dextrême droite ont fait de la critique de Bruxelles et de la « bureaucratie européenne » un axe central de leur discours. La régulation numérique devient alors un symbole commode : elle incarnerait un pouvoir technocratique lointain, imposant ses normes à des États souverains et étouffant la liberté dexpression.
Ce narratif trouve un écho chez certaines plateformes américaines, en particulier celles dont le modèle repose sur une modération minimale des contenus ou sur des algorithmes opaques. En salignant publiquement, ou plus discrètement via des réseaux de soutien idéologique et médiatique, avec ces forces politiques, elles contribuent à installer lidée que les règles européennes seraient intrinsèquement liberticides. Largument nest pas nouveau, mais il gagne en puissance lorsquil est relayé par des élus nationaux et des eurodéputés capables dinfluer directement sur le processus législatif.
Un jeu politique à lintérieur même des institutions européennes
Lextrême droite européenne ne se contente plus dun rôle protestataire. Présente dans plusieurs parlements nationaux et au Parlement européen, elle dispose désormais de relais institutionnels capables de ralentir, amender ou fragiliser lapplication des textes existants. Dans certains cas, les stratégies convergent : retarder lentrée en vigueur de sanctions, exiger des révisions de directives ou multiplier les recours politiques contre la Commission.
Pour les géants américains du numérique, lenjeu est clair. Il ne sagit pas nécessairement dabroger frontalement les règles, opération politiquement coûteuse, mais den réduire la portée concrète. Un cadre juridique affaibli par des exceptions nationales, des retards dapplication ou des arbitrages politiques devient beaucoup plus gérable quun système harmonisé et strictement appliqué à léchelle de lUnion.
Liberté dexpression ou dérégulation déguisée ?
Le cur du débat se cristallise autour de la liberté dexpression, thème hautement inflammable dans lopinion publique. Les plateformes présentent volontiers la régulation européenne comme une tentative de contrôler le discours public, voire dimposer une vision idéologique unique. Ce cadrage trouve un écho naturel chez des partis qui dénoncent depuis longtemps les « élites » et les « médias dominants ».
Pourtant, derrière cette rhétorique, la question est avant tout économique et technique. La transparence algorithmique, la lutte contre la désinformation ou lencadrement de la publicité politique menacent des leviers clés de monétisation et dinfluence. La liberté invoquée nest pas seulement celle des utilisateurs, mais aussi celle des plateformes de fonctionner sans contraintes externes significatives.
Le recul silencieux des droits fondamentaux
Ce qui frappe à la lecture de cette analyse, cest la nature souvent silencieuse du recul observé. Il ne sagit pas dune suppression explicite des droits numériques, mais dun affaiblissement progressif de leur portée. Moins de transparence exigée sur les algorithmes, des mécanismes de recours plus complexes pour les utilisateurs, des obligations de modération moins contraignantes : autant de micro-ajustements qui, cumulés, modifient profondément léquilibre initial recherché par le législateur européen.
Dans ce contexte, la convergence avec les discours politiques hostiles à la régulation prend tout son sens. Le lobbying de Big Tech crée un terrain favorable, que certaines forces politiques exploitent ensuite pour justifier une remise en cause plus idéologique des règles européennes. Le recul des droits numériques devient alors le produit dune double dynamique, à la fois technocratique et politique.
Comment la Commission entend affaiblir le RGPD et la directive ePrivacy ? L'analyse propose un comparatif des textes sur plusieurs domaines.
Prenons par exemple l'utilisation de vos données personnelles pour l'entraînement de l'IA
Les modèles d'IA générative sont entraînés à partir d'énormes quantités de données. La Commission a l'intention d'autoriser l'entraînement des modèles d'IA à partir de données personnelles, y compris des données hautement sensibles telles que la sexualité, les convictions politiques ou l'origine ethnique, sans consentement actif. Les données des personnes ne seront protégées contre leur utilisation pour l'entraînement des modèles d'IA que si elles s'y opposent explicitement.
Les entreprises technologiques peuvent en principe collecter toutes les données personnelles disponibles sur Internet pour former leurs modèles d'IA sans consentement actif (le refus resterait toutefois possible). La protection des données sensibles utilisées pour former l'IA, telles que les convictions politiques, l'appartenance à un syndicat ou la sexualité, est également affaiblie.
Il existe un risque de « fuite de données », les systèmes d'IA reproduisant les données personnelles sur lesquelles ils ont été formés ou produisant de fausses informations. Dans un cas de ce type, un journaliste a été faussement accusé d'abus sexuels sur mineurs par un chatbot de Microsoft, alors qu'il venait simplement de publier des articles sur des affaires pénales à ce sujet. Le système d'IA, qui est essentiellement un programme statistique, avait confondu ces informations et l'avait présenté comme un criminel.
Les grandes entreprises technologiques telles que Meta, Google et X ont tout à y gagner, car elles peuvent entraîner leurs modèles d'IA à l'aide des énormes quantités de données personnelles collectées via leurs plateformes.
Les grandes entreprises technologiques dépensent des sommes colossales, pouvant atteindre 550 milliards de dollars américains en 2026, pour dominer le marché de l'IA. L'assouplissement des règles relatives à la collecte de données pour l'IA leur est donc directement profitable.
Martin Bernklau victime de l'intelligence artificielle
Un risque systémique pour le modèle numérique européen
Cette convergence dintérêts pose un problème stratégique majeur pour lUnion européenne. Si la régulation numérique devient un champ de bataille idéologique polarisé, son application risque dêtre...
