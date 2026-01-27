Depuis le 25 juillet, des milliers de sites proposant du contenu pour adultes, ainsi que des applications de réseaux sociaux populaires telles que X, Reddit et TikTok, ont mis en place de nouveaux systèmes et contrôles de « vérification de l'âge » pour les utilisateurs britanniques. Ce jour-là, une partie des dispositions du Online Safety Act est entrée en vigueur, imposant à de nombreuses plateformes une vérification stricte de lâge des internautes accédant à certains contenus jugés sensibles. Si lobjectif est clair (protéger les mineurs des contenus pornographiques, violents ou incitant à des comportements dangereux), les conséquences inattendues ont été immédiates : une explosion des téléchargements de VPN, révélant la profonde fracture entre les objectifs politiques et la réalité des usages numériques.
Face à cette intrusion perçue dans leur vie privée, de nombreux internautes britanniques se tournent vers les VPN comme solution quelques heures à peine après lentrée en vigueur du texte :
- Proton VPN a vu ses inscriptions grimper de plus de 1 400 % en quelques heures au Royaume-Uni, propulsant lapp au sommet de lApp Store britannique, devant WhatsApp, Instagram ou encore ChatGPT.
- NordVPN a enregistré une hausse de 1 000 % de ses ventes quotidiennes.
- Sur Google Trends, les recherches associées aux mots-clés tels que Proton VPN ont connu un pic.
Des fournisseurs de VPN majeurs ont rapporté une augmentation significative de leurs téléchargements au Royaume-Uni. Cette hausse est d'autant plus remarquable qu'elle survient dans un contexte où la demande de VPN était déjà forte pour diverses raisons, notamment l'accès à du contenu géo-restreint ou la protection de la vie privée face à la surveillance en ligne. Cependant, l'impulsion actuelle est clairement attribuée aux nouvelles réglementations.
Ce comportement traduit une réalité simple : les internautes refusent massivement de soumettre leurs pièces didentité à des plateformes de divertissement ou de médias sociaux.
Depuis le renforcement des contrôles d'âge, 29% utilisent un VPN pour éviter de fournir leurs données personnelles
D'après un récent sondage réalisé par la Lucy Faithfull Foundation, depuis la modification de la loi en juillet 2025, 45 % des 1 469 adultes qui consomment de la pornographie ont consulté des sites web sans contrôle d'âge afin d'éviter de fournir leurs informations personnelles, .
L'étude a également révélé que 29 % des utilisateurs de pornographie avaient utilisé un VPN pour contourner les contrôles d'âge sur les sites web qui les exigent. Un VPN, ou réseau privé virtuel, peut être utilisé pour masquer la localisation d'un utilisateur, lui permettant ainsi de se connecter à Internet comme s'il se trouvait dans un autre pays.
Aujourd'hui, l'organisation caritative tire la sonnette d'alarme, avertissant que les adultes qui ne souhaitent pas révéler leur identité se tournent vers des sites plus risqués où ils sont plus susceptibles de voir des images d'abus sur des enfants.
Alexandra Bailey, responsable du département de psychologie de la fondation et professeure associée à l'université de Roehampton, a déclaré : « Ces sites peuvent exposer les gens à des contenus préjudiciables, notamment des contenus illégaux représentant des abus sexuels sur des enfants. [...] Même si vous ne le cherchez pas, vous pourriez y être confronté, ce qui peut avoir des conséquences graves et bouleversantes. »
Des lois « encore plus strictes » sont nécessaires
L'Internet Watch Foundation réclame aujourd'hui des règles encore plus strictes pour restreindre l'accès aux contenus pour adultes. Sa directrice générale, Kerry Smith, a déclaré qu'il était « très préoccupant que certaines plateformes ne mettent pas en uvre de mesures de vérification de l'âge ».
« Les mesures de protection sur les sites pornographiques sont essentielles pour empêcher les enfants d'accéder à la pornographie, qui, comme nous le savons, peut, si elle est visionnée à un jeune âge, normaliser des comportements sexuels néfastes et rendre les enfants plus vulnérables au grooming par des prédateurs », a-t-elle précisé. « Il faut appliquer strictement l'OSA afin de garantir la mise en place de mesures de sécurité solides et efficaces sur les plateformes pornographiques, notamment l'utilisation de messages dissuasifs et l'orientation des adultes vers des services d'aide appropriés. »
« Nous encourageons également le gouvernement à adopter une législation encore plus stricte, afin que la pornographie en ligne soit traitée de la même manière que dans le monde réel. », a ajouté Kerry Smith.
La Chambre des lords britanniques passe au vote
La Chambre des lords britannique a voté en faveur de l'extension des exigences en matière de « vérification de l'âge », c'est-à-dire des obligations de vérification de l'âge, aux réseaux privés virtuels (VPN) et à un large éventail de plateformes en ligne dans le cadre du projet de loi sur le bien-être des enfants et les écoles. Cette décision renforce la portée de la loi sur la sécurité en ligne, déjà controversée, en liant les objectifs de sécurité des enfants à des mécanismes qui pourraient avoir des effets graves sur la communication privée et l'autonomie numérique.
Dans le cadre de la loi sur la sécurité en ligne existante, les « services d'utilisateur à utilisateur » comprennent presque toutes les plateformes en ligne qui permettent aux individus de publier, de partager ou d'interagir avec le contenu d'autres personnes. Cette définition couvre les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les forums et les services de jeux en ligne. Seules quelques formes de communication, telles que les e-mails, les SMS, les MMS et les appels vocaux en direct entre deux personnes, sont explicitement exclues.
Si les messages politiques autour du vote ont souvent décrit cette mesure comme une « interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans », son champ d'application réel est considérablement plus large. En effet, la plupart des plateformes interactives en ligne devront désormais collecter et vérifier les données relatives à l'âge des utilisateurs, même lorsque ces services ne s'adressent pas principalement aux enfants.
Il s'agit là d'une extension majeure des contrôles d'identité à l'ensemble de l'infrastructure numérique, autrefois considérée comme neutre ou protectrice de la vie privée, et l'une des propositions les plus disciplinaires en Occident.
Jusquici, leffort réglementaire se concentrait sur les plateformes de contenu et les fournisseurs daccès. Avec ce nouveau vote, les VPN, longtemps considérés comme de simples intermédiaires techniques, entrent explicitement dans le champ de la régulation.
Le raisonnement des législateurs est simple dans sa formulation. Puisque les VPN peuvent être utilisés pour contourner les systèmes de vérification dâge mis en place au Royaume-Uni, ils doivent à leur tour être soumis à des obligations équivalentes. Ce glissement marque un changement de paradigme : loutil nest plus neutre, il devient suspect par nature dès lors quil permet déchapper à un contrôle.
VPN : doutil de sécurité à objet de méfiance politique
Les réseaux privés virtuels sont historiquement conçus pour sécuriser les connexions, protéger les données sur des réseaux publics et garantir un certain niveau danonymat. Ils sont utilisés par des entreprises, des journalistes, des militants, mais aussi par des citoyens ordinaires soucieux de leur vie privée. Les assimiler à des instruments de contournement pose un problème conceptuel majeur.
En imposant des mécanismes de vérification dâge aux fournisseurs de VPN, le législateur britannique introduit une contradiction technique. Un VPN qui doit vérifier lâge de ses utilisateurs doit nécessairement collecter, traiter et conserver des données sensibles. Cette exigence va à lencontre même de la promesse commerciale et technique de nombreux services, fondée sur le non-journalisation et la minimisation des données.
Ce vote sinscrit dans une dynamique plus large portée par la régulation britannique du numérique. Le cadre légal actuel repose sur lidée que tout point daccès potentiel à des contenus non conformes doit être contrôlé. Après les plateformes, les hébergeurs et les fournisseurs daccès, ce sont désormais les outils de protection eux-mêmes qui sont intégrés au périmètre de surveillance.
Cette approche soulève une question centrale pour les professionnels de linformatique. Si un VPN peut être contraint à vérifier lâge, pourquoi pas demain un navigateur, un système dexploitation ou un simple proxy réseau ? La frontière entre régulation ciblée et contrôle généralisé devient de plus en plus floue.
Des amendements apportés au projet de loi sur le bien-être des enfants et les écoles
Le 21 janvier 2026, la Chambre des lords britannique a adopté des amendements au projet de loi du gouvernement sur le bien-être des enfants et les écoles.
L'un de ces amendements, qui visait à interdire aux enfants d'utiliser des VPN, a été adopté par 207 voix contre 159. Il stipulait que, dans les 12 mois suivant l'adoption de la loi, « des réglementations interdisant la fourniture d'un service VPN pertinent aux enfants britanniques » devaient être promulguées. Il expliquait que son objectif était de « renforcer la protection et le bien-être des enfants ».
L'amendement a été présenté par Lord Nash, membre conservateur de la Chambre des lords, la baronne Benjamin, membre libérale-démocrate de la Chambre des lords, et la baronne Cass, membre indépendante de la Chambre des lords. L'exposé des motifs de l'amendement indiquait qu'il interdirait aux enfants d'utiliser des VPN pour contourner les « processus de vérification de l'âge de l'OSA ».
Le projet de loi amendé va maintenant être renvoyé à la Chambre des communes britannique, où les députés discuteront des propositions. Le gouvernement travailliste dispose d'une large majorité à la Chambre des communes, mais on ne sait pas encore s'il tentera de rejeter l'amendement ou s'il le soutiendra.
Les lords ont également voté à 261 voix contre 150 en faveur d'une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, similaire aux lois récemment adoptées en Australie. Comme l'amendement sur les VPN, celui-ci sera renvoyé à la Chambre des communes pour être débattu par les...
