Un juge américain suspend la collecte de données par les téléviseurs intelligents Samsung dans le cadre d'un procès pour atteinte à la vie privée, car l'ACR suit ce que vous regardez sans votre consentement

Si votre téléviseur est connecté, il vous regarde sûrement. Tout est lié à une technologie de reconnaissance automatique : ACR (Automatic Content Recognition). Cette dernière collecte des données personnelles sur vos habitudes de visionnage qui peuvent être utilisées pour vous recommander des contenus, mais aussi pour vous cibler avec des publicités adaptées à vos goûts et à vos besoins. Le problème repose en partie sur un point qui touche toutes les facettes de la réglementation dInternet : le consentement de lutilisateur et la transparence. Le 6 février 2017, la Federal Trade Commission sest prononcée contre le fabricant de smart TV Vizio, qui sest finalement vu infliger une amende de 2,2 millions de dollars (environ 2 millions deuros) pour avoir recueilli des données de visionnage sans le consentement de ses utilisateurs.
Récemment, au cur du Texas, un drame judiciaire est en train de se dérouler qui pourrait bouleverser la manière dont les géants de la technologie traitent les données des consommateurs. Un juge a émis une ordonnance restrictive temporaire contre Samsung, interdisant à l'entreprise de collecter des données de visionnage via ses téléviseurs intelligents dans l'État. Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles la technologie de reconnaissance automatique de contenu (ACR) de Samsung porte atteinte à la vie privée des utilisateurs en suivant ce qu'ils regardent sans leur consentement explicite. Cette affaire, menée par le procureur général du Texas Ken Paxton, met en évidence les tensions croissantes entre les fonctionnalités innovantes des téléviseurs et le droit à la vie privée.
Les téléviseurs intelligents de Samsung, équipés de la technologie ACR, capturent des captures d'écran du contenu affiché à l'écran toutes les quelques secondes afin d'identifier les émissions, les films et les publicités. Ces données alimentent la publicité ciblée, une source de revenus lucrative pour l'entreprise. Mais les détracteurs affirment qu'il s'agit d'une forme de surveillance à laquelle les utilisateurs ne peuvent pas facilement échapper. L'ordonnance restrictive, qui prend effet immédiatement, interdit à Samsung de collecter, stocker ou partager ces données provenant de résidents du Texas, dans l'attente d'une procédure judiciaire ultérieure.
Ces allégations ne sont pas nouvelles, mais cette action en justice marque une escalade significative. En 2015, les défenseurs de la vie privée avaient déjà tiré la sonnette d'alarme au sujet des fonctionnalités de reconnaissance vocale de Samsung, susceptibles d'enregistrer des conversations. Aujourd'hui, l'attention se porte sur la collecte de données visuelles, qui s'effectue silencieusement en arrière-plan. Avec la prolifération des appareils intelligents, ces pratiques soulèvent des questions sur l'équilibre entre commodité et intrusion dans la technologie quotidienne.
Tempête juridique dans l'État du Texas
Le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé cette victoire dans un communiqué de presse, affirmant que la technologie de Samsung lui permettait « d'espionner les Texans dans leur propre maison ». Cette décision fait suite à une plainte déposée par Paxton contre plusieurs fabricants de téléviseurs, dont Samsung, pour violation présumée des lois de l'État sur la protection des consommateurs. Selon la plainte, ces entreprises déploient l'ACR sans divulgation adéquate ni option de désactivation, transformant ainsi les salons en mines d'or de données.
Les détails de l'affaire révèlent que le système de Samsung prend des instantanés toutes les 500 millisecondes, soit deux fois par seconde, et analyse le contenu des services de streaming, du câble et même des appareils externes tels que les consoles de jeux. Ces informations sont ensuite vendues à des annonceurs, ce qui permet de diffuser des publicités hyperciblées. L'équipe de Paxton soutient que cela constitue une pratique commerciale trompeuse, car de nombreux utilisateurs ne sont pas conscients de l'ampleur de la collecte de données.
