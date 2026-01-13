Un homme a utilisé des lunettes intelligentes pour enregistrer illégalement des rapports sexuels, mais le voyeur échappe à la prison même après avoir envoyé à la femme les vidéos secrètement filmées

Un homme a utilisé des lunettes intelligentes pour enregistrer illégalement des rapports sexuels. Le voyeur échappe à la prison après avoir envoyé à la femme des vidéos qu'il avait secrètement filmées lors d'une relation intime. Il a plaidé coupable de voyeurisme (enregistrement d'un acte privé sans le consentement de la victime) devant le tribunal de première instance de Warrington. Williams a été condamné à une amende de 1070 $, à une surcharge de 420 $ et à 115 $ de frais de justice. Le tribunal a été informé que Williams était de bonne moralité et avait montré des remords.
Les géants technologiques Google, Meta et Snap sont convaincus d'avoir trouvé la prochaine révolution technologique majeure : les lunettes connectées dotées d'IA. Cette technologie a échoué il y a plus d'une décennie avec Google Glass, mais elle fait son grand retour avec des ambitions renouvelées. La Silicon Valley est convaincue que l'intégration d'une IA multimodale - capable de traiter simultanément image, vidéo et langage naturel - séduira les consommateurs et favorisera une adoption à grande échelle. Toutefois, les conséquences antisociales, le potentiel d'utilisation abusive et les risques pour la vie privée suscitent le scepticisme à ce sujet.
Un cas récent semble confirmer ces craintes. Un homme qui s'était secrètement filmé en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme à l'aide de ses lunettes intelligentes a échappé à la prison. David Williams, 47 ans, a filmé ses rapports sexuels avec la femme dans un hôtel avant de lui envoyer les vidéos explicites. Le tribunal a appris que Williams et la victime s'étaient rencontrés via une application de rencontre avant d'organiser cette relation sexuelle consentie.
Mais le lendemain, Williams lui a envoyé deux vidéos explicites et une photo, qu'il avait prises à l'aide de ses lunettes intelligentes, après qu'elle lui ait envoyé un message pour le remercier de ce « bon moment ». Elle a déclaré à la police qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée pendant son séjour à l'hôtel Park Royal de Stretton, dans le Cheshire, et qu'elle n'avait pas donné son consentement pour que la rencontre soit filmée. Williams a ensuite admis qu'il ne lui avait pas dit qu'il filmait, mais qu'il pensait qu'elle « prendrait du plaisir » à voir la vidéo.
Il a plaidé coupable de voyeurisme (enregistrement d'un acte privé sans le consentement de la victime) devant le tribunal de première instance de Warrington. Williams a été condamné à une amende de 1070 $, à une surcharge de 420 $ et à 115 $ de frais de justice. La peine maximale pour une condamnation sommaire pour voyeurisme est de six mois d'emprisonnement. Le tribunal a été informé que Williams était de bonne moralité et avait montré des remords.
Le juge de district John McGarva a déclaré que cette affaire présentait « des circonstances inhabituelles ». Il a déclaré : « Vous aviez discuté en termes généraux de l'enregistrement des activités que vous alliez réaliser, mais vous n'aviez pas obtenu de consentement spécifique. Il aurait fallu faire preuve de beaucoup plus de prudence pour vous assurer que vous étiez tous les deux sur la même longueur d'onde, mais vous ne l'avez pas fait et votre victime en a été bouleversée. Je reconnais qu'il n'y avait aucune malveillance de votre part ni intention de le cacher, car vous l'avez envoyé lorsqu'elle vous a envoyé un message pour vous dire qu'elle avait passé un bon moment avec vous. Vous avez appris une dure leçon. »
Steve Coupe, avocat de la défense, a déclaré que le couple avait discuté de l'enregistrement de l'acte « en termes généraux », mais a reconnu que Williams aurait dû demander spécifiquement son consentement. Coupe a déclaré : « Il a envoyé la vidéo en réponse à un message de sa part disant que nous avions passé un bon moment. Il pensait qu'elle pourrait éprouver une certaine satisfaction en voyant la vidéo. Il pensait qu'elle aurait pu accepter l'enregistrement, mais il reconnaît qu'il aurait dû demander son consentement de manière spécifique. »
Ce début d'année, larrivée des lunettes connectées développées par Meta en partenariat avec Ray-Ban marque une nouvelle étape dans la banalisation des technologies de captation du réel. Présentées comme des accessoires de style augmentés, capables de filmer, de prendre des photos, découter de la musique ou dinteragir avec une intelligence artificielle, ces smart glasses ambitionnent de sinscrire dans le quotidien sans friction.
Mais derrière la promesse dun objet discret et « naturel », de nombreuses voix sélèvent pour alerter sur des risques bien réels, en particulier pour les femmes. Le débat ne porte plus seulement sur la protection des données personnelles au sens classique, mais sur une transformation profonde de lespace public, où lacte de filmer peut devenir invisible, permanent et difficilement détectable.
Lorsque les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta sont sorties pour la première fois, les gens se sont naturellement inquiétés du fait que, compte tenu de la capacité du produit à enregistrer son environnement, elles faciliteraient considérablement les comportements pervers. Meta a rapidement apaisé ces inquiétudes en ajoutant une fonctionnalité distincte au produit : un voyant « de protection de la vie privée ». Ce voyant est censé s'allumer chaque fois que l'utilisateur enregistre, alertant ainsi les autres personnes de ce qui se passe.
Cependant, un rapport d'octobre 2025 montre que les lunettes ont été modifiées afin de supprimer ce voyant d'avertissement gênant et de rendre le monde un peu plus sûr pour les pervers. Le rapport révèle le travail d'un « amateur » qui modifie les lunettes intelligentes de Meta et les vend à un prix modique (60 dollars) aux acheteurs intéressés. Il commercialise les lunettes Meta modifiées sur sa chaîne YouTube et semble les vendre sur eBay.
Source : Juge de district John McGarva