Samsung a répondu en soulignant que les utilisateurs peuvent désactiver l'ACR dans les paramètres, mais les experts en matière de confidentialité rétorquent que le processus de désactivation est enfoui dans les menus, le rendant inaccessible pour les consommateurs moyens. La politique de confidentialité de l'entreprise mentionne bien la collecte de données, mais le langage utilisé est souvent vague, ce qui lui vaut d'être accusée de manque de transparence.
Le procès plus large vise non seulement Samsung, mais aussi Sony, LG, Hisense et TCL, brossant un tableau des pratiques à l'échelle de l'industrie. Paxton décrit cela comme un « système de surveillance de masse » intégré aux téléviseurs modernes. Ces téléviseurs suivent les habitudes de visionnage afin de créer des profils d'utilisateurs détaillés, qui sont ensuite monétisés. Faisant écho à ces préoccupations, un rapport en 2022 traitait des capacités de capture d'écran de Samsung, qui confirment l'existence de telles fonctionnalités à des fins publicitaires. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une source d'information officielle, cela souligne les soupçons de longue date des utilisateurs, qui ont désormais abouti à une action en justice.
L'ordonnance restrictive a été émise le 6 janvier 2026, juste un jour avant la couverture médiatique généralisée. Paxton salue cette décision comme une victoire pour la vie privée des consommateurs à l'ère de la technologie omniprésente.
Évolution des débats sur la confidentialité des téléviseurs intelligents
Les origines de cette controverse remontent à plus d'une décennie. En 2015, les allégations de l'Electronic Privacy Information Center (EPIC), selon lesquelles les téléviseurs Samsung équipés d'un système d'enregistrement vocal enfreignaient les lois sur la confidentialité, a conduit à demander une enquête de la Commission fédérale des communications. Bien que cette enquête se soit concentrée sur l'audio, elle a ouvert la voie à un examen minutieux de toutes les méthodes de collecte de données.
En 2017, les révélations de WikiLeaks suggéraient que des agences de renseignement telles que la CIA et le MI5 pouvaient pirater les téléviseurs Samsung pour les espionner même lorsqu'ils étaient éteints. Bien que ces allégations concernaient le piratage externe, elles ont amplifié les craintes concernant les vulnérabilités inhérentes aux appareils intelligents. En 2024, un rapport a révélé la découverte d'un utilisateur qui avait surpris son téléviseur intelligent en train de l'espionner. Il a mis en évidence la manière dont les appareils collectent des données à l'insu des utilisateurs, souvent sans que ceux-ci s'en rendent compte avant d'avoir examiné le trafic réseau.
Plus récemment, des publications sur les réseaux sociaux avertissaient que les téléviseurs intelligents écoutaient les conversations, citant la politique de confidentialité de Samsung. Une autre révélait des fonctionnalités de prise de clichés, même lorsque les téléviseurs étaient connectés à des appareils externes. Ces sentiments exprimés sur les réseaux sociaux reflètent un malaise généralisé, même s'ils mélangent souvent des faits vérifiés et des spéculations.
Les initiés du secteur soulignent que l'ACR n'est pas propre à Samsung ; il s'agit d'un outil standard utilisé par tous les fabricants pour être compétitifs sur un marché où les marges sur le matériel sont faibles. La vente de données permet de subventionner la baisse des prix des téléviseurs, mais à quel prix pour la vie privée ? Les analystes estiment que le marché de la publicité sur les téléviseurs connectés pourrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2027, grâce à ces technologies.
Le modèle commercial de Samsung repose largement sur cet écosystème. L'entreprise s'associe à des centaines d'entités pour traiter les données d'audience, ce qui permet un ciblage publicitaire précis. Des observateurs critiquent les conditions de confidentialité de Samsung, soulignant la « durée d'accès de 119 mois » et la technologie similaire aux cookies, et mettant en avant les longues périodes de conservation des données.
Voici le communiqué du bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton :
